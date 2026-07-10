விம்பிள்டன் டென்னிஸ்: முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய முச்சோவா, நோஸ்கோவா

லண்டன்,
விம்பிள்டன் டென்னிசில் செக்குடியரசு வீராங்கனைகள் முச்சோவா, நோஸ் கோவா முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
'கிராண்ட்ஸ்லாம்' என்ற உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்றிரவு நடந்த அரையிறுதியில் செக்குடியரசின் கரோலினா முச்சோவா, அமெரிக்காவின் கோகோ காப்புடன் மோதினார். இதில் முச்சோவா, 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) என்ற செட் கணக்கில் கோகோ காப்பை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தார்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் செக்குடியரசின் லின்டா நோஸ் கோவா 6-4 6-4 என்ற நேர் செட்டில் உக்ரைனின் மார்த்தா கோஸ்ட்யுக்கை வீழ்த்தி கிராண்ட்ஸ்லாமில் முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார். நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் இவர்களில் யார் வென்றாலும் அது அவர்களுக்கு முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாக இருக்கும்.