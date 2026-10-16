பினெஸ்டா ஓபன் டென்னிஸ் - இரட்டைப் பட்டத்தை நோக்கி ரிபவ் சரோஹா

புதுடெல்லி,
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் 31-வது பினெஸ்டா ஓபன் தேசிய டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், 14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல்நிலை வீரரான ஆரவ் சல்லானி காலிறுதியில் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார். அதே நேரத்தில், 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் பிரிவில் ரிபவ் சரோஹா அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
டெல்லி லான் டென்னிஸ் சங்க வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற 14 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான காலிறுதிப் போட்டியில், ஆரவ் சல்லானியை சத்திய சிந்தகுண்டா 4-6, 6-4, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார். முதல் செட்டை இழந்தபோதிலும், அடுத்த இரண்டு செட்களிலும் சிறப்பாக விளையாடிய சத்திய சிந்தகுண்டா வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
சண்டிகரைச் சேர்ந்த ரிபவ் சரோஹா, 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் பி. நல்லகுண்ட்லாவை 6-2, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
கடந்த வாரம் 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் பட்டம் வென்ற சரோஹா, தற்போது 16 வயதுக்குட்பட்டோர் பிரிவிலும் பட்டம் வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளார். இந்த பிரிவில் மேலும் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் அவர் இரட்டை சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுவார்.
16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் பிரிவின் மற்றொரு காலிறுதியில், 8-ம் நிலை வீரரான விவான் மிர்தா, ஹர்ஷ் மர்வாவை 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார். யஷ்வின் தஹியா, யாஜ் மாலிக்கை 6-3, 6-1 என்ற கணக்கில் தோற்கடித்தார்.
இதையடுத்து, அரையிறுதியில் விவான் மிர்தாவும் யஷ்வின் தஹியாவும் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர்.