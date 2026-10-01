அக்டோபர் மாத ராசிபலன் - தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

தனுசு ராசி அன்பர்களே!
புதிய அனுபவங்களை விரும்பி உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கி பயணிக்கும் நீங்கள், இந்த மாதம் விரிவான வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். தொலைதூரத் தொடர்புகள் மூலம் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கலாம். புதிய சூழல் ஒன்றில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வெளிமாநிலம் அல்லது வெளிநாடு சார்ந்த நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டு. உங்கள் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான முயற்சி சாதகமாக நகரும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வெளியூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வணிகத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய சந்தைகளில் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல நகர்வு ஏற்படும். தொழில் விரிவாக்கத்திற்கான திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வரும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் உருவாகும். பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது வேலை தொடர்பாக நல்ல தகவல் கிடைக்கும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொலைதூர உறவினர்களுடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
வெளியூர் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். புதிய ரசிகர்கள் அறிமுகமாவார்கள். உங்கள் படைப்புகள் அதிகமான மக்களை சென்றடையும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கலாம்.
மாணவர்களுக்கு
உயர்கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டுக் கல்விக்கான முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். போட்டித் தேர்வுகளில் நல்ல முடிவுகளைப் பெற கடின உழைப்பு அவசியம். புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும்.
பரிகாரம்:
செவ்வாய்க்கிழமை துர்க்கை அம்மனுக்கு சிவப்பு மலர் சமர்ப்பித்து விளக்கேற்றி வழிபடுவது மன உறுதியை அதிகரித்து தடைகளை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலை வழங்கும்.
மகர ராசி அன்பர்களே!
பொறுமையுடன் உழைத்து படிப்படியாக உயர்வை அடையும் நீங்கள், இந்த மாதம் நீண்டகால முயற்சிகளின் பலனை அனுபவிப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நிலைத்தன்மை அதிகரிக்கும். முன்பு செய்த உழைப்புக்கு இப்போது அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் நிலையான வளர்ச்சி ஏற்படும். கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைத்தாலும் அவற்றை திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அரசு வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் வரலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் மதிக்கப்படும்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் லாபம் சீராக அதிகரிக்கலாம். பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு தொடரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். கட்டுமானம், இயந்திரம், உற்பத்தி போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். முதலீடுகளில் திட்டமிடுதல் அவசியம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பச் செலவுகளை திறம்பட நிர்வகிப்பீர்கள். வீட்டில் தேவையான மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். பிள்ளைகளின் சாதனைகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். கணவரின் பொருளாதார நிலை மேம்படலாம். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளில் நல்ல நகர்வு ஏற்படும்.
கலைஞர்களுக்கு
நீண்டகால உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தொழில்முறை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பெரிய நிறுவனங்கள் அல்லது முக்கிய அமைப்புகளுடன் இணைந்து பணியாற்றும் சந்தர்ப்பம் உருவாகலாம். வருமானம் படிப்படியாக உயரலாம்.
மாணவர்களுக்கு
ஒழுங்கான கால அட்டவணையுடன் படிப்பீர்கள். தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெற வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் சார்ந்த கல்வியில் முன்னேற்றம் காணலாம். தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் பயிற்சி எதிர்பார்த்த இலக்கை அடைய உதவும்.
பரிகாரம்:
வியாழக்கிழமை பெருமாளுக்கு துளசி மாலை சமர்ப்பித்து மஞ்சள் மலர்களால் அர்ச்சனை செய்வது கல்வி, பொருளாதாரம் மற்றும் மனநிம்மதிக்கு துணையாகும்.
கும்ப ராசி அன்பர்களே!
புதுமையான எண்ணங்களையும் தனித்துவமான முயற்சிகளையும் விரும்பும் நீங்கள், இந்த மாதம் உங்கள் சிந்தனைகளை செயல்படுத்துவதன் மூலம் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். எதிர்பாராத தொடர்புகள் புதிய பாதைகளை உருவாக்கலாம். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
புதிய திட்டங்களில் பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொடர்புத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பான முன்னேற்றம் உண்டு. பணியில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். வேலை மாற்றம் விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு அமையலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி விற்பனையை அதிகரிப்பீர்கள். இணையவழி வணிகத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். கூட்டுத் தொழிலில் ஒப்பந்த விஷயங்களை தெளிவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பணப்புழக்கம் சீராகும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் திறமைகள் வெளிப்படும். கணவருடன் இணைந்து எதிர்கால நிதி திட்டங்களைப் பற்றி ஆலோசிப்பீர்கள். உறவினர்களிடமிருந்து பயனுள்ள செய்தி கிடைக்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
புதுமையான படைப்புகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் உங்கள் புகழ் விரிவடையலாம். புதிய கலைக் குழுக்களுடன் இணைந்து செயல்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் தோன்றும்.
மாணவர்களுக்கு
புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்வியில் சிறந்து விளங்கலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி நல்ல பலன் தரும். உயர்கல்வி தொடர்பான திட்டங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
பரிகாரம்:
சனிக்கிழமை விநாயகருக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபட்டு, பின்னர் சனீஸ்வரரை தரிசனம் செய்வது முயற்சிகளில் ஏற்படும் தடைகளை குறைக்க உதவும்.
மீன ராசி அன்பர்களே!
உள்ளுணர்வையும் கற்பனைத் திறனையும் நம்பி செயல்படும் நீங்கள், இந்த அக்டோபர் மாதம் பல துறைகளிலும் நம்பிக்கை தரும் மாற்றங்களை காண்பீர்கள். எதிர்பாராத வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். குடும்பம், தொழில், பொருளாதாரம் ஆகியவற்றில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு பதில் சாதகமாக அமையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணியில் புதிய திறனை கற்றுக்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கலாம். சேவை மற்றும் படைப்புத் தொழில்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பழைய கடன் சுமைகளை படிப்படியாகக் குறைக்க முடியும். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். கணவரின் ஆதரவு மனநிறைவைத் தரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி அளிக்கும். வீட்டில் ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறலாம். குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்காக சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்களின் கற்பனைத் திறன் சிறப்பான படைப்புகளாக வெளிப்படும். எதிர்பாராத வாய்ப்பு மூலம் புகழ் கிடைக்கலாம். ரசிகர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைத்து வருமானம் உயரலாம். உங்கள் படைப்புகள் பரவலாக அறியப்படும் வாய்ப்பு உண்டு.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நினைவாற்றல் சிறப்பாக செயல்படும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டு கிடைக்கலாம். உயர்கல்விக்கான முயற்சிகளில் நல்ல நகர்வு ஏற்படும். கலை மற்றும் விளையாட்டுத் துறைகளிலும் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பரிகாரம்:
வெள்ளிக்கிழமை அம்பிகைக்கு வெள்ளை மலர்கள் சமர்ப்பித்து விளக்கேற்றி வழிபடுவது மன அமைதியையும் குடும்ப வளத்தையும் அதிகரிக்க உதவும்.