அக்டோபர் மாத ராசிபலன் - சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

சிம்ம ராசி அன்பர்களே!
தலைமைப் பண்பும் தன்னம்பிக்கையும் உங்கள் இயல்பான பலமாகும். இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் அவை மேலும் வெளிப்படும். சமூகத்திலும் பணியிடத்திலும் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கலாம். முக்கியமான பொறுப்புகளை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
முக்கியமான பணிகளை முன்னின்று நடத்துவீர்கள். மேலதிகாரிகளின் கவனம் உங்கள் செயல்பாடுகள் மீது இருக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். நிர்வாகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு தகுதிக்கு ஏற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலை விரிவுபடுத்தும் திட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வரலாம். புதிய முதலீட்டாளர்கள் அல்லது முக்கிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம். பெரிய நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு உருவாகும். விற்பனை அதிகரிப்பதால் லாபம் மேம்படும். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் பயனளிக்கும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தின் முக்கிய முடிவுகளில் உங்கள் பங்கு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை தரும். கணவருடன் இணைந்து பொருளாதாரத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி குறித்த பேச்சு வரலாம். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் பெயரும் திறமையும் அதிகமானவர்களை சென்றடையும். முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு கிடைக்கலாம். திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய ரசிகர்கள் உருவாகலாம். கலைத்துறையில் வருமானத்திற்கான நிலையான வாய்ப்பு உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு
போட்டி மற்றும் திறன் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். தலைமைப் பொறுப்புகளை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவீர்கள். உயர்கல்விக்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். விளையாட்டுத் துறையிலும் திறமையை வெளிப்படுத்தலாம்.
பரிகாரம்:
புதன்கிழமை விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி பச்சைப்பயறு நிவேதனம் செய்து வழிபடுவது தடைகள் குறைந்து கல்வி மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு துணைபுரியும்.
கன்னி ராசி அன்பர்களே!
நுணுக்கமான சிந்தனையும் திட்டமிடும் திறனும் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதத்தில் ஒவ்வொரு செயலையும் ஆராய்ந்து மேற்கொள்வீர்கள். தாமதமான பணிகள் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வரும். சிறிய முயற்சிகளும் பின்னர் குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைத் தரும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவை எதிர்காலத்திற்கு பயனளிக்கலாம். உங்கள் ஆலோசனைகளுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பின் மூலம் திறமை வெளிப்படும். வேறு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வருமானத்தில் நிலைத்தன்மை காணப்படும்.
வியாபாரிகளுக்கு
கணக்கு வழக்குகளை முறையாக பராமரிப்பதால் நன்மை கிடைக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். சேவைத் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு வரவேற்பு அதிகரிக்கும். சிறிய முதலீடுகள் மூலம் கூடுதல் வருமானம் பெறலாம். தேவையில்லாத கடன் நடவடிக்கைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டு நிர்வாகத்தில் புதிய ஒழுங்குமுறைகளை கொண்டு வருவீர்கள். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி சேமிப்பை உயர்த்த முடியும். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். கணவருடன் ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
துல்லியமான உழைப்பால் உங்கள் படைப்புகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய வாய்ப்புகள் மெதுவாக உருவாகும். எழுத்து, ஊடகம் மற்றும் கைவினைத் துறையினருக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். படைப்புகளின் மூலம் வருமானம் சீராகலாம்.
மாணவர்களுக்கு
திட்டமிட்ட அட்டவணையுடன் படிப்பதால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். கணிதம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பாடங்களில் முன்னேற்றம் காணலாம். முன்கூட்டியே தயாராகும் பழக்கம் தேர்வுகளில் உதவும். கல்வி தொடர்பாக எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்:
சனிக்கிழமை எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி சனீஸ்வரரை வழிபட்டு, தேவையுள்ளவர்களுக்கு உணவு வழங்குவது தடைகள் குறைந்து நிலையான முன்னேற்றம் பெற உதவும்.
துலாம் ராசி அன்பர்களே!
சமநிலையான அணுகுமுறையாலும் இனிமையான பேச்சாலும் உறவுகளை சிறப்பாகக் கையாளும் நீங்கள், இந்த மாதம் தொடர்புகள் மூலம் பல நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். பொருளாதார நிலை மேம்படும். புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். புதிய குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். சம்பளம் அல்லது சலுகைகள் குறித்து சாதகமான தகவல் வரலாம். பெண்களின் பதவி உயர்வு முயற்சிகளுக்கு நல்ல நகர்வு ஏற்படும்.
வியாபாரிகளுக்கு
கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை உயரும். புதிய விற்பனை வழிகள் திறக்கப்படும். ஆடை, அழகு, அலங்காரம் மற்றும் கலை சார்ந்த தொழில்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கலாம். புதிய ஒப்பந்தங்களில் தெளிவு அவசியம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் காணப்படும். கணவருடன் இணைந்து எதிர்காலத் திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். பிள்ளைகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வீட்டை அழகுபடுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்களின் வருகை மனநிறைவு தரும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய கலைத் தொடர்புகள் உருவாகும். உங்கள் படைப்புகள் சமூகத்தில் கவனம் பெறும். நிகழ்ச்சிகளுக்கான அழைப்புகள் அதிகரிக்கலாம். திறமைக்கு கிடைக்கும் வரவேற்புடன் வருமானமும் மேம்படும்.
மாணவர்களுக்கு
படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் இணைந்து படிப்பது நல்ல பலனைத் தரும். போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உயர்கல்விக்கான திட்டங்கள் முன்னேறும்.
பரிகாரம்:
செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்கு செவ்வரளி மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது மனத்துணிவையும் செயல்களில் தெளிவையும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிக ராசி அன்பர்களே!
ஆழமான சிந்தனையுடன் செயல்பட்டு எந்த சூழலையும் சமாளிக்கும் திறன் கொண்ட நீங்கள், இந்த மாதம் நீண்ட காலமாக காத்திருந்த சில முடிவுகளைப் பெறுவீர்கள். மறைமுகமாக இருந்த தடைகள் குறைந்து முன்னேற்றத்திற்கான வாயில்கள் திறக்கும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் உங்கள் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். சிக்கலான பணிகளையும் பொறுமையுடன் முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கை உருவாகும். வேலை மாற்ற முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான சூழல் உருவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த பணம் வந்து சேரலாம். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். தொழிலில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். முதலீடு செய்யும்போது அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும். தொழில் சார்ந்த முக்கிய தகவல்களை ரகசியமாக வைத்திருப்பது நல்லது.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் இருந்த சிறிய பிரச்சினைகள் தீர்வை நோக்கி நகரும். கணவருடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து பயனுள்ள முடிவு எடுக்கலாம். வீட்டில் ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பொருளாதார நிலை படிப்படியாக சீராகும்.
கலைஞர்களுக்கு
புதிய முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த திசையில் நகரும். தனித்துவமான படைப்புகள் கவனத்தைப் பெறும். எதிர்பாராத வாய்ப்பு மூலம் பெயர் கிடைக்கலாம். தொழில்முறை தொடர்புகள் வலுவடையும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் உருவாகலாம்.
மாணவர்களுக்கு
ஆழமாகப் படிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். போட்டித் தேர்வுக்கான பயிற்சியில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்த வேண்டும். விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த முடிவை அடையலாம்.
பரிகாரம்:
வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு வெள்ளைத் தாமரை மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது பொருளாதார வளத்திற்கும் குடும்ப அமைதிக்கும் துணையாகும்.