எதிர்பாராத மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 4, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 17-ந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 4.06 மணி வரை திருவாதிரை, பின்னர் புனர்பூசம்.
திதி: இன்று காலை 7.50 மணி வரை அஷ்டமி, பின்னர் நவமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 2.00 - 3.00
ராகு காலம்: மாலை 4.30 - 6.00
எமகண்டம்: மதியம் 12.00 - 1.30
குளிகை: மாலை 3.00 - 4.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 1.30 - 2.30
சூலம்: மேற்கு.
சந்திராஷ்டமம்: கேட்டை.
இன்று உங்கள் எண்ணங்களுக்கு செயல்வடிவம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைக்கு நகர்வு ஏற்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகும். உங்கள் செயல்திறனை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். தொழில் சம்பந்தமான சந்திப்பு பயனுள்ளதாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை இணைக்கும் முயற்சி கைகூடும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கான சிந்தனை உருவாகும்.
பணப் பரிவர்த்தனைகளில் ஆவணங்களை சரிபார்த்து செயல்படவும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். உறவினரின் வருகை வீட்டில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் துணை நிற்பார். வீட்டு விஷயத்தில் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுப்பீர்கள். பயணத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழலாம். உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும். இன்றைய நாள் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு புதிய திசையை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
நீண்டநாள் மனதில் வைத்திருந்த திட்டத்தை தொடங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அணுகுமுறைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். உள்ளுணர்வு காட்டும் வழியில் செயல்பட்டால் தெளிவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கும் முன் பணிகளை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள். தொழிலில் நம்பகமான புதிய தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் நல்ல பலனை உருவாக்கலாம். பணவரவில் சீரான நிலை காணப்படும்.
அவசரமான கொள்முதல்களை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அன்பும் ஒற்றுமையும் நிலவும். உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். வீட்டில் ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். புதிய இடத்திற்கு செல்லும் திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். நண்பர்களுடன் மனம் திறந்து பேசும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உடல் நலனில் ஓய்வுக்கும் நீர்ச்சத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மனநிறைவை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வு ஒன்று இன்று நடைபெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
முடிவெடுக்காமல் இருந்த விஷயத்தில் தெளிவு பிறக்கும். துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு ஒரு முக்கிய காரியத்தை முன்னெடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும் சூழல் உருவாகும். புதிய தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்தை மாற்றக்கூடும். தொழிலில் எதிர்பாராத தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்பு கிடைக்கும். பண விஷயங்களில் பிறரின் ஆலோசனையை ஆராய்ந்து ஏற்கவும்.
சேமிப்பை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் ஒருவரின் சாதனை மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வீட்டில் ஆன்மிக சிந்தனை மேலோங்கும். பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல் நலத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். நீண்டநாள் மனக்கவலை ஒன்றிற்கு விடை கிடைக்கும். உறுதியான செயல்பாடு உங்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
நிதானமாக எடுத்த முடிவு நல்ல விளைவுகளை உருவாக்கும். தள்ளிப்போன பணிகளை ஒவ்வொன்றாக முடிக்கத் தொடங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமானதாக அமையும். புதிய பொறுப்பை கையாளும் திறமை வெளிப்படும். தொழிலில் நீண்டநாள் தொடர்பு மீண்டும் பயனளிக்கலாம். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து வரவேற்பு கிடைக்கும். வரவு செலவு நிலையை ஒழுங்குபடுத்துவீர்கள்.
சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுப்படும். குடும்ப உறுப்பினரின் தேவையை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் நடைபெறும். வீட்டில் வசதிகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் உருவாகும். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். புதிய பொருள் வாங்குவது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். உணவு மற்றும் ஓய்வு நேரத்தில் கவனம் செலுத்தவும். மனதில் இருந்த குழப்பம் படிப்படியாக விலகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
உங்கள் முயற்சிகளில் தனித்துவமான அணுகுமுறை வெளிப்படும். முக்கியமான பணியை தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னெடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு ஒன்று உங்களை தேடி வரலாம். தொழிலில் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான திட்டத்தை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் முயற்சி நடைபெறும். வருமானத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான எண்ணம் உருவாகும்.
பணத்தை ஒரே நேரத்தில் பல தேவைகளுக்கு செலவிட வேண்டாம். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் செயல்பாடு மனநிறைவை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களுடன் எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழலாம். வீட்டு பராமரிப்பு பணிகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தொலைதூரத்தில் இருந்து நல்ல தகவல் வந்து சேரலாம். உடல் சோர்வை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஓய்வெடுக்கவும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை இன்றைய செயல்களுக்கு வலு சேர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
தாமதமாகி வந்த ஒரு காரியம் மீண்டும் நகரும். மனதில் நீண்டகாலமாக இருந்த எண்ணத்திற்கு தொடக்கப்புள்ளி கிடைக்கும். பணிகளை முன்னுரிமைப்படி பிரித்து செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களிடம் முக்கியமான ஆலோசனை கேட்கப்படும். தொழிலில் நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரின் உதவி கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு புதிய வாய்ப்பாக மாறலாம். பணவரவில் சீரான நிலை உருவாகும்.
பெரிய செலவுகளை செய்வதற்கு முன் திட்டமிடுங்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் வார்த்தை வழிகாட்டியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வீட்டில் சுபமான நிகழ்வு குறித்த பேச்சு எழும். உறவினர்களுடன் அன்பான சந்திப்பு ஏற்படும். வெளியூர் பயணம் தொடர்பான திட்டம் உருவாகலாம். மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கவும். அமைதியான அணுகுமுறை இன்று பல விஷயங்களை சாதகமாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று சமநிலையான அணுகுமுறை பல சிக்கல்களை எளிதாக்கும். புதிய நபர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். கூட்டு முயற்சிகளில் நல்ல ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தையில் புதிய திருப்பம் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வருமானத்தை பெருக்குவதற்கான புதிய எண்ணம் தோன்றும். பெரிய செலவுகளை முன்கூட்டியே கணக்கிட்டு செயல்படுங்கள்.
குடும்பத்தில் இனிமையான உரையாடல்கள் நடைபெறும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனை நடைபெறும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். சமூக தொடர்புகள் விரிவடையும். மன அமைதிக்காக விருப்பமான செயல்களில் ஈடுபடுங்கள். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம். செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள்.
தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும். படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம். போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
சிறிய விஷயங்களையும் கவனமாக அணுகுவதால் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணிகளை ஒழுங்குபடுத்தி முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் திட்டமிடும் திறமை வெளிப்படும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான ஆவணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் தரமான அணுகுமுறையால் நன்மதிப்பு உயரும். எதிர்பார்த்த தொகை வந்து சேருவதற்கான சூழல் உருவாகும்.
சேமிப்பை முறைப்படுத்தும் எண்ணம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் உதவி ஒருவருக்கு அவசியமாக இருக்கும். உறவுகளில் ஏற்பட்டிருந்த சிறு மனக்கசப்பு விலகும். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். புதிய பொருள் வாங்குவதற்கான திட்டம் உருவாகலாம். பயணத்தில் அவசரத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. நேரத்திற்கு உணவருந்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் ஒழுங்கான செயல்பாடு இன்று பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
புதிய சிந்தனை ஒன்று உங்கள் செயல்பாட்டிற்கு உந்துதலாக இருக்கும். தடைபட்டிருந்த முயற்சியில் மீண்டும் வேகம் பிறக்கும். பணியிடத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் மூலம் முக்கியமான வேலை நிறைவேறும். உங்கள் பேச்சில் இருக்கும் தெளிவு மற்றவர்களை ஈர்க்கும். தொழில் சார்ந்த புதிய அறிமுகம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க முயற்சிப்பீர்கள். வருமானத்திற்கான மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள். அவசியமில்லாத செலவுகளை குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் எதிர்பாராத மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். சகோதரர்களுடன் இணைந்து ஒரு காரியத்தை மேற்கொள்வீர்கள். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு உற்சாகத்தை அளிக்கும். வீட்டில் சிறிய மாற்றங்களை செய்ய திட்டமிடுவீர்கள். பயண ஏற்பாடுகளில் நேரத்தை சரியாக கணக்கிடுங்கள். உடல் சுறுசுறுப்பை அதிகரிக்க நடைப்பயிற்சி உதவும். இன்றைய நாள் உங்கள் தொடர்புத்திறனை வெளிக்கொண்டு வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
வித்தியாசமான சிந்தனை ஒன்று புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும். சாதாரணமாக தோன்றிய விஷயம் முக்கியத்துவம் பெறலாம். பணியிடத்தில் புதிய குழுவுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்கள். உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற பணியை மேற்கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அறிமுகமாகலாம். வியாபாரத்தில் விளம்பர முயற்சிகளுக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழியை ஆராய்வீர்கள். திடீர் செலவுகளுக்காக முன்கூட்டியே பணத்தை ஒதுக்குங்கள். குடும்பத்தில் இளையவர்களால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். தம்பதியரிடையே மனம் திறந்த உரையாடல் நடைபெறும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். வீட்டில் புதிய சாதனம் வாங்கும் எண்ணம் உருவாகலாம். புதிய பயண வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். மன அழுத்தத்தை குறைக்க ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். புதிய எண்ணத்தை நடைமுறையில் கொண்டு வருவதற்கு நாள் துணை நிற்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
புதிய பாதையை நோக்கி நகர வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகும். கடந்த அனுபவம் இன்றைய முடிவுக்கு துணையாக இருக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான கருத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீண்டநாள் காத்திருந்த தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த ஆலோசனை நடைபெறும். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகர்வீர்கள். வருமானத்தில் எதிர்பாராத சேர்க்கை ஏற்படலாம்.
பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தினருடன் முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறும். பிள்ளைகளின் முயற்சியில் திருப்தி கிடைக்கும். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். வீட்டில் புதிய ஏற்பாடு செய்ய எண்ணுவீர்கள். தொலைதூரத்தில் இருந்து செய்தி வரலாம். உடல் சுறுசுறுப்பை பேணுவதில் கவனம் செலுத்தவும். இன்றைய அனுபவம் எதிர்கால திட்டத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை