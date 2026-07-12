விம்பிள்டன் டென்னிஸ் ;ஸ்வரேவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைத்தார் ஜானிக் சின்னர்

லண்டன்,
விம்பிள்டன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் உலகின் நம்பர்-1 வீரரான யானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 2-வது ஆண்டாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்
லண்டனில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் தொடக்க செட்டை இழந்த சின்னர், அதன்பிறகு அபாரமாக மீண்டு வந்து ஆட்டத்தின் முழு கட்டுப்பாட்டையும் தனது வசப்படுத்தினார். துல்லியமான சர்வீஸ், அதிரடியான பேஸ்லைன் ஷாட்களுடன் விளையாடிய அவர், ஸ்வெரேவுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுத்தார்.
முதல் செட்டில் முன்னிலை பெற்றிருந்த ஸ்வெரேவால் அந்த வேகத்தை தொடர்ந்து தக்கவைக்க முடியவில்லை. மறுபுறம், சின்னர் தனது அனுபவத்தையும் நிதானத்தையும் வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்த செட்களை கைப்பற்றி வெற்றியை உறுதி செய்தார்.சின்னர் 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் இதன் மூலம் தொடர்ந்து 2-வது விம்பிள்டன் பட்டத்தையும், தனது 5-வது கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்றையர் பட்டத்தையும் வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆண்கள் டென்னிஸில் தனது ஆதிக்கத்தை சின்னர் மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளார். அதே நேரத்தில், முதல் விம்பிள்டன் பட்டத்தை வெல்லும் கனவுடன் களமிறங்கிய ஸ்வெரேவின் முயற்சி மீண்டும் ஏமாற்றத்தில் முடிந்தது.