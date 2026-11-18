டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் ஆட்டத்தில் கார்லஸ் அல்காரஸ் ரஷியாவின் டேனில் மெட்விடேவை விரட்டியடித்து தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியை தன்வசப்படுத்தி அரைஇறுதியை உறுதி செய்தார்.
உலகின் டாப்-8 வீரர்கள் மட்டும் பங்கேற்றுள்ள ஏ.டி.பி. இறுதி சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்து வருகிறது. வீரர்கள் ஜான் மெக்கன்ரோ, இவான் லென்டில் என இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதுகின்றனர்.
இதில் இவான் லென்டில் பிரிவில் நேற்று நடந்த ஒரு ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் சாம்பியனும், முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரருமான கார்லஸ் அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்) 6-2, 6-4 என்ற நேர் செட்டில் ரஷியாவின் டேனில் மெட்விடேவை விரட்டியடித்து தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியை தன்வசப்படுத்தி அரைஇறுதியை உறுதி செய்தார். அவர் முதலாவது ஆட்டத்தில் பிரான்சிஸ் டியாபோவை (அமெரிக்கா) நேர்செட்டில் வென்றிருந்தார். மெட்விடேவ் சந்தித்த முதல் தோல்வி இதுவாகும்.
முந்தைய நாளில் ஜான் மெக்கன்ரோ பிரிவில் நடந்த ஆட்டத்தில் பிரெஞ்சு மற்றும் அமெரிக்க ஓபன் சாம்பியனான ஜெர்மனி வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 6-2, 7-6 (7-4) என்ற நேர்செட்டில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தி தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியை சொந்தமாக்கி அரைஇறுதிக்கு தகுதி கண்டார்.