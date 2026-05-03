தொடர்ச்சியாக 5 கோப்பைகள்... வரலாற்று சாதனை படைத்த ஜானிக் சினெர்

மாட்ரிட்,

ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற புகழ்பெற்ற மாட்ரிட் ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடரில், இத்தாலியின் இளம் நட்சத்திரம் ஜானிக் சினெர் சாம்பியன் பட்டம் வென்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் 'நம்பர் ஒன்' வீரரான ஜானிக் சினெர், ஜெர்மனியின் முன்னணி வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்கொண்டார்.

ஆரம்பம் முதலே ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சினெர், ஸ்வெரேவுக்கு எந்தவித வாய்ப்பும் வழங்கவில்லை. வெறும் 57 நிமிடங்களில் 6-1, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார். சினெர் வெல்லும் முதல் மாட்ரிட் ஓபன் பட்டம் இதுவாகும்.

தொடர்ச்சியாக 5 கோப்பைகள்... வரலாற்று சாதனை படைத்த ஜானிக் சினெர்

இந்த வெற்றியின் மூலம் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் (Masters 1000) வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 5 கோப்பைகளை வென்ற முதல் வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை சினெர் படைத்துள்ளார்.

அவர் வென்ற மாஸ்டர்ஸ் பட்டங்களின் விவரம்:

பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் (கடந்த ஆண்டு)

இண்டியன்வெல்ஸ்

மியாமி ஓபன்

மான்டே கார்லோ

மாட்ரிட் ஓபன் (தற்போது)

வெற்றி பெற்ற ஜானிக் சினெருக்கு சாம்பியன் கோப்பையுடன் ரூ. 11 கோடி பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடம் பிடித்த அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் ரூ. 6 கோடியை பரிசாகப் பெற்றார்.

வெற்றிக்குப் பின் பேசிய ஜானிக் சினெர், "இந்த வெற்றி எனது கடின உழைப்பு, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தியாகங்களுக்கு கிடைத்த பரிசு" என தெரிவித்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் அவர் தரவரிசையில் தனது முதலிடத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளார்.

