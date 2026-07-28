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தமிழ்நாட்டின் வருவாயைப் பெருக்க குழு அமைப்பு

குழு​வின் ஒருங்​கிணைப்​பாள​ராக நிதித்​துறை இணைச் செயலர் ராஜகோ​பால் சுங்​கரா செயல்​படு​வார்.
தமிழ்நாட்டின் வருவாயைப் பெருக்க குழு அமைப்பு
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சென்னை,

தமிழ்நாட்டின் வருவாயைப் பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து பரிந்துரை அளிக்க பொருளாதார நிபுணரும், மத்திய திட்டக் குழுவின் முன்னாள் துணைத் தலைவருமான மான்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து நிதித்​துறை செய​லா​ளர் எம்​.ஏ.சித்​திக் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

மாநிலத்​தின் வரி மற்​றும் வரி அல்​லாத வரு​வாயை அதி​கரிக்​க​வும், வரு​வாய் கசிவு​களைத் தடுத்து நிதி ஆதா​ரங்​களை மேம்​படுத்​த​வும், மத்​திய திட்​டக்​குழு​வின் முன்​னாள் துணைத் தலை​வர் மாண்​டேக் சிங் அலு​வாலியா தலை​மை​யில் 6 பேர் கொண்ட வரு​வாய் மேம்​பாட்​டுக் குழு அமைக்​கப்​பட்​டுள்​ளது. இதன் உறுப்​பினர்​களாக பேராசிரியர் கே.பி.கிருஷ்ணன், வரி கொள்கை நிபுணர் அரவிந்த் மோடி, முன்​னாள் ஐஆர்​எஸ் அலு​வலர் நஜீப் ஷா, நிதித்​துறை செயலர் எம்​.ஏ.சித்​திக், சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்​குநர் எம்​.சுரேஷ் பாபு ஆகியோர் நியமிக்​கப்​பட்​டுள்​ளனர்.

இந்​தக் குழு​வானது மாநிலத்​தின் நிதித் தற்​சார்பை வலுப்​படுத்​துதல், வளர்ச்​சித் திட்​டங்​களை நிறைவேற்​று​வதற்​கான நிதி ஆதா​ரங்​களை உரு​வாக்​குதல், வரி விதி​முறை​களை முறை​யாகப் பின்​பற்​று​வதை மேம்​படுத்​துதல், வரு​வாய் கசிவு​களைத் தடுத்​தல், வரி விகிதங்​கள், கட்​ட​ணங்​கள் மற்​றும் வரி விலக்​கு​களை முறைப்​படுத்​துதல், அத்​துடன் புதிய மற்​றும் இது​வரை முழு​மை​யாகப் பயன்​படுத்தப்​ப​டாத வரு​வாய் ஆதா​ரங்​களை கண்​டறிதல் ஆகிய​வற்​றின் மூலம் மாநிலத்​தின் வரி மற்​றும் வரி அல்​லாத வரு​வாயை நிலை​யாக அதி​கரிப்​ப​தற்​கான வழி​முறை​களை மாநில அரசுக்கு 3 மாதங்களில் பரிந்​துரைக்​கும்.

இக்​குழு​வின் ஒருங்​கிணைப்​பாள​ராக நிதித்​துறை இணைச் செயலர் ராஜகோ​பால் சுங்​கரா செயல்படு​வார். தேவைப்​பட்​டால் டாஸ்​மாக், பத்​திரப்​ப​திவு, கனிம வளம், வணிக வரி மற்​றும் போக்​கு​வரத்து போன்ற துறை​களுக்கு தனித்​தனி துணைக் குழுக்​களை அமைத்​துக் கொள்​ளலாம். மேலும், எந்​தவொரு அரசுத் துறை அல்​லது அதி​காரி​களிடம் இருந்​தும் நேரடி​யாக ஆவணங்​கள் மற்​றும் தரவு​களைக் கோரும் அதி​கார​மும் இக்​குழு​வுக்கு தரப்​பட்​டுள்​ளது. இவ்​வாறு அதில்​ கூறப்​பட்​டுள்​ளது.

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