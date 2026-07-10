மூன்று பிரிவுகளிலும் சாம்பியன்... டென்னிஸ் வரலாற்றின் அரிய சாதனையாளர்கள் பட்டியலில் இணைந்த வீராங்கனை

லண்டன்,
டென்னிஸின் மூன்று பிரிவுகளிலும் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்றவர்களின் பட்டியலில் ஆஸ்டாபென்கோ இடம்பிடித்துள்ளார்.
'கிராண்ட்ஸ்லாம்' என்ற உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது. இதில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், ஆஸ்டாபென்கோ - அரேவலோ ஜோடி, ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டார்ம் ஹண்டர் மற்றும் மார்க் போல்மன்ஸ் ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
முதல் செட்டை 4-6 என்ற கணக்கில் இழந்த அந்த ஜோடி, அதன்பிறகு சிறப்பாக மீண்டு வந்து அடுத்த இரு செட்களையும் 7-5, 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி, 4-6, 7-5, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் திரில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டி சென்றது.
ஜெலினா ஆஸ்டாபென்கோவுக்கு இது முதல் விம்பிள்டன் பட்டமாகும். இதற்கு முன்பு 2019-ம் ஆண்டு விம்பிள்டன் கலப்பு இரட்டையர் இறுதிப்போட்டியிலும், 2025-ம் ஆண்டு மகளிர் இரட்டையர் இறுதிப்போட்டியிலும் தோல்வியடைந்து ரன்னர்-அப் பட்டத்துடன் வெளியேறியிருந்தார்.
இந்த முறை அந்த ஏமாற்றங்களை தாண்டி விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம், டென்னிஸின் மூன்று பிரிவுகளிலும் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்றவர்களின் எலைட் லிஸ்ட்டில் ஆஸ்டாபென்கோ இடம்பிடித்துள்ளார்.
ஒற்றையர் (Singles): 2017 பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியன்
மகளிர் இரட்டையர் (Women's Doubles): 2024 யுஎஸ் ஓபன் சாம்பியன்
கலப்பு இரட்டையர் (Mixed Doubles): 2026 விம்பிள்டன் சாம்பியன்