டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன்: டென்னிஸ் களத்தில் கவனம் ஈர்த்த நட்சத்திரத் தம்பதி

இந்த அமெரிக்க ஓபன் பயணம் இருவருக்கும் மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான அனுபவமாக மாறியுள்ளது.
கேல் மான்பில்ஸ் மற்றும் எலினா ஸ்விடோலினா
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நியூயார்க்,

2026 அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு உலகளவில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பிரபல டென்னிஸ் நட்சத்திரத் தம்பதியான கேல் மான்பில்ஸ் மற்றும் எலினா ஸ்விடோலினா இணைந்து களமிறங்கியது இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

வைல்ட் கார்டு மூலம் தொடரில் நுழைந்த மான்பில்ஸ்-ஸ்விடோலினா ஜோடி, முதன்முறையாக ஒன்றாக இணைந்து விளையாடியது. தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்த ஜோடி, அரையிறுதி வரை முன்னேறி அசத்தியது.

நம்பர் 1 ஜோடியை வீழ்த்தி அதிரடி

காலிறுதிப் போட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 இரட்டையர் ஜோடியான ஹென்றி பேட்டன் - கதரீனா சினியாகோவா இணையை மான்பில்ஸ்-ஸ்விடோலினா ஜோடி வீழ்த்தியது. பின்னர் நடந்த அரையிறுதியில் பிளாவியோ கோபோல்லி-பெலிண்டா பென்சிக் ஜோடியிடம் தோல்வியடைந்தது.

தொழில்முறை டென்னிஸ் வாழ்க்கையில் இருந்து ஓய்வு பெறவுள்ள மான்பில்ஸுக்கு 2026-ம் ஆண்டு கடைசி ஆண்டாக அமைய உள்ளது. இதனால், இந்த அமெரிக்க ஓபன் பயணம் இருவருக்கும் மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான அனுபவமாக மாறியுள்ளது.

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Daily Thanthi
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