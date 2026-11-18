உலகின் முன்னணி 8 வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியான ATP Finals, இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. நவம்பர் 15 முதல் 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் முன்னணி வீரர்கள் பட்டத்தைக் கைப்பற்றுவதற்காகப் போராடி வருகின்றனர். இதில் நேற்று முதல் செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது.
முதல் செட்டில் இருவருக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவியது. தொடக்கத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜோடர், 6-4 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றினார். இதனால் ஆர்துல் பில்ஸ் தோல்வியைச் சந்திக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார். இருப்பினும் மனம் தளராமல் விளையாடிய பில்ஸ், அடுத்தடுத்த செட்களில் தனது ஆட்டத்தின் வேகத்தை அதிகரித்தார்.
இரண்டாவது செட்டில் அதிரடியாக ஆடிய பில்ஸ், ஜோடரின் சர்வீஸை முறியடித்து 6-2 என்ற கணக்கில் செட்டை தன்வசப்படுத்தினார். மூன்றாவது செட்டிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய அவர், அதே 6-2 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில் 4-6, 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் ஆர்துல் பில்ஸ் வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் ATP Finals தொடரில் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். மேலும், 2011-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இந்தத் தொடரில் வெற்றி பெற்ற முதல் பிரான்ஸ் வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்
இந்த வெற்றியின் மூலம் பில்ஸ் அரையிறுதிக்கான வாய்ப்பைத் தக்கவைத்துள்ளார். தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் உலகின் முதல்நிலை வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்கொள்ள உள்ளார். அதேபோல் ஜோடர் தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனை எதிர்கொள்ள உள்ளார். இந்த ஆட்டங்களின் முடிவுகளே குழுவில் இருந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வீரர்களைத் தீர்மானிக்கும்