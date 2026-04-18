தேர்தல் 2026

சூறாவளி சுற்றுப்பயணம்: தமிழகத்தில் ராகுல் காந்தி பிரசாரம் செய்யும் இடங்கள் எவை?

நாங்குநேரி தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலினுடன் இணைந்து ராகுல்காந்தி பிரசாரம் செய்வாரா என எதிர்பார்ப்பு காங்கிரஸ் கட்சியினரிடையே நிலவுகிறது.
சென்னை,

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23-ந் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. மே 4-ந் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடத்தப்பட்டு அன்றைய தினமே தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட உள்ளன. தி.மு.க. கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்வதற்காக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று (சனிக்கிழமை) தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார். ராகுல்காந்தியின் பயணத்திட்டத்தை காங்கிரஸ் வட்டாரம் நேற்று முன் தினம் உறுதி செய்தது.

ராகுல்காந்தியின் பயணத்திட்டம் வருமாறு:-

இன்று காலை 8.30 மணிக்கு டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்படும் ராகுல்காந்தி காலை 11.10 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையம் வருகிறார். காலை 11.30 மணிக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புறப்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு காலை 11.45 மணிக்கு சென்றடைகிறார். பொன்னேரி தொகுதியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் காலை 11.55 மணி முதல் நண்பகல் 12.40 மணி வரை பங்கேற்கிறார்.

சோளிங்கர், துறையூர் தொகுதி

பின்னர், பொன்னேரியில் இருந்து நண்பகல் 12.50 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு மதியம் 1.15 மணிக்கு சோளிங்கர் சென்றடைகிறார். அங்கு நடக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் மதியம் 1.25 மணி முதல் பிற்பகல் 2.10 மணி வரை பங்கேற்கிறார். அதைத்தொடர்ந்து சோளிங்கரில் இருந்து பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு பிற்பகல் 2.45 மணிக்கு சென்னை வந்தடைகிறார்.

சென்னையில் இருந்து பிற்பகல் 3 மணிக்கு தனி விமானத்தில் புறப்பட்டு பிற்பகல் 3.45 மணிக்கு திருச்சியை சென்றடைகிறார். திருச்சியில் இருந்து பிற்பகல் 3.50 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு மாலை 4.05 மணிக்கு துறையூர் சென்றடைகிறார். மாலை 4.15 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை துறையூரில் நடைபெறும் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்.

பின்னர், மாலை 5.10 மணிக்கு துறையூரில் இருந்து ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டு மாலை 5.25 மணிக்கு திருச்சி சென்றடைகிறார். திருச்சியில் இருந்து மாலை 5.40 மணிக்கு தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்டு இரவு 8.30 மணிக்கு டெல்லி சென்றடைகிறார்.

மீண்டும் தமிழகம் வருகை

அதைத்தொடர்ந்து மீண்டும் வருகிற 20-ந் தேதி தமிழகம் வரும் ராகுல் காந்தி நாங்குநேரி, ஸ்ரீவைகுண்டம், குளச்சல் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். இதுவரை முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் மேடை ஏறாத ராகுல்காந்தி நாங்குநேரி தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலினுடன் பிரசாரம் செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக காங்கிரஸ் வட்டாரங்களில் கூறப்படுகிறது.

