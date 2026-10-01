அக்டோபர் மாத ராசிபலன் - மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம்

மேஷ ராசி அன்பர்களே!
துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு வாய்ப்புகளை விரைவாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் இயல்புடைய நீங்கள், இந்த அக்டோபர் மாதம் புதிய பாதைகளை நோக்கி முன்னேறுவீர்கள். கடந்த காலத்தில் தள்ளிப்போன சில முயற்சிகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சூழல்கள் உருவாகும். சரியான நேரத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் நல்ல பலனைத் தரும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் உங்களுக்கான பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். முக்கியமான பணிகளை திறம்பட செய்து மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பதவி உயர்வு அல்லது பணியில் மாற்றம் எதிர்பார்த்திருப்பவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் கிடைக்கலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். புதிய வேலைக்காக முயற்சி செய்பவர்களுக்கு நல்ல அழைப்பு வரலாம். பெண்களுக்கு பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வரலாம். விற்பனையில் முன்னேற்றம் காணப்படும். தொழில் விரிவாக்கம் குறித்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கலாம். கூட்டுத் தொழிலில் இருப்பவர்கள் கணக்கு விஷயங்களில் வெளிப்படைத்தன்மையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
வீட்டில் சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். கணவரின் ஆதரவுடன் முக்கியமான குடும்ப முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். உறவினர்களின் வருகை குடும்பத்தில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். செலவுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் சேமிப்பை அதிகரிக்க முடியும்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்களின் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்த புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த சந்தர்ப்பம் கைகூடலாம். புதிய நிகழ்ச்சிகள் அல்லது படைப்புகளுக்கான அழைப்புகள் வரலாம். சமூக ஊடகங்களில் உங்கள் திறமைக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும். முக்கியமானவர்களின் அறிமுகம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
மாணவர்களுக்கு
மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். நினைவாற்றல் மேம்படும். கடினமான பாடங்களை மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வதால் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். தேர்வுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காணலாம். உயர்கல்வி தொடர்பான முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகுபவர்கள் திட்டமிட்ட பயிற்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
பரிகாரம்:
ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய உதய வேளையில் சூரிய பகவானுக்கு நீர் அர்ப்பணித்து வழிபடுவது மனத்தெளிவையும் தன்னம்பிக்கையையும் வளர்க்கும்.
ரிஷப ராசி அன்பர்களே!
பொறுமையையும் நடைமுறை சிந்தனையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படும் நீங்கள், இந்த மாதம் வாழ்க்கையில் நிலையான முன்னேற்றத்தை அனுபவிப்பீர்கள். பொருளாதாரத்தில் படிப்படியான வளர்ச்சி ஏற்படும். இதுவரை திட்டமிட்டு வந்த சில விஷயங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் உருவாகும்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
உங்களின் அனுபவமும் பொறுப்புணர்வும் பணியிடத்தில் பாராட்டப்படும். புதிய பணிகளை நிதானமாக முடிப்பீர்கள். சம்பள உயர்வு அல்லது கூடுதல் சலுகை குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம். வேலை மாற்றம் எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு அமையலாம். பெண்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் ஏற்பட்டிருந்த சிறிய பிரச்சினைகள் சீராகும்.
வியாபாரிகளுக்கு
தொழிலில் பணப்புழக்கம் மேம்படும். பழைய வாடிக்கையாளர்களுடன் மீண்டும் நல்ல தொடர்பு ஏற்படும். புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் விற்பனையை அதிகரிக்கலாம். வெளிமாநில தொடர்புகள் மூலம் வணிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். முதலீடு செய்வதற்கு முன் தேவையான ஆலோசனைகளைப் பெறுவது நல்லது. சிறு தொழில் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கக்கூடும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான பேச்சு எழும். கணவரின் பணியில் ஏற்படும் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். பிள்ளைகளின் கல்வியில் நல்ல மாற்றம் காணப்படும். வீட்டில் பராமரிப்பு அல்லது அலங்காரப் பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த இடைவெளி குறையும். குடும்பத்தின் எதிர்காலத்திற்காக புதிய சேமிப்புத் திட்டத்தை தொடங்கலாம்.
கலைஞர்களுக்கு
உங்கள் படைப்புகளுக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகும். நீண்ட கால முயற்சிக்குப் பிறகு முக்கியமான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் அதிகரிக்கலாம். வருமானம் சீராக உயரும். உங்கள் திறமையைப் பாராட்டி புதிய வாய்ப்புகளை வழங்குபவர்கள் அறிமுகமாகலாம்.
மாணவர்களுக்கு
கல்வியில் தொடர்ந்து முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். ஆசிரியர்களின் அறிவுரை பயனுள்ளதாக இருக்கும். நினைவில் பதியச் செய்யும் திறன் அதிகரிக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். வெளிநாட்டுக் கல்வி முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்:
புதன்கிழமை பெருமாளுக்கு துளசி மாலை அணிவித்து வழிபடுவது அறிவுத் தெளிவையும் முயற்சிகளில் சாதகமான பலனையும் அளிக்கும்.
மிதுன ராசி அன்பர்களே!
புதுமையை விரும்பி, சூழ்நிலைக்கேற்ப தங்களை மாற்றிக் கொள்ளும் திறன் கொண்ட நீங்கள், இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் தொடர்புகள் மற்றும் அறிவாற்றல் மூலம் முன்னேற்றம் பெறுவீர்கள். புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் முக்கியமான வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். எதிர்பாராத தகவல் ஒன்று உங்கள் திட்டத்தை மாற்றியமைக்கலாம்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியில் புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தகவல் தொடர்பு, ஊடகம், கணினி சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய பிரிவில் பணியாற்றும் சந்தர்ப்பம் சிலருக்கு கிடைக்கலாம். சக ஊழியர்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு திடீர் அழைப்பு வரலாம்.
வியாபாரிகளுக்கு
வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். விளம்பர முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த பலனைத் தரும். புதிய வணிகத் தொடர்புகள் உருவாகும். இணையவழி விற்பனையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும்போது விதிமுறைகளை முழுமையாகப் படிப்பது அவசியம்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் உற்சாகமான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். பிள்ளைகளின் திறமை வெளிப்படும். கணவருடன் இணைந்து முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு
எழுத்து, பேச்சு, ஊடகம், நடிப்பு போன்ற துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். புதிய படைப்புகள் பாராட்டப்படும். முக்கியமான நபரின் அறிமுகம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவலாம். உங்கள் திறமை மூலம் வருமானம் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகும்.
மாணவர்களுக்கு
பாடங்களை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளும் திறன் அதிகரிக்கும். மொழிப்பாடங்களில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். புதிய திறன்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் பெருகும். தேர்வுகளில் நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தினால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறலாம். கல்வியுடன் தொடர்புடைய புதிய வாய்ப்பு ஒன்று கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்:
வியாழக்கிழமை தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் மலர் சமர்ப்பித்து நெய்தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது கல்வி மற்றும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு துணைபுரியும்.
கடக ராசி அன்பர்களே!
குடும்ப நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படும் நீங்கள், இந்த மாதம் மனதில் இருந்த பல குழப்பங்களுக்கு விடை காண்பீர்கள். வீட்டிலும் பணியிடத்திலும் அமைதியான நிலை உருவாகும். நெருக்கமானவர்களின் ஆதரவு கிடைப்பதால் சில முக்கிய முடிவுகளை எளிதாக எடுப்பீர்கள்.
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு
பணியிடத்தில் இருந்த அழுத்தம் படிப்படியாக குறையும். உங்கள் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பு மூலம் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். வேலை மாற்றம் முயற்சிப்பவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கலாம். பெண்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும்.
வியாபாரிகளுக்கு
வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உணவு, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் சேவை சார்ந்த தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு வளர்ச்சி கிடைக்கலாம். பழைய பிரச்சினைகள் தீர்வை நோக்கி நகரும். வருவாய் சீராகும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது லாபத்தை உயர்த்தும்.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். கணவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து நல்ல முடிவு எடுக்கலாம். வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சி தொடர்பான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் குறையும்.
கலைஞர்களுக்கு
உள்ளுணர்வும் கற்பனையும் படைப்புகளில் வெளிப்படும். புதிய படைப்புகளுக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். தாமதமான ஒப்பந்தங்கள் மீண்டும் பேசப்படும். வருமானத்தில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மாணவர்களுக்கு
மன அமைதியுடன் படிப்பில் ஈடுபட முடியும். தேர்வுக்கான தயாரிப்புகள் சிறப்பாக அமையும். பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த கல்வியில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய தகவல்கள் கிடைக்கலாம்.
பரிகாரம்:
திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலை சமர்ப்பித்து வழிபடுவது மன அமைதியையும் குடும்ப ஒற்றுமையையும் மேம்படுத்தும்.