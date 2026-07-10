விம்பிள் டென்னிஸ்: அரையிறுதியில் நோவக் ஜோகோவிச் தோல்வி

லண்டன்,
விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் 7 முறை சாம்பியனான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார். உலகின் நம்பர்-1 வீரரான இத்தாலியின் யானிக் சின்னரை எதிர்கொண்ட ஜோகோவிச், தொடக்கம் முதலே கடும் சவாலை சந்தித்தார். சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சின்னர், ஜோகோவிச்சுக்கு எந்த வாய்ப்பும் அளிக்காமல் 6-4, 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் யானிக் சின்னர் தொடர்ந்து 2-வது முறையாக விம்பிள்டன் ஒற்றையர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். மறுபுறம், 25-வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை கைப்பற்றும் ஜோகோவிச்சின் கனவு இந்த தோல்வியால் தகர்ந்தது. இறுதிப்போட்டியில் யானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவை எதிர்கொள்கிறார். இந்த ஆட்டம் விம்பிள்டன் சாம்பியன் பட்டத்தை நிர்ணயிக்கும் என்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.