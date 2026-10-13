ரைபகினா, சபலென்காவுக்கு அடுத்து மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா... உலக டென்னிஸ் தரவரிசையில் அதிரடி முன்னேற்றம்

லண்டன்,
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறிய ரஷிய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, பெண்கள் ஒற்றையர் உலகத் தரவரிசையில் 2 இடங்கள் முன்னேறி 3-வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் நடைபெற்ற சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் பெண்கள் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டியில், சீன வீராங்கனை குயின்வென் ஜெங் 7-5, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். இதன் மூலம் சீனா ஓபன் பட்டத்தை வென்ற முதல் சீன வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.
இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்தாலும், தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா உலகத் தரவரிசையில் 3-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். இது அவரது சிறந்த தரவரிசையாகும்.
பெண்கள் ஒற்றையர் தரவரிசையில் எலினா ரைபகினா முதலிடத்திலும், அரினா சபலென்கா 2-வது இடத்திலும் தொடர்கின்றனர். அமெரிக்க வீராங்கனைகள் ஜெசிகா பெகுலா 4-வது இடத்திலும், கோகோ காப் 5-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.