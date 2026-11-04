பெண்கள் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி தொடர் - ஒரே குழுவில் ரைபகினா, கோகோ காப்... சபலென்காவுக்கு சவால்விடும் ஆண்ட்ரீவா

இந்தியன் வெல்ஸ்,
இந்த ஆண்டுக்கான பெண்கள் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டி தொடரில், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனை எலினா ரைபகினா மற்றும் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் ஆகியோர் ஒரே குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
அதேபோல், உலகின் 2-ம் நிலை வீராங்கனையான அரீனா சபலென்கா, 3-ம் நிலை வீராங்கனையான மிரா ஆண்ட்ரீவா ஆகியோர் 2-வது குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
முதல் குழுவில் நடப்பு சாம்பியனான ரைபகினா, அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சக அமெரிக்க வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா மற்றும் விம்பிள்டன் சாம்பியனான லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதில் ரைபகினா தனது பட்டத்தைத் தக்கவைக்க போராட உள்ளார். கோகோ காப் 2024-ம் ஆண்டு இந்தப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர். லிண்டா நோஸ்கோவா முதல்முறையாக இந்த தொடரில் பங்கேற்க உள்ளார்.
2-வது குழுவில் அரீனா சபலென்கா, மிரா ஆண்ட்ரீவா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா மற்றும் செக் குடியரசின் கரோலினா முச்சோவா ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
இதில் 19 வயதான ஆண்ட்ரீவா முதல்முறையாக இந்த தொடரில் விளையாட உள்ளார். ஸ்விடோலினா 2018-ம் ஆண்டு இந்தப் போட்டியில் பட்டம் வென்றவர்.
உலகின் முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடர், அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் கார்டனில் நவம்பர் 8 முதல் 15-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
முதலில் ரவுண்ட் ராபின் முறையில் போட்டிகள் நடைபெறும். இதில் ஒவ்வொரு வீராங்கனையும் தனது குழுவில் உள்ள மற்ற 3 வீராங்கனைகளுடன் மோதுவார். ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் 2 இடங்களைப் பிடிக்கும் வீராங்கனைகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார்கள்.