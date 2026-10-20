அமெரிக்க ஓபன் முன்னாள் சாம்பியன்கள் அதிரடி... பட்டங்கள் வென்று தரவரிசையில் முன்னேற்றம்

இத்தாலி,
அமெரிக்க ஓபன் முன்னாள் சாம்பியன்களான பியான்கா ஆண்ட்ரீஸ்கு மற்றும் ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ் ஆகியோர் இந்த வார இறுதியில் நடைபெற்ற டென்னிஸ் போட்டிகளில் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளனர்.
இருவரும் மகளிர் டென்னிஸ் தரவரிசையில் முதல் 100 இடங்களுக்குள் மீண்டும் நுழைவதற்கான வாய்ப்பை நெருங்கியுள்ளனர்.
2019-ம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் பட்டம் வென்ற கனடாவைச் சேர்ந்த பியான்கா ஆண்ட்ரீஸ்கு, இத்தாலியில் நடைபெற்ற ரோவெரெட்டோ ஓபன் சிட்டா டெல்லா பேஸ் (WTA 125) தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
இறுதிப்போட்டியில் ஆறாம் நிலை வீராங்கனையான செக் குடியரசின் டொமினிகா சல்கோவாவை எதிர்கொண்ட ஆண்ட்ரீஸ்கு, முதல் செட்டில் 2-5 எனப் பின்தங்கியிருந்தார். இருப்பினும், சிறப்பாக மீண்டுவந்து அந்தச் செட்டை 7-6 (2) எனக் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து இரண்டாவது செட்டையும் 6-2 என வென்று பட்டத்தைத் தனதாக்கினார்.
இந்த தொடரில் முதல்நிலை வீராங்கனை ஆண்டோனியா ரூசிச், ஐந்தாம் நிலை வீராங்கனை லுக்ரேசியா ஸ்டெபானினி ஆகியோரையும் அவர் வீழ்த்தியிருந்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் தரவரிசையில் 36 இடங்கள் முன்னேறி 132-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
2017-ம் ஆண்டு யுஎஸ் ஓபன் பட்டம் வென்ற அமெரிக்க வீராங்கனை ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ், அமெரிக்காவின் ஓக்லஹோமா மாகாணத்தில் உள்ள எட்மண்டில் நடைபெற்ற ஐடிஎப் டபிள்யூ100 தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
இறுதிப்போட்டியில் 16 வயதான கிறிஸ்டினா லியுடோவாவை வீழ்த்திய ஸ்டீபன்ஸ், 2024-ம் ஆண்டு ரூவான் டபிள்யூடிஏ 250 தொடருக்குப் பிறகு தனது முதல் பட்டத்தை வென்றார்.
இந்த வெற்றியால் தரவரிசையில் 15 இடங்கள் முன்னேறி 118-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 1,000 இடங்களுக்கு வெளியே இருந்த அவர், தற்போது 100 இடங்களுக்குள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பை நெருங்கியுள்ளார்.