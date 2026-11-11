டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ்: கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி... அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய நோஸ்கோவா

இந்தியன் வெல்ஸ்,
டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் அமெரிக்காவின் முன்னணி வீராங்கனையான கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார். செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
டென்னிஸ் உலகின் முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்றுள்ள வீராங்கனைகள் தலா 4 பேர் கொண்ட இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் 2 இடங்களைப் பிடிக்கும் வீராங்கனைகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார்கள்.
இந்நிலையில், குரூப் 1 பிரிவில் நடைபெற்ற தனது 2-வது லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவை எதிர்கொண்டார்.
இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய நோஸ்கோவா, முதல் செட்டை 6-3 எனக் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து 2-வது செட்டிலும் அதே வேகத்தில் விளையாடிய அவர், 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.
மொத்தம் 75 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற நோஸ்கோவா, அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் லிண்டா நோஸ்கோவா, இந்த டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றார். அவர் இதுவரை விளையாடிய 2 லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
மறுபுறம், கோகோ காப் ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் உள்ளார். அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பைத் தக்கவைக்க அவர் தனது கடைசி லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.