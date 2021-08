மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பெட்ரோல் விலை ரூ.100-க்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + Petrol price in Chennai has come down to less than Rs 100

சென்னையில் பெட்ரோல் விலை ரூ.100-க்கு கீழ் குறைந்தது