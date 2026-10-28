டென்னிஸ்

ஜப்பான் ஓபன் டென்னிஸ் - காலிறுதிக்கு முன்னேறிய அலெக்சாண்ட்ரா ஈலா

ஈலா, முதல் செட்டை 4-6 என்ற கணக்கில் இழந்தார்.
அலெக்சாண்ட்ரா ஈலா
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டோக்கியோ,

ஜப்பானின் டோக்கியோ நகரில் நடைபெற்று வரும் பான் பசிபிக் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் பிலிப்பைன்ஸ் வீராங்கனை அலெக்சாண்ட்ரா ஈலா காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

முதல் செட்டை இழந்த ஈலா

2-வது சுற்றில் ஆஸ்திரேலியாவின் டாலியா கிப்சனை எதிர்கொண்ட ஈலா, முதல் செட்டை 4-6 என்ற கணக்கில் இழந்தார். இதனால் ஆட்டத்தில் பின்னடைவை சந்தித்த அவர், அடுத்தடுத்த செட்களில் அதிரடியாக விளையாடினார்.

வெற்றி

தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய ஈலா, 2-வது செட்டை 6-2 எனக் கைப்பற்றினார். வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் 3-வது செட்டில் டாலியா கிப்சனுக்கு எந்த வாய்ப்பும் அளிக்காமல் 6-0 என முழுமையாகக் கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் 4-6, 6-2, 6-0 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற ஈலா, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றை கடந்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

டென்னிஸ்
பான் பசிபிக் ஓபன் டென்னிஸ்
Pan Pacific Open Tennis
அலெக்சாண்ட்ரா ஈலா
Alexandra Eala
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Daily Thanthi
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