சீனா ஓபன் டென்னிஸ் : உலகின் நம்பர்-1 ரைபகினாவை வீழ்த்திய 118-ம் நிலை வீராங்கனை

பெய்ஜிங்,
சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் 2-வது சுற்றில் உலகின் நம்பர்-1 வீராங்கனையான எலினா ரைபகினா அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார். உலக தரவரிசையில் 118-வது இடத்தில் உள்ள அலினா சராயேவா, ரைபாகினாவை வீழ்த்தி 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ரைபகினா 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். இதனால் அவர் எளிதாக வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் அடுத்தடுத்த செட்களில் சராயேவா சிறப்பாக விளையாடி ஆட்டத்தை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார். 2-வது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய அவர், 3-வது செட்டிலும் 6-3 என வெற்றி பெற்று ஆட்டத்தை தன்வசப்படுத்தினார்.
27 வயதான கஜகஸ்தான் வீராங்கனையான ரைபகினா, சமீபத்தில் நடைபெற்ற அமெரிக்க ஓபன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம் உலக தரவரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்தார் குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம் உலகின் 118-வது இடத்தில் உள்ள அலினா சராயேவா, சீனா ஓபன் தொடரின் 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். அடுத்த சுற்றில் அவர் பிரிட்டன் வீராங்கனை சோனே கார்டலை எதிர்கொள்கிறார்.