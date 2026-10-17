டென்னிஸ் வரலாற்றில் முதல் வீராங்கனை... வூஹான் ஓபனில் சாதனை படைத்த சோனே கர்தால்

வூஹான்,
லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டோபென்கோவை வீழ்த்தி பிரிட்டனின் சோனே கர்தால் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில் லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டோபென்கோ - பிரிட்டனின் சோனே கர்தால் மோதினர்.
இதில் முதல் செட்டில் இருவரும் தலா 6 ஆட்டங்களை வென்றதால், வெற்றியைத் தீர்மானிக்க டைபிரேக்கர் நடைபெற்றது. இதில் 11-9 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற கர்தால் முதல் செட்டை கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது செட்டிலும் இருவரும் சமபலத்துடன் விளையாடினர். மீண்டும் டைபிரேக்கர் வரை சென்ற இந்த செட்டில் 7-5 என்ற கணக்கில் வென்ற கர்தால், 7-6 (11-9), 7-6 (7-5) என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஆஸ்டோபென்கோவை வீழ்த்தினார்.
இந்தத் தொடரில் கர்தால் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். முன்னாள் பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியனான ஆஸ்டோபென்கோவை வீழ்த்துவதற்கு முன்பு, உலகத் தரவரிசையில் 6-வது இடத்தில் இருந்த எலினா ஸ்விடோலினா, முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியன் பெலிண்டா பென்சிக், விம்பிள்டன் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய ஜாஸ்மின் பவுலினி ஆகியோரையும் அவர் தோற்கடித்துள்ளார்.
டென்னிஸ் தரவரிசையில் 170-வது இடத்தில் இருந்த சோனே கர்தால், இந்த தொடரில் தனது அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். இதன் மூலம், டபிள்யூ.டி.ஏ. 1000 தொடர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 2009-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய மிகக் குறைந்த தரவரிசை வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
மேலும், தனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் முதல்முறையாக டபிள்யூ.டி.ஏ. 1000 தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கும் அவர் முன்னேறியுள்ளார்.