சீனா ஓபனில் அனல் பறக்கும் அரையிறுதி... முன்னணி வீராங்கனைகள் மோதல்

பெய்ஜிங்,
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவதற்கான அரையிறுதி ஆட்டங்கள் ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதில் ரஷ்யாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, சீனாவின் ஜெங் கின் வென் உள்ளிட்ட வீராங்கனைகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறத் தீவிரமாக உள்ளனர்.
தரவரிசையில் 5-வது இடத்தில் உள்ள மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, அரையிறுதியில் பார்துன்கோவாவை எதிர்கொள்கிறார்.
19 வயதான ஆண்ட்ரீவா, காலிறுதியில் எகடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவாவை 7-6 (4), 7-6 (3) என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் உலகத் தரவரிசையில் முதல் 3 இடங்களுக்குள் முன்னேறும் வாய்ப்பையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
மறுபுறம், 20 வயதான பார்துன்கோவா, முன்னணி வீராங்கனைகளான அரினா சபலேகா மற்றும் கரோலினா முச்சோவா ஆகியோரை வீழ்த்தி கவனம் ஈர்த்துள்ளார். குறிப்பாக, காலிறுதியில் முச்சோவாவை 6-3, 6-0 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இதனால் ஆண்ட்ரீவா - பார்துன்கோவா இடையிலான அரையிறுதிப் போட்டி விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மற்றொரு அரையிறுதியில் சீனாவின் ஜெங் கின் வென், பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மெர்டன்ஸை எதிர்கொள்கிறார்.
சொந்த நாட்டு ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் விளையாடும் ஜெங், காலிறுதியில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை 6-3, 7-6 (6) என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார். சமீபத்திய போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் அவர், இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவதில் நம்பிக்கையுடன் உள்ளார்.
மெர்டன்ஸும் இந்தத் தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். காலிறுதியில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப்பை 6-3, 6-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்திய அவர், அதற்கு முந்தைய சுற்றில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்கையும் தோற்கடித்தார்.
ஸ்வியாடெக்குக்கு எதிராக 7-6 (0), 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற மெர்டன்ஸ், தனது சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் இறுதிப்போட்டிக்கான வாய்ப்பை வலுப்படுத்தியுள்ளார்.
ஜெங் கின் வென், எலிஸ் மெர்டன்ஸ் ஆகிய இருவருமே இதுவரை டபிள்யூடிஏ 1000 ஒற்றையர் பிரிவு பட்டத்தை வென்றதில்லை. எனவே, இந்தத் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவது இருவருக்கும் முக்கியமான மைல்கல்லாக அமையும்.
முன்னணி வீராங்கனைகளை வீழ்த்தி நம்பிக்கையுடன் களமிறங்கும் மெர்டன்ஸ், சொந்த நாட்டு ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் விளையாடும் ஜெங் ஆகியோரில் யார் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.