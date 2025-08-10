- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- வானிலை
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: பாலா படோசா விலகல்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் வருகிற 24-ந் தேதி தொடங்குகிறது.
நியூயார்க்,
கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் வருகிற 24-ந் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த போட்டியில் இருந்து உலக தரவரிசையில் 12-வது இடம் வகிக்கும் 27 வயது ஸ்பெயின் வீராங்கனை பாலா படோசா காயம் காரணமாக விலகி இருக்கிறார்.
கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்த விம்பிள்டன் போட்டியின் முதல் சுற்றில் தோல்வி அடைந்த படோசா முதுகுவலி காரணமாக அதன் பிறகு எந்த போட்டியிலும் விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire