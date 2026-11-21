மதிப்பு மிகுந்த மஞ்சள் உலோகம் தங்கம். ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் தங்கத்தின் இருப்பும் முக்கிய அங்கத்தை வகிக்கிறது.
தங்கத்தின் விலை எப்போதும் ஏறுமுகமாகவே இருக்கும். இதனால் ஏழைகளின் எட்டாக்கனியாகவே தங்கம் நீடித்து வந்தது.
இந்தநிலையில், தங்கத்தின் விலை கடந்த சில தினங்களாக மளமளவென சரியத் தொடங்கியது. ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை ஒரு லட்சத்திற்கும் கீழே வரத் தொடங்கியது. இதனால் பலரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு தங்கத்தை வாங்கி வருகின்றனர்.
எப்போதும் உச்சம் நோக்கியே செல்லும் தங்கம் இப்போது ஏன் இப்படி சரியத் தொடங்கியது தெரியுமா? இதற்கு முக்கிய நபர் ஒருவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தைதான் காரணம் என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆனால், அதுதான் நிஜம். அந்த ஒரு வார்த்தை என்ன... அந்த வார்த்தையைச் சொன்ன முக்கியமான நபர் யார் என்பது பற்றி அறிந்துகொள்ள, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள யூடியூப் லிங்க்கைக் கிளிக் செய்திடுங்கள்.
https://www.youtube.com/watch?si=UKk7mVrtD5K3Hr16&v=c648_it30W0&feature=youtu.be