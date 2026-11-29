அல்மாட்டி,
2027-ம் ஆண்டு டென்னிஸ் சீசனில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனை என்ற இடத்தைத் தக்கவைப்பதைவிட, கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வெல்வதற்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்போவதாக கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபகினா தெரிவித்துள்ளார்.
2026-ம் ஆண்டு ரைபகினாவின் டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் மிகச் சிறந்த ஆண்டாக அமைந்தது. இந்த ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மற்றும் அமெரிக்க ஓபன் பட்டங்களை வென்ற அவர், தனது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களின் எண்ணிக்கையை மூன்றாக உயர்த்தினார். இதற்கு முன்பு 2022-ம் ஆண்டு விம்பிள்டன் பட்டத்தையும் வென்றிருந்தார்.
மேலும், உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்ததுடன், ஆண்டின் இறுதியிலும் நம்பர் 1 வீராங்கனையாகத் தனது இடத்தை உறுதிப்படுத்தினார். இதன் மூலம் இந்தச் சாதனையைப் படைத்த முதல் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
இந்நிலையில், கஜகஸ்தானின் அல்மாட்டி நகரில் இளம் டென்னிஸ் வீரர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ரைபகினா, செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ஏற்கெனவே மூன்று கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றுள்ளதால் பிரெஞ்சு ஓபன் பட்டத்தையும் கைப்பற்ற விரும்புவதாக தெரிவித்தார்.
உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தை அடைவது ஏற்கெனவே எட்டிய இலக்கு என்பதால், இனி தரவரிசையைப் பற்றி அதிகம் கவலைப்படப் போவதில்லை என்றும், கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வெல்வதிலும் முக்கிய தொடர்களில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடுவதிலும் கவனம் செலுத்தப்போவதாகவும் கூறினார்.
2026 சீசனின் இறுதியில் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் காரணமாக ரைபகினா டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் தொடரிலிருந்து விலகினார். அதற்கு முன்பு டோக்கியோ தொடரிலும் கழுத்துப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றிலிருந்து விலகியிருந்தார். எனவே, அடுத்த சீசனில் தனது இலக்குகளை எட்ட உடல்நலத்தை பாதுகாப்பது முக்கியம் என்பதையும் அவர் தெரிவித்தார்.
அடுத்த சில ஆண்டுகளில் தனக்குக் கடுமையான போட்டியாளர்களாக ஆரினா சபலென்கா, மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, கோகோ காப் மற்றும் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோர் இருப்பார்கள் என்றும் ரைபகினா குறிப்பிட்டுள்ளார்.