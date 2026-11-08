நம்பர் 1 வீராங்கனைக்கு திடீர் உடல்நலக் குறைவு... டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப்போட்டி தொடரில் இருந்து விலகல்

இந்தியன் வெல்ஸ்,
டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப்போட்டி தொடரில் இருந்து திடீர் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நம்பர் 1 வீராங்கனை ரைபகினா விலகினார்.
பெண்கள் டென்னிஸ் உலகின் முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிப்போட்டி தொடர் அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில் இன்று (நவம்பர் 8) தொடங்குகிறது. கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளுக்கு அடுத்தபடியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தத் தொடரில் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்கும் 8 வீராங்கனைகள் இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
குரூப் 1 பிரிவில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையும் நடப்பு சாம்பியனுமான கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபகினா, அமெரிக்காவின் கோகோ காப், ஜெசிகா பெகுலா மற்றும் செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
இந்நிலையில், வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு காரணமாக எலினா ரைபகினா இந்தத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். முழு உடல் தகுதியுடன் போட்டியில் பங்கேற்கும் நிலையில் தனது உடல்நலம் இல்லை என்று கூறியுள்ள அவர், ஓய்வு எடுத்து அடுத்த ஆண்டுக்குத் தயாராகப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த வாரம் ஜப்பானில் நடைபெற்ற பான் பசிபிக் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதிப் போட்டியிலிருந்தும் கழுத்து வலி காரணமாக ரைபகினா விலகியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரைபகினா விலகியதைத் தொடர்ந்து, அவருக்குப் பதிலாக உக்ரைனின் மார்ட்டா கோஸ்ட்யுக் குரூப் 1 பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதனால் கோகோ காப், ஜெசிகா பெகுலா, லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோருடன் கோஸ்ட்யுக் மோத உள்ளார்.
நடப்பு ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மற்றும் அமெரிக்க ஓபன் என இரண்டு கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற ரைபகினா, ஸ்டட்கார்ட் மற்றும் நிங்போ தொடர்களிலும் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார். இந்த ஆண்டில் மொத்தம் 4 பட்டங்களை வென்றுள்ள அவர், 2026-ம் ஆண்டின் இறுதி உலகத் தரவரிசையில் முதலிடத்தையும் உறுதி செய்துள்ளார்.
இந்த ஆண்டின் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்க முடியாமல் போனாலும், உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனை என்ற பெருமையுடன் ரைபகினா இந்த ஆண்டை நிறைவு செய்கிறார்.