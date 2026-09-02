இன்றைய ராசிபலன் (02.09.2026): எதிர்பாராத வகையில் நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும்...!

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 16
ஆங்கில தேதி : 2
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 03.32 அஸ்வினி பின்னர் பரணி நட்சத்திரம்.
திதி : இன்று காலை 06.11 வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.
யோகம் : சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை : 09.15 – 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை : 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : 12.00 – 01.30
எமகண்டம் : 07.30 – 09.00
குளிகை : 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை : 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை : 06.30 – 07.30
சித்திரை.
இன்று புதிய முயற்சிகளில் தைரியமாக இறங்குவதற்கான சூழல் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் வேகமான செயல்பாடு பாராட்டைப் பெறும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலை ஒன்று முடிவுக்கு வரும்.
மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது உங்கள் கருத்தை தெளிவாக எடுத்துரைப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு ஏற்படும். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத விசாரணைகள் அதிகரிக்கலாம். பணவரவில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் பிள்ளைகள் தொடர்பான மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பான புரிதல் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் உங்களுக்கு தேவையான உதவியை சரியான நேரத்தில் செய்வார். மாணவர்கள் படிப்பில் உற்சாகத்துடன் செயல்படுவார்கள். இன்று தொடங்கும் ஒரு முயற்சி பின்னர் நல்ல வாய்ப்பாக வளரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று நீண்ட நாட்களாக தாமதமான ஒரு காரியத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான முடிவை எடுக்க உதவும். சிக்கலான பணியையும் விடாமுயற்சியுடன் நிறைவேற்றுவீர்கள்.
தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத ஆர்டர் கிடைக்கலாம். பணவரவில் சிறிய கூடுதல் வரவு ஏற்படும். நிலுவையில் இருந்த தொகை குறித்து நல்ல தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சில் சாதகமான நகர்வு ஏற்படும்.
நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். நீண்ட நாட்களாக இருந்த சந்தேகத்திற்கு தெளிவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். முடங்கியிருந்த ஒரு முயற்சி மீண்டும் உயிர் பெறுவது மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் அமையும். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். பணவரவு நன்றாக இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். நீண்ட நாட்களாக தேடிய ஒரு பொருள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். தம்பதியரிடையே எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்து நல்ல ஆலோசனை நடைபெறும்.
நண்பரின் பரிந்துரை புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கலாம். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனளிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். இன்று வெளிப்படும் ஒரு திறமை நாளைய வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள். எதிர்பாராத ஒரு பணி உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும்.
தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பு தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு குறித்து பேச்சு வரும். உறவினர் ஒருவர் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்.
தம்பதியரிடையே மனம் திறந்த உரையாடல் ஏற்படும். வீடு தொடர்பான ஒரு திட்டம் முன்னேறும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை சரியாக பயன்படுத்தி படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். மாலை நேரத்தில் கிடைக்கும் செய்தி மனதிற்கு நம்பிக்கை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து செயல்களில் வேகம் காணப்படும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் செயல்பாடுகள் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும்.
நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த ஒரு பதில் சாதகமாக வரலாம். தொழிலில் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நல்ல முடிவை நோக்கி நகரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளரின் வருகை வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். எதிர்கால தேவைக்காக ஒரு தொகையை சேமிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.
வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி நகரும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் பயனுள்ள அறிமுகத்தை ஏற்படுத்துவார். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டு நல்ல பலனைப் பெறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமத்தின் தாக்கம் இருப்பதால் எந்த விஷயத்திலும் நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் சிறிய குழப்பங்கள் தோன்றினாலும் அவற்றை அமைதியாக சமாளிக்கவும்.
முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன் முழுமையாக சரிபார்க்கவும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த பதில் தாமதமாகலாம். தேவையற்ற செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பயணங்களில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் வார்த்தை மனதை பாதிக்கலாம். உடனடியாக பதில் அளிக்காமல் பொறுமை காப்பது நல்லது. தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று உங்கள் அணுகுமுறை பலரின் ஆதரவைப் பெற்றுத் தரும். உத்தியோகத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு பணிக்கு முடிவு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம்.
தொழிலில் கூட்டாக செயல்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவில் சிறிய ஆதாயம் சேரலாம். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருள் வாங்கும் வாய்ப்பு உண்டு. குடும்பத்தில் ஒற்றுமையான சூழல் நிலவும்.
வீட்டில் சுபமான நிகழ்வுக்கான பேச்சு வரலாம். தம்பதியரிடையே இனிய புரிதல் ஏற்படும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். மாணவர்கள் புதிய உற்சாகத்துடன் படிப்பில் ஈடுபடுவார்கள். எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்புக்கான கதவை திறக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று நிதானமாக செயல்பட்டால் பல விஷயங்களை உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். பணிச்சுமை இருந்தாலும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு அனைத்தையும் சமாளிப்பீர்கள்.
மேலதிகாரிகளின் ஆலோசனை முக்கியமானதாக அமையும். தொழிலில் தாமதமான ஒரு ஒப்பந்தம் மீண்டும் பேசப்படும். வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிக்கனத்தை கடைப்பிடிக்கவும். குடும்பத்தில் ஒருவரின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
வீட்டில் சிறிய மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும். தம்பதியரிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். நண்பர் ஒருவரின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக அமையும். மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிக்க வேண்டும். மாலை நேரத்தில் எதிர்பார்த்த செய்தி ஒன்று வந்து சேரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று உங்கள் பேச்சுத்திறனும் அறிவுத்திறனும் பல இடங்களில் கை கொடுக்கும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான சந்திப்பில் உங்கள் கருத்து கவனிக்கப்படும். ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் வந்தாலும் திறமையாக கையாளுவீர்கள்.
தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். பணவரவை அதிகரிக்கும் வழி ஒன்று தென்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவாக செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். தொலைதூர நண்பரின் தொடர்பு பயனளிக்கும்.
தம்பதியரிடையே இனிய உரையாடல் நடைபெறும். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறலாம். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை விரைவாக கற்றுக்கொள்வார்கள். இன்று எடுக்கும் ஒரு சிறிய முடிவு எதிர்காலத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று உங்கள் தொடர்ச்சியான முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த முடிவு சாதகமாக அமையும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும்.
புதிய பணியை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் தொடர்பான செய்தி கிடைக்கலாம். பணப்புழக்கத்தில் இருந்த தடைகள் குறையும். நிதி விஷயங்களில் திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் பொறுப்புகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் பழுதுபார்ப்பு அல்லது புதுப்பிப்பு குறித்த சிந்தனை உருவாகும்.
புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் உதவிகரமாக இருப்பார். மாணவர்கள் நேரத்தை வீணாக்காமல் பயன்படுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். அதிக உழைப்புக்கு இடையில் ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று புதிய சிந்தனைகள் செயல்பாடாக மாறும் நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் வித்தியாசமான அணுகுமுறை கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய பொறுப்பு அல்லது புதிய திட்டத்தில் இணையும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதுமையான முயற்சி ஒன்றை தொடங்குவீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத வாடிக்கையாளர் தொடர்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு தொடர்பாக காத்திருந்த தகவல் வந்து சேரும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் பொருளாதார நிலை வலுப்படும். குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயத்திற்கு உங்கள் ஆலோசனை கேட்கப்படும்.
நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தொடர்பு உருவாகும். சொத்து தொடர்பான புதிய தகவல் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த பணியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறைகளை முயற்சிப்பார்கள். உங்கள் தனித்துவமான திறமைக்கு சிறிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்
இன்று எதிர்பாராத வகையில் சில நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரலாம். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை திறம்பட முடித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள்.
மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு அல்லது ஆர்டர் கிடைக்கலாம். பணவரவில் இருந்த அழுத்தம் சற்று குறையும். முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளில் நிதானம் அவசியம். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரும். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி முன்னேறும். உறவினர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவியாக இருப்பார்.
புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்பாக மாறலாம். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தலைமைப் பொறுப்பு ஒன்று உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும். இன்று கிடைக்கும் சிறிய வாய்ப்பை அலட்சியம் செய்யாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்