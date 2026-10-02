குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் காணப்படும்... இன்றைய ராசிபலன்- அக்டோபர் 3, 2026

பராபவ வருடம் புரட்டாசி மாதம் 16-ந்தேதி சனிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 4.27 மணி வரை மிருகசீரிஷம் பின்னர் திருவாதிரை.
திதி: இன்று காலை 10.14 மணி வரை சப்தமி, பின்னர் அஷ்டமி.
யோகம்: சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 - 10.30
எமகண்டம்: மதியம் 1.30 - 3.00
குளிகை: காலை 6.00 - 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 9.30 - 10.30
சூலம்: கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: அனுஷம்.
இன்று மனதிற்கு பிடித்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைக்கலாம். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது அமைதியான அணுகுமுறை தேவை. தொழிலில் திட்டமிட்ட செயல்பாடு நல்ல முடிவை தரும். வியாபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகலாம். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பை அதிகரிக்க முயலுங்கள். வீண் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
குடும்பத்தில் மூத்தவர் வழங்கும் ஆலோசனை பயனளிக்கும். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். உறவினர் மூலம் நல்ல தகவல் வந்து சேரும். நண்பருடன் முக்கியமான ஆலோசனை மேற்கொள்வீர்கள். பயணத்தில் நேரத்தை சரியாக திட்டமிடுங்கள். மாணவர்கள் கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். கலைத்துறையில் புதிய முயற்சிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பெண்களின் செயல்திறன் பாராட்டப்படும். சிறிய உடல் அசதியை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும். நிதானமாக எடுத்த முடிவு பின்னர் நல்ல பலனை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
இன்று ஒவ்வொரு செயலையும் திட்டமிட்டு மேற்கொள்வீர்கள். நீண்டநாள் காத்திருந்த தகவல் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியத்துவம் பெறும். முடங்கியிருந்த வேலை மீண்டும் வேகம் பெறும். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க முயற்சிப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் சிறிய முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் எண்ணம் வலுப்படும். பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவது நல்லது. சேமிப்புக்கு புதிய வழிமுறையை உருவாக்கலாம்.
குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் காணப்படும். பிள்ளைகள் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். உறவினர்களுடன் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வேகம் பெறும். மாணவர்கள் பாடங்களை ஆர்வத்துடன் அணுகுவார்கள். கலைத்துறையில் புதிய கதவு திறக்கலாம். பெண்கள் தங்கள் எண்ணங்களை தெளிவாக செயல்படுத்துவார்கள். உடல் சுறுசுறுப்பை அதிகரிக்க ஓய்வும் உணவும் கவனிக்கவும். குழப்பமாக இருந்த விஷயத்தில் முடிவு தெளிவாகும். தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
இன்று பணியிடத்தில் சிக்கலான பணியை எளிதாக கையாள்வீர்கள். உங்கள் கருத்துக்கு சக ஊழியர்களிடம் வரவேற்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பை ஆராய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். புதிய தொடர்பு எதிர்காலத்தில் வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணவரவு பல்வேறு வழிகளில் வந்து சேரலாம். தேவையற்ற ஆன்லைன் செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் உற்சாகமான நிகழ்வு பேசப்படும். சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் திறன் அதிகரிக்கும். புதிய தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்.
பிள்ளைகளின் செயல்பாடு மனநிறைவை தரும். உடன்பிறந்தவருடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். பயணத்திற்கான திட்டம் உறுதியாகலாம். மாணவர்கள் புதிய அணுகுமுறையில் படிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு தங்கள் திறமையை காட்ட வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு எதிர்பாராத பொறுப்பு ஒன்று வரலாம். உடல் புத்துணர்ச்சிக்காக இடையிடையே ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பழைய முயற்சியின் பயன் கண்கூடாகத் தெரியத் தொடங்கும். சமயோசிதமான முடிவு சாதகமான மாற்றத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
இன்று தொடங்கிய பணிகளை வேகமாக நிறைவு செய்வீர்கள். எதிர்பாராத சந்தர்ப்பம் ஒன்று உங்கள் கவனத்திற்கு வரும். பணியிடத்தில் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பார்வையில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். தொழில் சார்ந்த புதிய திட்டம் குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களால் நன்மை ஏற்படும். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வழிமுறை ஒன்றை கண்டறிவீர்கள். எதிர்பார்த்த பணம் கைக்கு வந்து சேரலாம். செலவுகளை வரிசைப்படுத்தி செயல்படுவது நல்லது.
குடும்பத்தில் உங்களின் முயற்சிக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் சந்தோஷமான சூழல் உருவாகும். உறவினரின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நண்பர் மூலம் முக்கிய தகவல் கிடைக்கலாம். பயணத் திட்டத்தில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் நினைவாற்றலுடன் பாடங்களை அணுகுவார்கள். கலைத்துறையினரின் திறமை வெளிப்படும். பெண்களின் புதிய முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். உடல் சோர்வை போக்க போதிய ஓய்வு தேவை. தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் விரைவாகும். இன்றைய முயற்சி எதிர்காலத்திற்கு நல்ல அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்.
இன்று முன்னிலை வகிக்கும் சூழல் உங்களுக்கு அமையும். முக்கிய பணியை பொறுப்புடன் செய்து முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமை மேலதிகாரிகளால் கவனிக்கப்படும். புதிய அதிகாரம் அல்லது பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம். விற்பனை முயற்சிகளில் நல்ல நகர்வு காணப்படும். பணவரவு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் அமையலாம். சேமிப்பை அதிகரிப்பது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வர வாய்ப்புள்ளது.
குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் சாதனை பெருமை அளிக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறலாம். நண்பர்களுடன் முக்கிய சந்திப்பு அமையும். வெளியூர் தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டிகளில் திறமையை நிரூபிப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய அறிமுகம் உருவாகும். பெண்களின் முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல் நலனை சீராக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். துணிச்சலான முயற்சி புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்.
இன்று மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் படிப்படியாக விலகும். முக்கியமான விஷயத்தில் தெளிவான முடிவு எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் அமைதியான அணுகுமுறை பலன் தரும். புதிய பொறுப்பு ஒன்றை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம். தொழிலில் பழைய முறையில் தேவையான மாற்றம் செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்பு உருவாகும். விற்பனையில் மெதுவான வளர்ச்சி காணப்படும். வருமானம் தொடர்பாக நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியமாகும். முதலீடு செய்வதற்கு முன் முழுமையான ஆய்வு செய்யுங்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். பிள்ளைகளின் தேவைகளை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். வீட்டில் அமைதியான நிலை காணப்படும். உறவினர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். பயணத்தில் சுவாரஸ்யமான சந்திப்பு ஏற்படலாம். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வம் பெறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சிகளுக்கு குடும்பத்தினர் உறுதுணையாக இருப்பார்கள். உணவு மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துங்கள். மெதுவான முன்னேற்றம் நீடித்த பலனை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
இன்று செயல்களில் வேகம் மட்டுமின்றி தெளிவும் இருக்கும். நீண்டநாள் தடையாக இருந்த விஷயம் நகரத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உழைப்பின் பலனை உணர்வீர்கள். முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம். புதிய வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான தகவல் வரலாம். தொழிலில் பழைய சிக்கலுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் நம்பகமான வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். நிலுவையில் இருந்த பணம் வந்து சேரலாம். பண பரிவர்த்தனைகளில் ரசீதுகளை பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
வீட்டு பிரச்சினை ஒன்றுக்கு சுமுகமான தீர்வு ஏற்படும். உறவுகளுக்கிடையே நெருக்கம் மீண்டும் உருவாகும். நண்பரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். பயணத்தில் புதிய அனுபவம் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள். கலைஞர்களுக்கு படைப்பை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெண்களின் முயற்சிகள் கவனத்தை ஈர்க்கும். உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை வழங்குங்கள். தியானம் அல்லது ஆன்மிக சிந்தனை மன அமைதியை தரும். தெளிவான முடிவு முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளி பச்சை.
இன்று சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய தடுமாற்றம் இருக்கலாம். அவசரமான முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் ஒப்படைத்த பணிகளை மீண்டும் சரிபார்க்கவும். பிறரின் கருத்தை உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் சிந்தியுங்கள். தொழில் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் நுணுக்கங்களை கவனியுங்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பலன் தாமதமாகலாம். பண பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் விழிப்புணர்வு தேவை. தேவையில்லாத செலவுகளை குறைத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் அமைதியை முதன்மைப்படுத்துங்கள். தம்பதியரிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் பொறுமையாக பேசுங்கள்.
உறவினர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் அக்கறையுடன் அணுகுங்கள். மாணவர்கள் மீள்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சியை சிந்தித்து தொடங்கலாம். உடல் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தூக்க நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது நன்மை தரும். பயணங்களில் அவசரம் வேண்டாம். மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனதில் தெளிவு அதிகரிக்கும். பொறுமையுடன் நடந்துகொண்டால் சிக்கல்களை எளிதாக சமாளிக்கலாம். இன்றைய நாள் நிதானத்தைக் கற்றுத்தரும் நாளாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை.
இன்று பொறுமையுடன் அணுகும் செயல்களில் வெற்றி கிடைக்கும். தாமதமாகி வந்த வேலை ஒன்றில் நகர்வு ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் நடைமுறை அணுகுமுறை பாராட்டப்படும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம். தொழிலில் அனுபவம் கைகொடுக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தொடர்பு பயனளிக்கும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. வரவு செலவு கணக்கில் தெளிவு தேவை. சிறு செலவுகள் சேர்ந்து அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வீட்டு விஷயத்தில் நல்ல முடிவு எடுக்கலாம்.
உறவுகளிடம் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பர்களுடன் பயனுள்ள உரையாடல் நடைபெறும். தொலைதூரத் தொடர்பு மூலம் நல்ல செய்தி வரும். மாணவர்கள் கவனமாகப் படித்தால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். படைப்பாளிகளுக்கு புதிய எண்ணங்கள் தோன்றும். பெண்களின் திட்டங்கள் குடும்பத்தினரால் வரவேற்கப்படும். உணவு மற்றும் தூக்கத்தில் ஒழுங்கை கடைப்பிடியுங்கள். முக்கியமான பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள். நிதானமான செயல்பாடு நல்ல பலனை சேர்க்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்.
இன்று பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வீர்கள். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகள் வந்தாலும் சமாளிப்பீர்கள். உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு சேரும். தொழிலில் வரவு செலவு கணக்கை கவனமாக பாருங்கள். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் உதவும். நிலுவையில் இருந்த தொகை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பொருளாதார நிலை படிப்படியாக சீராகும். அவசியமில்லாத கடன் நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். அமைதியாக பேசினால் நிலைமை சீராகும்.
வீட்டு தேவைக்காக செலவு செய்ய நேரிடும். நண்பர் வழங்கும் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். பயணத்தில் நேர மேலாண்மை அவசியம். மாணவர்கள் தொடர்ச்சியான பயிற்சியால் முன்னேறுவார்கள். கலைஞர்கள் புதிய படைப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். பெண்களின் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் சிறப்பாக கையாள்வார்கள். உடல் சோர்வை குறைக்க ஓய்வு அவசியம். நீண்டகால திட்டத்தில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொடர்ச்சியான உழைப்பு எதிர்கால பலனுக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்.
இன்று புதிய சிந்தனைகள் செயல்பாட்டிற்கு வரும். எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று உங்கள் கவனத்திற்கு வரலாம். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் வித்தியாசமான அணுகுமுறை பாராட்டப்படும். முக்கியமான ஒருவரின் தொடர்பு எதிர்காலத்தில் உதவும். தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த ஆலோசனை நடைபெறும். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை முறையை முயற்சி செய்யலாம். வருமானத்தில் சிறிய உயர்வு ஏற்படலாம். பணத்தை தேவைக்கேற்ப பிரித்து பயன்படுத்துங்கள்.
கொடுக்கல் வாங்கலில் எழுத்துப்பூர்வமான தெளிவு அவசியம். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மேலோங்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்வுக்கான பேச்சு எழலாம். பிள்ளைகளின் செயல்பாடு மகிழ்ச்சி தரும். உறவினர் மூலம் நல்ல தகவல் வந்து சேரும். திடீர் பயணத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறையை பயன்படுத்துவார்கள். கலைஞர்களின் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும். பெண்களின் முயற்சியில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும். புதிய கோணத்தில் சிந்திப்பது நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு.
இன்று பணிகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். வேலைப்பளு இருந்தாலும் சமாளிக்கும் திறன் இருக்கும். காலதாமதம் ஏற்பட்ட பணிகளை முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள். சக ஊழியரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கான திட்டம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் நல்ல விளைவை தரலாம். வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் ஆவணங்களை கவனமாக பார்க்கவும். பணவரவு கிடைத்தாலும் சேமிப்பை மறந்துவிடாதீர்கள். கடன் தொடர்பான முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
வீட்டிற்குத் தேவையான முக்கிய முடிவு எடுக்கலாம். உறவினர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர் மூலம் பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பயணத்திற்கு முன் தேவையான ஏற்பாடுகளை முடித்துக்கொள்ளுங்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். கலைத்துறையில் புதிய வாய்ப்பு வரலாம். பெண்களின் நிர்வாகத் திறமை வெளிப்படும். உடலுக்கு ஓய்வு கொடுப்பது அவசியம். பழைய கவலை ஒன்று விலகும். சிறு விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்துவது வெற்றிக்கு துணை நிற்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.