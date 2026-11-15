பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் இரட்டையர் பிரிவு: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய 2 ஜோடிகள்

இண்டியன்வெல்ஸ்,
டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்று டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இரட்டையர் பிரிவில் கேதரினா சினியாகோவா - டெய்லர் டவுன்சென்ட் ஜோடியும், சாரா எர்ரானி - ஜாஸ்மின் பவோலினி ஜோடியும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன.
அமெரிக்காவின் இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் இந்தத் தொடரின் முதல் அரையிறுதியில் 2-ம் நிலை ஜோடியான செக் குடியரசின் கேதரினா சினியாகோவா - அமெரிக்காவின் டெய்லர் டவுன்சென்ட் ஜோடி, முதல்நிலை ஜோடியான கனடாவின் கேப்ரியேலா டப்ரோவ்ஸ்கி - பிரேசிலின் லூயிசா ஸ்டெபானி ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் சினியாகோவா - டவுன்சென்ட் ஜோடி 7-6 (4), 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
மற்றொரு அரையிறுதியில் 8-ம் நிலை ஜோடியான இத்தாலியின் சாரா எர்ரானி - ஜாஸ்மின் பவோலினி ஜோடி, 3-ம் நிலை ஜோடியான குவோ ஹன்யு - கிறிஸ்டினா மிலாடெனோவிச் ஜோடியை எதிர்கொண்டது.
இதில் எர்ரானி - பவோலினி ஜோடி 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் இந்த ஜோடி முதல் முறையாக டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்றின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இதையடுத்து நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் சினியாகோவா - டவுன்சென்ட் ஜோடியும், எர்ரானி - பவோலினி ஜோடியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
எர்ரானி - பவோலினி ஜோடி இந்தத் தொடரில் இதுவரை விளையாடிய அனைத்து ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டியை எட்டியுள்ளது. மறுபுறம் சினியாகோவா - டவுன்சென்ட் ஜோடி இந்த ஆண்டில் பிரெஞ்சு ஓபன், அமெரிக்க ஓபன் உள்ளிட்ட முக்கிய பட்டங்களை வென்றுள்ளது. இதனால் இறுதிப்போட்டியில் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.