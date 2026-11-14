செரீனாவின் 25 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த 19 வயது மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா

புதுடெல்லி,
டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப் போட்டி தொடரில் தனது 3 லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று ரஷிய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா சாதனை படைத்துள்ளார்.
19 வயதாகும் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, இந்தியன் வெல்ஸில் நடைபெற்று வரும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப் போட்டி தொடரில் தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை எதிர்கொண்டார். இதில் 6-4, 6-0 என்ற நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்றார்.
அடுத்த ஆட்டத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான பெலாரஸின் அரினா சபலென்காவை எதிர்கொண்டார். முதல் செட்டில் 1-4 எனப் பின்தங்கியிருந்த ஆண்ட்ரீவா, அதன்பிறகு சிறப்பாக விளையாடி தொடர்ந்து 11 கேம்களைக் கைப்பற்றினார். இறுதியில் 6-4, 6-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் சகநாட்டு வீராங்கனை டயானா ஷ்னைடரை 6-2, 6-1 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தினார்.
இதன் மூலம் தனது முதல் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப் போட்டி தொடரிலேயே 3 லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு செரீனா வில்லியம்ஸ் 2001-ம் ஆண்டு தனது 20 வயதில் இந்தத் தொடரில் முதல் 3 ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்றிருந்தார். தற்போது 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 19 வயதிலேயே ஆண்ட்ரீவா அந்த சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.
மூன்று ஆட்டங்களிலும் சேர்த்து ஆண்ட்ரீவா இழந்தது வெறும் 11 கேம்கள் மட்டுமே. இதன் மூலம், 2007-ம் ஆண்டு பெல்ஜியம் வீராங்கனை ஜஸ்டின் ஹெனின் படைத்த சாதனையையும் சமன் செய்துள்ளார்.
2007-ம் ஆண்டு டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப் போட்டி தொடரில் ஹெனின் தனது 3 லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று, மொத்தம் 11 கேம்களை மட்டுமே இழந்திருந்தார். தற்போது ஆண்ட்ரீவாவும் 11 கேம்களை இழந்து இந்தச் சாதனையைச் சமன் செய்துள்ளார்.
தற்போது அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள ஆண்ட்ரீவா, அடுத்ததாக அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்கொள்ள உள்ளார். தனது முதல் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப் போட்டி தொடரிலேயே சாதனை படைத்துள்ள அவர், கோப்பையையும் வெல்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.