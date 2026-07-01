ஜூலை மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

ஜூலை மாதத்திற்கான தனுசு, மகரம், கும்பம், மற்றும் மீன ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்....
தனுசு ராசி அன்பர்களே!
எந்தவொரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பிறருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் நல்ல மனம் கொண்டவர் நீங்கள். நேர்மையும் நியாயமும் உங்கள் வாழ்வின் அடிப்படை. தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு, கடினமான சூழ்நிலைகளையும் எளிதாக வென்று முன்னேறுபவர்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் மனநிறைவு ஏற்படும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் பாராட்டும் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாகும். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டாலும் அவற்றை திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு நன்மை தரும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் வருமானம் தொடர்ந்து உயரும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். புதிய கிளை தொடங்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைத்து வருமானம் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு வணிக தொடர்புகள் மூலம் கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும். தொழிலாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவை அளிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். கணவரின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். வீட்டிற்கு தேவையான வசதிகள் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். குடும்பச் செலவுகளை சிறப்பாக நிர்வகித்து சேமிப்பையும் உயர்த்துவீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். முக்கிய நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்யும் வாய்ப்பு அமையும். வருமானமும் புகழும் உயரத் தொடங்கும்.
மாணவர்கள்
கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை மிகுந்த பயனைத் தரும். உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
பரிகாரம்
வியாழக்கிழமை அன்று குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் மலர் சாத்தி, கடலைப்பருப்பு தானம் செய்வது கல்வி, தொழில் மற்றும் செல்வ வளத்தை அதிகரிக்கும்.
மகர ராசி அன்பர்களே!
எந்தச் செயலையும் திட்டமிட்டு செய்து வெற்றிகாணும் ஆற்றல் கொண்டவர் நீங்கள். தோல்வியைக் கண்டு துவண்டு போகாமல், அதை வெற்றிக்கான படிக்கல்லாக மாற்றும் மனப்பக்குவம் உங்களிடம் உண்டு.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் உங்களின் திறமையை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த பொறுப்புகள் கிடைக்கும். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்திலிருந்து அழைப்பு வரும். பணியிடத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். அரசு ஊழியர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கும். தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் நிறைவேறும். கூட்டுத் தொழிலில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கி பணப்புழக்கம் உயரும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். கணவர் தங்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வார். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி நடத்தும் வாய்ப்பு உருவாகும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும். பெரிய நிறுவனங்களிலிருந்து அழைப்பு வரும். வருமானம் அதிகரிக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு மேலும் உயரும். வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்பும் ஒரு சிலருக்கு அமையும்.
மாணவர்கள்
படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும். பெற்றோரின் ஊக்கத்தால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
பரிகாரம்
வியாழக்கிழமை அன்று முருகப்பெருமானுக்கு சிவப்பு மலர் மாலை சாத்தி வழிபடுவது தடைகளை நீக்கி வெற்றியை அளிக்கும்.
கும்ப ராசி அன்பர்களே!
மனிதநேயமும் உயர்ந்த சிந்தனையும் கொண்டவர் நீங்கள். வெளிப்புற தோற்றத்தை விட உள்ளத்தின் நல்ல பண்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். அதை சிறப்பாக செய்து அனைவரின் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். சம்பள உயர்வு அல்லது ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் வரும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் தொழில் வளர்ச்சி அடையும். சுயதொழில் செய்யும் பெண்களுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். இணைய வழி விற்பனையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலை விரிவுபடுத்தும் திட்டங்கள் வெற்றி பெறும். பணவரவு தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். கணவரின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் பெருமையைத் தரும். உறவினர்களின் வருகையால் இல்லம் கலகலப்பாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்திருந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். சேமிப்பு உயரத் தொடங்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். திறமைக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கும். வருமானம் உயர்ந்து பொருளாதார நிலை மேம்படும். புகழும் செல்வாக்கும் மேலும் அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள்
கல்வியில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். உயர்கல்விக்கான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
பரிகாரம்
சனிக்கிழமை அன்று சனீஸ்வர பகவானுக்கு எள்ளெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது தொழில், செல்வம் மற்றும் குடும்ப நிம்மதியை அதிகரிக்கும்.
மீன ராசி அன்பர்களே!
கருணையும் பொறுமையும் நிறைந்த உள்ளம் கொண்டவர் நீங்கள். பிறரின் துன்பத்தை தங்களுடையதாக எண்ணி உதவும் மனப்பான்மை உங்களுக்கு இயல்பாகவே உண்டு.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உத்யோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். பணிச்சுமை இருந்தாலும் அதை திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு மனநிறைவைத் தரும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கு பெரிய நிறுவனங்களிடமிருந்து ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிக்கல்கள் நீங்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வளர்ச்சி பாதை உருவாகும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் நிலவும். கணவர் தங்களின் ஆலோசனையை ஏற்று செயல்படுவார். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலை தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு புதிய வசதிகள் சேர்க்கப்படும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறும்.
கலைஞர்களுக்கு
கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து வந்து சேரும். எதிர்பார்த்த கதாபாத்திரம் கிடைக்கும். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு அமையும். வருமானம் உயர்ந்து புகழ் மேலும் பரவும்.
மாணவர்கள்
கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள். பெற்றோரின் ஊக்கத்தால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
பரிகாரம்
சனிக்கிழமை அன்று ஐயப்ப சுவாமியை வழிபட்டு, நெய்தீபம் ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்வது அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றியையும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கும்.