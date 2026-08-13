இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய ரைபகினா, ஸ்வியாடெக்... கனடா ஓபன் மகுடம் யாருக்கு?

டொராண்டோ,
கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டிக்கு கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபகினா மற்றும் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் முன்னேறியுள்ளனர்.
பெண்கள் ஒற்றையர் அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியனும், உலக தரவரிசையில் 2-வது இடத்தில் இருப்பவருமான எலினா ரைபகினா, 4-ம் நிலை வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காப்பை எதிர்கொண்டார்.
முதல் செட்டை 5-7 என்ற கணக்கில் இழந்த ரைபகினா, பின்னர் அபாரமாக ஆடி அடுத்த 2 செட்களையும் 6-2, 6-2 என கைப்பற்றினார். இதன்மூலம் 5-7, 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை எதிர்கொண்டார். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஸ்வியாடெக் 6-3, 1-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்விடோலினாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.
இதையடுத்து கனடா ஓபன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு சாம்பியன் பட்டத்துக்கான இறுதிப்போட்டியில் ரைபகினா - ஸ்வியாடெக் மோத உள்ளனர். இரு முன்னணி வீராங்கனைகளும் பட்டத்துக்காக பலப்பரீட்சை நடத்துவதால், இறுதிப்போட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.