பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் - அரையிறுதி வாய்ப்பை தக்கவைத்த ஜெசிகா பெகுலா

இந்தியன்வெல்ஸ்,
டபிள்யூ.டி.ஏ. (WTA) பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அரையிறுதி வாய்ப்பை அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா தக்கவைத்தார்.
டபிள்யூ.டி.ஏ. (WTA) பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் 2-வது லீக் சுற்றுப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, உக்ரைனின் மர்டா கோஸ்ட்யூக்கை எதிர்கொண்டார். இந்தியன்வெல்ஸில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய பெகுலா, முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். இரண்டாவது செட்டில் கோஸ்ட்யூக் கடும் சவால் அளித்தார். ஒரு கட்டத்தில் 5-4 என முன்னிலை பெற்றார்.
ஆனால், கடைசி நேரத்தில் பெகுலா, தொடர்ந்து 3 கேம்களைக் கைப்பற்றி 7-5 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டையும் வென்றார். இதன் மூலம் பெகுலா 6-2, 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
முதல் லீக் சுற்றில் சகநாட்டை சேர்ந்த கோகோ காப்பிடம் தோல்வியடைந்த பெகுலாவுக்கு, இந்த வெற்றி மிகவும் முக்கியமானதாக அமைந்தது. இதன் மூலம் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அவர் தக்கவைத்துள்ளார்.
அதேநேரத்தில், இந்தத் தொடரில் மாற்று வீராங்கனையாக களமிறங்கிய கோஸ்ட்யூக், ஏற்கெனவே முதல் போட்டியில் லிண்டா நோஸ்கோவாவிடம் தோல்வியடைந்திருந்தார். தற்போது பெகுலாவிடமும் தோல்வியடைந்ததால், அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தார்.
பெகுலா தனது கடைசி லீக் சுற்றுப் போட்டியில் லிண்டா நோஸ்கோவாவை எதிர்கொள்ள உள்ளார். அந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் அவர் அரையிறுதிக்கு முன்னேற வாய்ப்பு உள்ளது,