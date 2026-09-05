அமெரிக்க ஓபன்: 2022-க்கு பிறகு மீண்டும் இணைந்த வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள்... 3 மணி நேரம் போராடி அதிர்ச்சி தோல்வி

நியூயார்க்,
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் 2022-க்கு பிறகு மீண்டும் இணைந்த செரீனா வில்லியம்ஸ் - வீனஸ் வில்லியம்ஸ் ஜோடி 3 மணி நேரம் போராடி தோல்வியடைந்தது.
'கிராண்ட்ஸ்லாம்' அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில், ஆர்தர் ஆஷ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் செரீனா வில்லியம்ஸ் - வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் இணை, மாயா ஜாயிண்ட் - ஹாவோ-சிங் சான் ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
2022-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு முதல்முறையாக அமெரிக்க ஓபனில் மீண்டும் இணைந்து விளையாடிய வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள், தொடக்கம் முதலே கடுமையாக போராடினர்.
பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதல் செட்டை வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினர். 2-வது செட்டில் ஜாயிண்ட் - சான் ஜோடி பதிலடி கொடுத்து 7-6 (8-6) என்ற கணக்கில் வென்றது.
இதையடுத்து வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் 3-வது செட்டில் கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் 7-6 (9-7) என்ற கணக்கில் ஜாயிண்ட் - சான் ஜோடி வெற்றி பெற்றது.
3 மணி 2 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த பரபரப்பான ஆட்டத்தின் முடிவில் மாயா ஜாயிண்ட் - ஹாவோ-சிங் சான் ஜோடி 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 (9-7) என்ற செட் கணக்கில் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளை வீழ்த்தியது.