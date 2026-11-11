டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ்: முதல் முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய சாரா - ஜாஸ்மின் ஜோடி

இந்தியன் வெல்ஸ்,
டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் இத்தாலி வீராங்கனைகளான சாரா எர்ரானி, ஜாஸ்மின் பாவ்லினி ஜோடி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்தத் தொடரில், 8-ம் நிலை ஜோடியான எர்ரானி - பாவ்லினி, 4-ம் நிலை ஜோடியான கிறிஸ்டினா புஸ்கா - நிக்கோல் மெலிகர்-மார்டினெஸ் அணியை எதிர்கொண்டது.
முதல் செட்டை 3-6 என இழந்த இத்தாலி ஜோடி, அடுத்த செட்டில் சிறப்பாக விளையாடி 6-2 எனக் கைப்பற்றியது. இதையடுத்து வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் டைபிரேக்கரில் 10-7 என வென்றது.
இதற்கு முன்பு தொடக்க ஆட்டத்தில் டெய்லர் டவுன்செண்ட் - கேடரினா சினியாகோவா ஜோடியை வீழ்த்தியிருந்த எர்ரானி - பாவ்லினி, தற்போது தொடர்ந்து 2 வெற்றிகளைப் பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
3-வது முறையாக டபிள்யூடிஏ பைனல்ஸ் தொடரில் விளையாடும் இந்த இத்தாலி ஜோடி, முதல்முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் 2-ம் நிலை ஜோடியான டெய்லர் டவுன்செண்ட் - கேடரினா சினியாகோவா, எலன் பெரெஸ் - டெமி ஸ்கூர்ஸ் ஜோடியை எதிர்கொண்டது.விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற முதல் செட்டை 7-6 (2) எனக் கைப்பற்றிய டவுன்செண்ட் ஜோடி, அடுத்த செட்டையும் 6-3 என வென்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அந்த ஜோடி அரையிறுதி வாய்ப்பைத் தக்கவைத்துள்ளது. கடந்த 2024-ம் ஆண்டு இறுதிப்போட்டிக்கும், 2025-ம் ஆண்டு அரையிறுதிக்கும் முன்னேறிய இந்த ஜோடி, தொடர்ந்து 3-வது ஆண்டாக அரையிறுதிக்கு முன்னேற முயற்சித்து வருகிறது.
குரூப் 2 பிரிவில் எர்ரானி - பாவ்லினி ஜோடி அரையிறுதி இடத்தை உறுதி செய்துவிட்டது. எஞ்சியுள்ள மற்றொரு இடத்துக்காக டவுன்செண்ட் - சினியாகோவா ஜோடியும், புஸ்கா - மெலிகர்-மார்டினெஸ் ஜோடியும் மோத உள்ளன.
இரு ஜோடிகளும் தலா ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் உள்ளன. நாளை நடைபெறும் இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் ஜோடி அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறும்.
தொடர்ந்து 2 தோல்விகளைச் சந்தித்த எலன் பெரெஸ் - டெமி ஸ்கூர்ஸ் ஜோடி அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்துள்ளது.