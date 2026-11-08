பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் அல்காரஸ்

பாரீஸ்
பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டியில், அல்காரஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரீஸ் நகரில் ரோலக்ஸ் பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் நடைபெற்றது. இதில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயினின் 23 வயது வீரர் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனை எதிர்கொண்டார்.
மொத்தம் 2 மணிநேரம் நடந்த இந்த போட்டியில், அல்காரஸ் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடினார். 7-6 (7/5), 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஷெல்டனை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் போட்டி தொடரில் முதன்முறையாக அவர் பெற்ற வெற்றி இதுவாகும். நடப்பு ஆண்டில் அவருடைய 9-வது பட்டம் ஆகும்.
இதனால், வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தில் 5 பட்டங்களை வென்று 2-வது இடத்தில் அவர் உள்ளார். 6 வெற்றிகளுடன், காயமடைந்த ஜானிக் சின்னர் முதல் இடத்தில் உள்ளார். வருகிற 15-ந்தேதி இத்தாலி நாட்டின் துரின் நகரில் நடைபெற உள்ள ஏ.டி.பி. பைனல்ஸ் போட்டி தொடரில் அல்காரஸ், வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றால் முதல் இடத்திற்கு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது.