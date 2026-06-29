இன்றைய ராசி பலன்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 29.06.2026

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 29.06.2026
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை: திங்கட்கிழமை

தமிழ் வருடம்: பராபவ

தமிழ் மாதம்: ஆனி

நாள்: 15

ஆங்கில தேதி: 29

மாதம்: ஜுன்

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 12.43 வரை கேட்டை பின்பு மூலம்

திதி: இன்று அதிகாலை 04.21 வரை சதுர்த்தசி பின்பு பௌர்ணமி

யோகம்: அமிர்த, சித்த யோகம்

நல்ல நேரம் காலை: 6.15 - 07.15

நல்ல நேரம் மாலை: 4.45 - 5.45

ராகு காலம் மாலை: 7.30 - 9.00

எமகண்டம் காலை: 10.30 - 12.00

குளிகை காலை: 1.30 - 3.00

கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 09.15 - 10.15

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 7.30 - 8.30

சூலம்: கிழக்கு

சந்திராஷ்டமம் : ரோகினி

ராசிபலன்:-

மேஷம்

வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். உயர்கல்வியில் வெற்றி உண்டு. மகனுக்கு அயல்நாட்டில் வேலை கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. சொத்து தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளில் கவனம் தேவை. ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். மன அமைதி கிடைக்கும். புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்

இன்று தங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் பயணங்கள் மேற்கொள்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம் அந்த பயணங்களால் நன்மை பெரிதாக இருக்காது. இதனால் நேரமும் பணவிரையமும் ஏற்படும். ஆதலால், இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

மிதுனம்

புது நண்பர்களின் அறிமுகத்தால் உற்சாகமடைவீர்கள். உத்யோகத்தில் அதிகாரிகள் முக்கியத்துவம் தருவார்கள். உறவினர்கள் வருகை உண்டு. காதல் கண் சிமிட்டும். புதிய முயற்சிகள் சாதகமாகும். பயண வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருமண பேச்சுகள் முன்னேறும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்

கடகம்

குடும்ப ஒற்றுமை வளரும். எதிர்பார்த்த தகவல்கள் கிடைக்கும். மன அமைதி அதிகரிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு தடைப்பட்டிருந்த உங்களுடைய படைப்புகள் வெளியாகும். வரவேற்பு அதிகரிக்கும்.புதிய வருமானம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். தன்னம்பிக்கை வளரும். எதிரிகள் விலகுவார்கள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும். நற்பெயர் அதிகரிக்கும். மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

சிம்மம்

தன்னம்பிக்கை உயரத் தொடங்கும். புதிய முயற்சிகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். காதல் விவகாரத்தில் அவசரம் வேண்டாம். பெற்றோரை கலந்தாலோசித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுங்கள். முன்கோபத்தை தவிர்த்து விடுங்கள். வேலை தொடர்பான நல்ல செய்தி வரலாம். உங்கள் திறமை வெளிப்படும் வாய்ப்பு உண்டு. புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம். பயண வாய்ப்பு உருவாகும். உறவுகளில் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் தைரியம் வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கன்னி

வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதில் இருந்து வந்த சிரமங்கள் நீங்கும். புது நீண்ட கால பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.சொத்து தொடர்பான நன்மை உண்டு. ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். உடல்நலம் மேம்படும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

துலாம்

குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். நல்ல செய்தி ஒன்று மனதை மகிழ்விக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் நல்ல விதத்தில் முடியும். சிலருக்கு காதல் திருமணம் பெற்றோர்களின் சம்மதத்தின் பேரில் முடியும். எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்கை வலுப்படும். இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அமைதி, அன்பு, மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றை வழங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

விருச்சிகம்

உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். வேலைகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். சொத்து சிக்கல்களும் சுமூகமாக முடியும். தேக ஆரோக்கியம் பளிச்சிடும். மாமியாரின் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். குடும்பத்தில் இனிய உரையாடல்கள் நடைபெறும். மாணவர்களுக்கு கவனம் அதிகரிக்கும். பண விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

தனுசு

புதிய தகவல் ஒன்று பயனளிக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். உங்களை நம்பி பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். தடைபட்ட காரியம் நகரத் தொடங்கும். புதிய நட்பு உருவாகலாம். நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். மனதில் இருந்த குழப்பம் நீங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்

எதிர்பாராத வரவு கிடைக்கலாம். வேலையாட்களால் உதவிகள் உண்டு. வெளிவட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள். இடுப்பு வலி, மூட்டு வலி வந்துபோகும். புதிய அனுபவம் ஒன்று கிடைக்கும். நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். குடும்ப ஆதரவு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். நல்ல முடிவுகள் எடுக்க வாய்ப்பு உண்டு. தொழிலில் சாதகமான சூழல் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்

கும்பம்

புதிய யோசனை ஒன்று பயன் தரும். வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு பயணங்கள் மேற்கொள்வர். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. மாணவர்கள் பிடித்த துறையை தேர்ந்தெடுப்பர். உறவினர்களின் அன்பு கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறலாம். புதிய நம்பிக்கை உருவாகும். உறவினர், நண்பர்கள் வீட்டு விசேஷங்களையெல்லாம் முன்னின்று நடத்துவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மீனம்

புதுமையான சிந்தனைகள் உருவாகும். குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை வளரும். வியாபாரத்தில் பழைய வேலையாட்களை மாற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்களை பெறுவர். பிரபல பங்குச் சந்தை மூலம் பணம் வரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

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