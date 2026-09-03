இன்றைய ராசிபலன் (03.09.2026): திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் நல்ல பலனை தரும்..!

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 17
ஆங்கில தேதி : 3
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 02.20 வரை பரணி பின்னர் கார்த்திகை.
திதி : இன்று அதிகாலை 04.12 வரை சஷ்டி பின்னர் சப்தமி.
யோகம் : மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை : 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம்: மாலை : 12.15 – 01.15
ராகு காலம் : 01.30 – 03.00
எமகண்டம் : 06.00 – 07.30
குளிகை : 09.00 – 10.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை : 10.30 – 11.30
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை : 06.30 – 07.30
ஸ்வாதி, விசாகம்.
இன்று உங்கள் தொடர்புத்திறன் நல்ல பலனை பெற்றுத் தரும். உத்தியோகத்தில் நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை முடிவடையும். புதிய பொறுப்பு குறித்த தகவல் கிடைக்கலாம். தொழிலில் கூட்டாளி அல்லது நண்பர் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு உருவாகும்.
வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் சிறிய அளவில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கலாம். பணவரவு சீராக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த வாங்குதல் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். வீட்டில் முக்கியமான முடிவுக்கு அனைவரின் சம்மதமும் கிடைக்கும்.
தம்பதியரிடையே இனிய உரையாடல் நடைபெறும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய உற்சாகத்துடன் செயல்படுவார்கள். ஒரு சிறிய சந்திப்பு கூட எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்புக்கான தொடக்கமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று அமைதியாக செயல்பட்டால் பல தடைகளை எளிதாக கடக்க முடியும். பணியிடத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் ஒரு பணி ஒப்படைக்கப்படலாம். உங்கள் பொறுமை நல்ல பெயரை பெற்றுத் தரும்.
தொழிலில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயனுள்ளதாக மாறும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த பணம் தாமதமாக கிடைத்தாலும் இறுதியில் சாதகமான நிலை உருவாகும். புதிய முதலீட்டில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் சிறிய செலவு ஏற்படலாம்.
தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து பயனுள்ள தகவல் கிடைக்கும். பயணங்களில் கவனம் அவசியம். மாணவர்கள் நேரத்தை முறையாகப் பயன்படுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
இன்று உங்கள் புத்திசாலித்தனமான அணுகுமுறை பல விஷயங்களில் வெற்றியைத் தேடித்தரும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான விவாதத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். பணிச்சுமை இருந்தாலும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள்.
புதிய பொறுப்பு மூலம் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சிறிய பணவரவு மனநிறைவை தரும். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும்.
தொலைதூரத் தொடர்பு ஒன்று எதிர்காலத்தில் உதவிகரமாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு விலகும். நண்பரின் ஆலோசனை ஒரு புதிய பாதையை காட்டும். மாணவர்கள் படிப்பில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவார்கள். இன்று கிடைக்கும் ஒரு அறிமுகம் பின்னர் முக்கியமான வாய்ப்பாக மாறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று உங்கள் பொறுப்புணர்வு மற்றவர்களின் பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். பணியிடத்தில் முக்கியமான வேலையை நம்பிக்கையுடன் முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் நம்பகத்தன்மை உயரும். தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த தொடர்பு மீண்டும் ஏற்படும்.
வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு சீராக இருந்தாலும் வீண் செலவுகளை தவிர்க்கவும். சேமிப்பு தொடர்பாக நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சு ஒன்று தொடங்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இனிமையான உரையாடல் நடைபெறும்.
வீடு தொடர்பான ஒரு முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை நன்றாக பயன்படுத்தி படிப்பில் முன்னேறுவார்கள். இன்று கிடைக்கும் ஒரு தகவல் உங்கள் எதிர்காலத் திட்டத்திற்கு உதவியாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரம் மேலும் உயரச் செய்யும். இன்று புதிய பாதையை நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு குறித்து தகவல் கிடைக்கலாம். உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற பணியை மேற்கொள்வீர்கள்.
தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் நல்ல வாய்ப்பு வரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் இணைவார்கள். பணவரவு நன்றாக இருக்கும். இருப்பினும் எதிர்காலத் தேவைக்காக சேமிப்பை அதிகரிக்கவும். நீண்ட நாட்களாக தேடிய பொருள் அல்லது தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு ஏற்படும்.
தம்பதியரிடையே எதிர்காலத் திட்டம் குறித்து நல்ல ஆலோசனை நடைபெறும். நண்பர் ஒருவர் வழங்கும் தகவல் புதிய வாய்ப்புக்கு வழிகாட்டும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கும். இன்று வெளிப்படும் ஒரு திறமை நாளைய வெற்றிக்கு அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் சிறிய அழுத்தம் உருவாகலாம். முக்கியமான பணிகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக முடிக்கவும்.
மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்வு செய்யுங்கள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த பதில் சற்று தாமதமாகலாம். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சு மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
உடனடியாக பதில் கூறாமல் பொறுமையாக இருப்பது நல்லது. பயணங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை குறைத்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். மாலை நேரத்தில் இறை வழிபாடு மனதிற்கு அமைதியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமத்தின் தாக்கம் இருப்பதால் எந்த விஷயத்திலும் நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் சிறிய குழப்பங்கள் தோன்றினாலும் அவற்றை அமைதியாக சமாளிக்கவும். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம்.
பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கூடுதல் கவனம் தேவை. ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன் முழுமையாக சரிபார்க்கவும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த பதில் தாமதமாகலாம். தேவையற்ற செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பயணங்களில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் வார்த்தை மனதை பாதிக்கலாம்.
உடனடியாக பதில் அளிக்காமல் பொறுமை காப்பது நல்லது. தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த முன்னேற்றம் ஒன்று தென்படும். உத்தியோகத்தில் சிக்கலான பணியை திறம்பட முடிப்பீர்கள். உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான முடிவெடுக்க உதவும். மேலதிகாரிகளிடம் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த ஆர்டர் குறித்து நல்ல தகவல் வரும். பணவரவில் சிறிய கூடுதல் வரவு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். சொத்து தொடர்பான பேச்சு முன்னேறும்.
தம்பதியரிடையே இருந்த மனத்தூரம் குறையும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். மாணவர்கள் சிரமமான பாடங்களிலும் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். முடங்கியிருந்த ஒரு காரியம் மீண்டும் நகரத் தொடங்குவது மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
இன்று உங்கள் தன்னம்பிக்கை செயல்களில் பிரதிபலிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் பணியாற்றுவீர்கள். புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த ஒரு முடிவு சாதகமாக மாறும்.
தொழிலில் முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை நல்ல பாதையில் செல்லும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் சேர்க்கை ஏற்படும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். எதிர்காலத் தேவைக்காக பணத்தை ஒதுக்கி வைப்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி நகரும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் புதிய வாய்ப்பை அறிமுகப்படுத்துவார். மாணவர்கள் தங்கள் தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
இன்று உங்கள் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் நல்ல பலனை தரும். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த பதில் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும்.
புதிய வேலை தொடர்பான முயற்சியில் சாதகமான தகவல் வரலாம். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணப்புழக்கத்தில் இருந்த சிரமம் சற்று குறையும். நிதி விஷயங்களில் கணக்குடன் செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்தும் எண்ணம் உருவாகும். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறலாம். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் உதவிகரமாக இருப்பார். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெறலாம். உழைப்புடன் ஓய்வையும் சமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
இன்று உங்கள் வித்தியாசமான சிந்தனை பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய யோசனை ஒன்றை முன்வைத்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். எதிர்பாராத பொறுப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதுமையான முயற்சிக்கு தொடக்கம் கிடைக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் வாய்ப்பு ஏற்படும். பணவரவு தொடர்பான காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் பொருளாதாரம் வலுப்படும். குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான தகவல் ஒன்று கிடைக்கலாம்.
நீண்ட நாட்களாக தள்ளிப்போட்ட பணியை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய கற்றல் முறையை பயன்படுத்தி முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உங்கள் தனித்திறமைக்கு இன்று கிடைக்கும் பாராட்டு எதிர்காலத்தில் பெரிய வாய்ப்பாக மாறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
இன்று எதிர்பாராத சந்தர்ப்பங்கள் உங்கள் பக்கம் திரும்பும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை சிறப்பாக முடித்து மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் நம்பகத்தன்மை உயரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது ஆர்டர் கிடைக்கலாம்.
பணவரவில் இருந்த அழுத்தம் சற்று குறையும். முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளில் நிதானமாக செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரும். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். உறவினர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவியாக இருப்பார்.
புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் பயனுள்ள தொடர்பாக மாறலாம். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் நல்ல முடிவுகளை பெறுவார்கள். தலைமைப் பொறுப்பு ஒன்று உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும். இன்று கிடைக்கும் சிறிய வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை