இனி வாட்ஸ்-அப் மூலமே பி.எப். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம்!

ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, பி.எப். சந்தாதாரர்களின் வசதிக்காக புதிய வாட்ஸ்-அப் சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்மூலம், இனி பி.எப். கணக்கின் இருப்புத் தொகையைச் சரிபார்க்கவும், பாஸ்புக் விவரங்களைப் பார்க்கவும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பதிவு செய்யப்பட்ட செல்போன் எண்ணிலிருந்து வாட்ஸ்-அப் மூலம் ஒரு செய்தி அனுப்பினாலே போதுமானது.
மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற EPFO-வின் 74-வது நிறுவன நாள் கொண்டாட்டத்தின்போது இந்தப் புதிய வசதியைத் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்தச் சேவையின் மூலம் சந்தாதாரர்கள் தங்களது பி.எப். கணக்கின் தற்போதைய இருப்புத் தொகை, கணக்கு பாஸ்புக் மற்றும் கடைசியாக நடைபெற்ற 5 டெபாசிட் அல்லது பணம் எடுத்த பரிவர்த்தனைகளின் விவரங்களை வாட்ஸ்-அப் மூலமாகவே தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
வாட்ஸ்-அப் சேவையுடன், நீண்டகாலமாகச் செயல்படாமல் இருக்கும் பி.எப். கணக்குகளில் உள்ள பணத்தைப் பெறுவதற்கும் EPFO எளிய நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, பழைய அல்லது செயல்படாத பி.எப். கணக்குகளில் ரூ.1,000 வரை இருப்புத் தொகை வைத்திருப்பவர்கள், அதனைப் பெறுவதற்குத் தனியாக விண்ணப்பப் படிவம் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை.
சந்தாதாரரின் அடையாளம் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டிருந்தால், EPFO தானாகவே அந்தத் தொகையைச் சம்பந்தப்பட்டவரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றும். இதன்மூலம் பணம் பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் தகவலின்படி, இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் சுமார் ஒரு லட்சம் செயல்படாத கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணப்பட உள்ளது. இந்தக் கணக்குகளில் சுமார் ரூ.5 கோடி உரிமை கோரப்படாத தொகையாக உள்ளது.
EPFO-வின் 74 ஆண்டுகாலப் பயணத்தில் தற்போது 8 கோடிக்கும் அதிகமான செயலில் உள்ள உறுப்பினர்களின் நம்பிக்கையுடன், சுமார் ரூ.32 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிதியை நிர்வகித்து வருவதாக மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார்.
மேலும், தொழிலாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி சேவைகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும், அனைத்து நடைமுறைகளையும் டிஜிட்டல் மயமாக்கி வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார்.
பி.எப். கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பதிவு செய்யப்பட்ட செல்போன் எண்ணிலிருந்து கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி இருப்புத் தொகையைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
1. வாட்ஸ்-அப் எண்ணுக்கு செய்தி அனுப்பவும்:
முதலில், உங்கள் பி.எப். கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்ணிலிருந்து +91 87964 41800 என்ற எண்ணுக்கு 'Hi' என்று செய்தி அனுப்ப வேண்டும்.
2. மொழியைத் தேர்வு செய்யவும்:
உடனடியாக மொழியைத் தேர்வு செய்வதற்கான செய்தி வரும். அதில் உங்களுக்குப் பிடித்த மொழியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
3. தேவையான சேவையைத் தேர்வு செய்யவும்:
அடுத்ததாக, அனைத்து சேவைகளையும் பார்க்கும் வசதி கிடைக்கும். அதில், சமீபத்திய பி.எப். இருப்புத் தொகை, கடைசி 5 பரிவர்த்தனைகள், பி.எப். பாஸ்புக் பதிவிறக்கம், மொழியை மாற்றுதல் என மொத்தம் 4 விருப்பங்கள் காட்டப்படும்.
4. ஓடிபி எண்ணைப் பதிவு செய்யவும்:
பி.எப். இருப்புத் தொகையை அறிய விரும்பினால், அதற்கான விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து, பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஓடிபி (OTP) அனுப்பப்படும். அந்த எண்ணைப் பதிவு செய்தவுடன் உங்கள் பி.எப். கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகை வாட்ஸ்-அப்பிலேயே காட்டப்படும்.
இதேபோல், மீண்டும் முதன்மை மெனுவுக்குச் சென்று பாஸ்புக் விவரங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும், கடைசி 5 பரிவர்த்தனைகள் குறித்த தகவல்களைப் பெறவும் முடியும்.
இதுவரை பி.எப். இணையதளத்திற்குச் சென்று உள்நுழைந்து, ஓடிபி பெற்று, பல்வேறு நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு இருப்புத் தொகையைச் சரிபார்க்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. தற்போது வாட்ஸ்-அப் மூலமாகவே சில நிமிடங்களில் இந்த விவரங்களைப் பெற முடியும். இந்தப் புதிய வசதி லட்சக்கணக்கான பி.எப். சந்தாதாரர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.