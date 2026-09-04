இன்றைய ராசிபலன் (04.09.2026): காத்திருந்த பணவரவு வந்து சேரும்..!

கிழமை : வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 19
ஆங்கில தேதி : 4
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 12.56 வரை கார்த்திகை, இரவு 11.22 வரை ரோகிணி இருந்து, பின்னர் மிருகசீரிஷம் தொடங்குகிறது.
திதி : இன்று அதிகாலை 02.08 வரை சப்தமி, பின்னர் தேய்பிறை அஷ்டமி இரவு 11.46 மணி வரை நீடிக்கிறது.
யோகம் : மரண, சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை : 09.15 – 10.15
நல்ல நேரம்: மாலை : 02.00 – 03.00
ராகு காலம் : 10.30 – 12.00
எமகண்டம் : 03.00 – 04.30
குளிகை : 07.30 – 09.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை : 12.15 – 01.15
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை : 06.30 – 07.30
விசாகம், அனுஷம்.
இன்று உங்கள் முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் நீண்ட நேரம் எடுத்துக் கொண்ட ஒரு விஷயம் உங்கள் சாதகமாக முடியும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழல் உருவாகலாம். மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள்.
தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர் மூலம் புதிய வாய்ப்பு திறக்கலாம். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கும் அறிகுறிகள் தென்படும். சிறிய தொகை எதிர்பாராத வகையில் கைக்கு வரலாம். அவசியமான பொருள் ஒன்றை வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு குறித்த பேச்சு எழும்.
தம்பதியரிடையே பரஸ்பர புரிதல் மேம்படும். நண்பர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். மாணவர்கள் கடினமான பாடத்திலும் தெளிவு பெறுவார்கள். இன்று எடுக்கும் ஒரு சிறிய முயற்சி நாளை நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உங்கள் அனுபவ அறிவு பல இடங்களில் கை கொடுக்கும். வேலையில் அவசரப்படாமல் செயல்பட்டால் சிரமமான பணியையும் சுலபமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் திறமைக்கு உரிய பாராட்டு கிடைக்கலாம். புதிய வேலை வாய்ப்பு பற்றிய தகவல் வருவதற்கான சூழல் உள்ளது.
தொழிலில் தாமதமாகியிருந்த தொடர்பு மீண்டும் உயிர்ப்பெறும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர் மூலம் வருமானம் கிடைக்கலாம். பண விஷயத்தில் சிறிது நிதானம் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.தேவையில்லாத வாங்குதலைத் தவிர்ப்பது சேமிப்புக்கு உதவும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும்.,
வீட்டில் சிறிய மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் உருவாகும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை நிலவும். உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து பயனுள்ள செய்தி வரும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டபடி படிப்பை முன்னெடுப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
இன்று வேகமாக சிந்தித்து சரியான முடிவை எடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் புதிய யோசனை கவனத்தை ஈர்க்கும். தடைப்பட்டிருந்த ஒரு பணிக்கு மீண்டும் இயக்கம் கிடைக்கும். பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வதால் மதிப்பு உயரும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சு தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் தொடர்பு வட்டம் விரிவடையும். பணவரவு தொடர்பான காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரலாம். சிறிய செலவுகள் இருந்தாலும் அவற்றை சமாளிக்க முடியும். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் சந்தோஷமான செய்தி கிடைக்கும்.
நண்பரின் அறிமுகம் உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். தம்பதியரிடையே இருந்த தயக்கம் நீங்கும். தொலைதூரப் பயணம் குறித்து திட்டமிடலாம். மாணவர்களுக்கு புதிய கற்றல் முறை நல்ல பலன் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
இன்று உங்கள் பொறுமை ஒரு முக்கியமான சூழ்நிலையை சாதகமாக மாற்றும். பணியிடத்தில் உங்களிடம் நம்பிக்கையுடன் ஒரு வேலை ஒப்படைக்கப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் செயல்திறன் வெளிப்படும். புதிய பொறுப்பு தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் எதிர்பாராத ஒரு தொடர்பு பயனுள்ளதாக மாறும். வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணப்புழக்கம் சீராகத் தொடங்கும். சேமிப்பு தொடர்பாக நடைமுறையான முடிவு எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும்.
வீடு தொடர்பான முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். தம்பதியரிடையே மனநிறைவு அதிகரிக்கும். மூத்தவரின் ஆலோசனை முக்கியமானதாக அமையும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை பயன்படுத்தி நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்கள் செயல்களில் தலைமைத்தன்மை வெளிப்படும். பணியிடத்தில் முக்கியமான முடிவெடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
உங்கள் கருத்தை சக ஊழியர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்பு மூலம் புதிய பாதை திறக்கலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம். பணவரவு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் அமையும்.
பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சந்திப்பு ஏற்படும். தம்பதியருடன் எதிர்காலத் திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். நண்பர் ஒருவரின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வு முயற்சிகளில் உற்சாகம் பெறுவார்கள். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு இன்று கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று செய்ய வேண்டிய பணிகளை வரிசைப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. அலுவலகத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல பொறுப்புகள் வரலாம். முக்கியமான விஷயங்களில் அவசர முடிவைத் தவிர்க்கவும். மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது நிதானமான அணுகுமுறை தேவை.
தொழிலில் எதிர்பார்த்த பதில் சற்று காலதாமதமாகலாம். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கணக்கை இருமுறை சரிபார்க்கவும். ஆவணங்களை முழுமையாகப் படித்த பிறகே கையெழுத்திடுங்கள். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம்.
அதை பெரிதாக்காமல் விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நல்லது. தேவையற்ற செலவு ஒன்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நிலை வரலாம். பயணங்களில் உடைமைகளை கவனமாக வைத்திருங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை விலக்கி படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். மாலை நேர அமைதி மனதிற்கு தெளிவை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
இன்று தடைப்பட்டிருந்த முயற்சிக்கு புதிய நகர்வு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பை திறமையாக நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்கள் அனுபவம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு புதிய வடிவம் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் நிலுவையில் இருந்த தொகை வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது. கூடுதல் வருமானத்திற்கான சிறிய வழி உருவாகலாம். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை முன்னேறும்.
குடும்பத்தில் மூத்தவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். மாணவர்கள் சிக்கலான பாடங்களை புரிந்து கொள்ளும் திறன் பெறுவார்கள். நீண்டகாலமாக காத்திருந்த ஒரு விஷயம் நகரத் தொடங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனநிலையை சமநிலையில் வைத்துக் கொள்வது முக்கியம். பணியிடத்தில் சிறிய மாற்றங்கள் உங்களை சற்று குழப்பலாம். எந்த முடிவையும் உடனடியாக எடுக்காமல் மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்.
முக்கியமான ஆவணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. பணத்தை பிறரிடம் ஒப்படைக்கும் முன் விவரங்களை உறுதி செய்யவும். தொழிலில் புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கு முன் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த தொகை சற்று தாமதமாகலாம். திடீர் செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
குடும்பத்தில் ஒருவரின் வார்த்தையை தவறாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய சலசலப்பு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் மறையும். பயணத்தின் போது நேரத்தை சரியாக திட்டமிடுங்கள். மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்பட வேண்டும். இறை சிந்தனை மனக்குழப்பத்தை குறைக்க உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்கள் முயற்சிகளில் வேகம் கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். முன்னதாக செய்த உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் சூழ்நிலை அமையும். தொழிலில் முக்கியமான பேச்சு சாதகமான முடிவை நோக்கிச் செல்லும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான நல்ல எண்ணம் உருவாகும். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி நகரும். தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும். நண்பர் மூலம் ஒரு புதிய வாய்ப்பு தெரியவரும். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டு முன்னேறுவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்று உங்கள் திட்டமிடும் திறன் நல்ல பலனை உருவாக்கும். பணியிடத்தில் காத்திருந்த பதில் கிடைக்கலாம். உங்கள் பொறுப்புணர்வு மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய வேலை முயற்சியில் நம்பிக்கையளிக்கும் செய்தி வரலாம்.
தொழிலில் எதிர்பாராத ஆர்டர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணப்புழக்கத்தில் இருந்த அழுத்தம் படிப்படியாக குறையும். நிதி விவகாரங்களில் அளவோடு நடப்பது நல்லது.குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். வீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்தும் முயற்சி தொடங்கலாம்.
புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியத் தொடர்பாக மாறும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் உதவியாக இருப்பார். மாணவர்கள் நேர அட்டவணை அமைத்து படித்தால் சிறப்பான பலன் கிடைக்கும். உழைப்புடன் ஓய்வுக்கும் இடமளிப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
இன்று வழக்கமான முறையிலிருந்து விலகி சிந்திப்பது உங்களுக்கு சாதகமாகும். பணியிடத்தில் புதிய அணுகுமுறையால் பாராட்டு பெறுவீர்கள். எதிர்பாராத பொறுப்பு ஒன்று உங்களை தேடி வரலாம். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான தொடக்கப்புள்ளி உருவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை அணுகும் எண்ணம் வெற்றி தரலாம். காத்திருந்த பணவரவு வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் பொருளாதாரம் வலுப்படும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தொடர்பு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான தகவல் ஒன்று மகிழ்ச்சி தரலாம். மாணவர்கள் புதிய தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி படிப்பில் முன்னேறுவார்கள். இன்று கிடைக்கும் பாராட்டு எதிர்கால வாய்ப்புக்கான கதவைத் திறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று எதிர்பாராத நல்ல திருப்பம் ஒன்று ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் திறமையாக செயல்பட்டு உயரதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் மீது வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்பு உங்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
வியாபாரத்தில் வருமானத்தை உயர்த்தும் திட்டம் உருவாகும். பண விஷயத்தில் இருந்த அழுத்தம் ஓரளவு குறையும். முதலீடு சார்ந்த முடிவுகளில் அவசரத்தை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த செய்தி வந்து சேரும்.
வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி முன்னேறும். உறவினர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். புதிய நட்பு பயனுள்ள தொடர்பாக வளரலாம். மாணவர்கள் அமைதியான சூழலில் படித்தால் நல்ல பலனைப் பெறுவார்கள். இன்று கிடைக்கும் சிறிய வாய்ப்பை அலட்சியப்படுத்தாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்