டென்னிஸ்

டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ்: கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி... அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய நோஸ்கோவா

தனது 2-வது லீக் ஆட்டத்தில் கோகோ காப், லிண்டா நோஸ்கோவாவை எதிர்கொண்டார்.
லிண்டா நோஸ்கோவா
Published on

இந்தியன் வெல்ஸ்,

டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் அமெரிக்காவின் முன்னணி வீராங்கனையான கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார். செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

அதிர்ச்சி தோல்வி

டென்னிஸ் உலகின் முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் பங்கேற்றுள்ள வீராங்கனைகள் தலா 4 பேர் கொண்ட இரு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் 2 இடங்களைப் பிடிக்கும் வீராங்கனைகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார்கள்.

இந்நிலையில், குரூப் 1 பிரிவில் நடைபெற்ற தனது 2-வது லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவை எதிர்கொண்டார்.

இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய நோஸ்கோவா, முதல் செட்டை 6-3 எனக் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து 2-வது செட்டிலும் அதே வேகத்தில் விளையாடிய அவர், 6-3 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.

மொத்தம் 75 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற நோஸ்கோவா, அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

முதல் வீராங்கனை

இந்த வெற்றியின் மூலம் லிண்டா நோஸ்கோவா, இந்த டபிள்யூ.டி.ஏ. பைனல்ஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய முதல் வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றார். அவர் இதுவரை விளையாடிய 2 லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

மறுபுறம், கோகோ காப் ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் உள்ளார். அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பைத் தக்கவைக்க அவர் தனது கடைசி லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.

டென்னிஸ்
கோகோ காப்
WTA Finals
லிண்டா நோஸ்கோவா
Linda Noskova
டபிள்யூ.டி.ஏ
X