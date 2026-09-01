இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் (01.09.2026): இன்று ஒரு சிறிய சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்பாக மாறும்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன் (01.09.2026): இன்று ஒரு சிறிய சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்பாக மாறும்..!
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : ஆவணி

நாள் : 15

ஆங்கில தேதி : 1

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 04.26 வரை ரேவதி, பின்னர் அஸ்வினி.

திதி : இன்று காலை 07.56 வரை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.

யோகம் : சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை : 07.45 – 08.45

நல்ல நேரம்: மாலை : 04.45 – 05.45

ராகு காலம் : 03.00 – 04.30

எமகண்டம் : 09.00 – 10.30

குளிகை : 12.00 – 01.30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை : 10.45 – 11.45

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை : 07.30 – 08.30

சந்திராஷ்டமம் : அஸ்தம்

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் புதிய வாய்ப்புகளை சாதகமாக்கிக் கொள்ளலாம். உத்தியோகத்தில் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள்.

உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் திடீரென அமையலாம். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததைவிட நல்ல விசாரணைகள் வரலாம்.

பணவரவில் சிறிய உயர்வு ஏற்பட்டு மனநிறைவு தரும். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீடு தொடர்பான ஒரு முயற்சி நல்ல நகர்வை காணும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும்.

நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் பயனுள்ள தகவலை வழங்குவார். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். இன்று எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சி எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனை உருவாக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்

ரிஷபம்

இன்று எந்த விஷயத்திலும் அவசரத்தை விட ஆராய்ந்து செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் எதிர்பாராத பணிச்சுமை உருவாகலாம். இருந்தாலும் பொறுப்புகளை முறையாக பிரித்து முடித்துவிடுவீர்கள்.

தொழிலில் தாமதமான ஒப்பந்தம் குறித்து மீண்டும் பேச்சு வரலாம்.பண விஷயத்தில் தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது அவசியம்.கொடுக்கல் வாங்கலில் எழுத்துப்பூர்வமான தெளிவு வைத்திருங்கள்.குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு உங்கள் உதவி தேவைப்படலாம்.வீட்டில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும்.தம்பதியருக்குள் விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நல்லது.

பயணங்களில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை குறைத்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு நிம்மதி தரும் செய்தி கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

இன்று உங்கள் அறிவுத்திறன் பல இடங்களில் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும். பணியிடத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல பொறுப்புகளை கையாள வேண்டியிருக்கும். முக்கியமான சந்திப்பில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான ஆரம்ப முயற்சி வெற்றி பெறும்.

வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கலாம். வருமானத்தை பெருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய வழி தென்படும். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு ஏற்படும்.தொலைதூரத்தில் உள்ள ஒருவரின் தொடர்பு பயனுள்ளதாக அமையும்.

தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு நீங்கும். நண்பர் ஒருவர் வழங்கும் ஆலோசனை புதிய வாய்ப்பை சுட்டிக்காட்டும்.மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை விரைவாக புரிந்துகொள்வார்கள். இன்று பேசப்படும் ஒரு விஷயம் எதிர்காலத்தில் முக்கியத்துவம் பெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

இன்று அமைதியான அணுகுமுறை உங்களுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் திட்டமிடும் திறமை பாராட்டப்படும். முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்று உங்கள் வசம் ஒப்படைக்கப்படலாம். தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த பேச்சு மீண்டும் தொடங்கும்.

வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கையை வளர்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பண விஷயங்களில் சிக்கனம் கடைப்பிடிப்பது நல்ல பலனை தரும். சிறிய தொகை கூட சேமிப்பாக மாறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்து சேரலாம். உறவினர்களின் ஆதரவு எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும்.

தம்பதியரிடையே மனம்விட்டு பேசுவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக செயல்படும். மாலை நேரத்தில் கிடைக்கும் தகவல் உங்கள் திட்டத்திற்கு புதிய வடிவம் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்

சிம்மம்

இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளில் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகும். உங்கள் முடிவுகள் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.தொழிலில் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை சாதகமான பாதையில் செல்லும். புதிய வாடிக்கையாளரின் தொடர்பு வியாபாரத்திற்கு வளர்ச்சியை தரலாம்.

பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும் எதிர்கால தேவைக்காக சேமியுங்கள்.

குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும்.வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான திட்டம் முன்னேறும். தம்பதியரிடையே அன்பும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும்.

நண்பர் ஒருவர் புதிய அறிமுகத்தை ஏற்படுத்துவார். மாணவர்கள் தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். உங்கள் மீது வைக்கப்படும் நம்பிக்கையை சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கன்னி

இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனநிலையை சமநிலையில் வைத்துக்கொள்வது நல்லது. அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்கவும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் அதிக கவனம் தேவை.

முக்கிய ஆவணங்களை பிறரிடம் கொடுக்கும் முன் நன்றாக சரிபார்க்கவும். பணியிடத்தில் சிறிய அழுத்தம் இருந்தாலும் அமைதியாக செயல்படுங்கள். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சு உங்களுக்கு மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

உடனடியாக பதிலளிக்காமல் சற்று பொறுத்திருப்பது நல்லது. எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். உடலுக்கு போதிய ஓய்வு கொடுங்கள். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு நிம்மதி தரும் செய்தி கிடைக்கலாம். இறை வழிபாடு மனதை தெளிவுபடுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

துலாம்

இன்று உங்கள் அணுகுமுறை பலரின் ஆதரவைப் பெற்றுத் தரும். உத்தியோகத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஒரு வேலை முடிவுக்கு வரும். தொழிலில் கூட்டாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவில் எதிர்பாராத சிறிய ஆதாயம் சேரலாம். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த ஒரு வாங்குதல் நிறைவேறும்.

குடும்பத்தில் ஒற்றுமையான சூழல் காணப்படும். வீடு தொடர்பான முடிவில் குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இனிய உரையாடல் மனநிறைவை தரும். பழைய நண்பரின் தொடர்பு மீண்டும் ஏற்படலாம்.

மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். ஒரு சிறிய சந்திப்பு கூட எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்பாக மாறலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்

விருச்சிகம்

இன்று தாமதமாகியிருந்த காரியத்தில் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான முடிவை எடுக்க உதவும். கடினமான பணியையும் விடாமுயற்சியுடன் நிறைவு செய்வீர்கள். தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு மீண்டும் உயிர் கிடைக்கும்.

பணவரவில் சிறிய எதிர்பாராத சேர்க்கை ஏற்படலாம். நிலுவையில் இருந்த தொகை குறித்து நம்பிக்கை தரும் தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை உங்களுக்கு துணையாக இருக்கும். சொத்து சம்பந்தமான பேச்சில் முன்னேற்றம் தெரியும்.

நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆதரவாக நிற்பார். நீண்ட நாட்களாக இருந்த சந்தேகத்திற்கு தெளிவான பதில் கிடைக்கும். மாணவர்கள் சிரமமான பாடத்தையும் முயற்சியுடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். முடங்கியிருந்த ஒரு செயல் மீண்டும் நகர்வது மகிழ்ச்சியை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

தனுசு

இன்று புதிய முயற்சிகளுக்கு நல்ல தொடக்கப்புள்ளி அமையும். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய வாய்ப்பு குறித்து தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணையும் சூழல் உருவாகும்.

வருமானம் நன்றாக இருந்தாலும் சேமிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். நீண்ட நாட்களாக தேடிய பொருள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு நிகழலாம்.

தம்பதியருக்குள் எதிர்காலம் குறித்த நல்ல திட்டமிடல் நடைபெறும். நண்பரின் பரிந்துரை ஒரு புதிய வாய்ப்பை கொண்டு வரும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் சிறப்பான பலனை தரும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். இன்று வெளிப்படும் உங்கள் திறமை நாளைய முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்

இன்று உங்களின் தொடர்ச்சியான முயற்சிக்கு உரிய பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த முடிவு சாதகமாக அமையும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டைப் பெறும். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் தொடர்பான செய்தி வரலாம்.

பணப்புழக்கத்தில் இருந்த தடைகள் குறையும். நிதி விஷயங்களில் திட்டமிட்டு செயல்படுவது அவசியம்.குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.

வீட்டில் மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு பற்றிய சிந்தனை உருவாகலாம். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் உதவிகரமாக இருப்பார்.

மாணவர்கள் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். அதிக உழைப்புக்குப் பிறகு ஓய்வுக்கும் சிறிது நேரம் ஒதுக்குங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கும்பம்

இன்று குழப்பமான விஷயங்களில் தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியும்.பணியிடத்தில் உங்கள் வித்தியாசமான சிந்தனை கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம்.

தொழிலில் புதுமையான முயற்சி ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். பணவரவு தொடர்பாக காத்திருந்த செய்தி வந்து சேரும்.

செலவுகளை முறைப்படுத்தினால் பொருளாதார நிலை வலுப்படும். குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயத்திற்கு உங்கள் ஆலோசனை கேட்கப்படும். நண்பர்கள் வழியாக பயனுள்ள தொடர்பு உருவாகும். சொத்து தொடர்பான புதிய தகவல் கிடைக்கலாம்.

நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போட்ட பணியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறைகளை முயற்சிப்பார்கள். உங்களின் தனித்துவமான திறமைக்கு இன்று சிறிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

மீனம்

இன்று எதிர்பாராத வகையில் சில நல்ல வாய்ப்புகள் உங்கள் பக்கம் திரும்பும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை திறம்பட முடித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு அல்லது ஆர்டர் கிடைக்கலாம்.

பணவரவில் இருந்த அழுத்தம் சற்று குறையும்.முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளில் அவசரத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரும். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி முன்னேறும். உறவினர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவியாக இருப்பார்.

புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்பாக உருவெடுக்கலாம். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தலைமைப் பொறுப்பு ஒன்று உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

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