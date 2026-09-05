இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் (05.09.2026): புதிய கோணத்தில் சிந்திப்பது உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன், Today Tamil RasiPalan
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : சனிக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : ஆவணி

நாள் : 19

ஆங்கில தேதி : 5

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 09.44 வரை மிருகசீரிஷம், பின்னர் திருவாதிரை.

திதி : இன்று இரவு 09.21 வரை நவமி பின்னர் தசமி.

யோகம் : சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை : 08.00 – 09.00

நல்ல நேரம்: மாலை : 04.45 – 05.45

ராகு காலம் : 09.00 – 10.30

எமகண்டம் : 01.30 – 03.00

குளிகை : 06.00 – 07.30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை : 10.45 – 11.45

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை : 09.30 – 10.30

சந்திராஷ்டமம் : அனுஷம், கேட்டை.

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று நீங்கள் அமைத்துக் கொண்ட திட்டம் எதிர்பார்த்தபடி நகரும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் பொறுப்புணர்வு பாராட்டப்படும். வேலை தொடர்பான புதிய வாய்ப்பு குறித்த பேச்சு வரலாம்.

தொழிலில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் பணப்புழக்கம் சற்று மேம்படும். பழைய நிலுவைகளை வசூலிக்க முயற்சி செய்யலாம். நிதி விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது எதிர்காலத்திற்கு உதவும்.

வீட்டில் தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்தும் முயற்சி தொடங்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை மதிக்கப்படும். பழைய நண்பர் ஒருவரின் தொடர்பு மீண்டும் ஏற்படும். தம்பதியரிடையே நல்லிணக்கம் நிலவும். மாணவர்கள் நேரத்தை வீணாக்காமல் திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் சிறப்பான முடிவை பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

ரிஷபம்

இன்று அமைதியாக எடுத்த முடிவு உங்களுக்கு சாதகமான விளைவைக் கொடுக்கும். வேலையில் வழக்கத்தைவிட கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். அதை திறம்பட சமாளிப்பதால் உங்கள் மதிப்பு உயரும். புதிய பணிக்கான தகவல் ஒன்று நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும்.

தொழில் சார்ந்த பேச்சுவார்த்தையில் சாதகமான திருப்பம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சிறிய லாபங்கள் சேர்ந்து நல்ல பலனாக மாறும். தேவையில்லாத செலவுகளை குறைத்து சேமிப்பை அதிகரிக்க முடியும். பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம்.

வீட்டில் பழைய பிரச்சினை ஒன்றுக்கு சமரசமான தீர்வு கிடைக்கும். தம்பதியருக்குள் அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் பயனுள்ள ஆலோசனை வழங்குவார். மாணவர்கள் கடினமான விஷயங்களையும் பொறுமையுடன் கற்றுக் கொள்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மிதுனம்

இன்று நீண்ட நாட்களாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான சூழல் உருவாகும். அலுவலகத்தில் உங்கள் வேகமான செயல்பாடு கவனிக்கப்படும். தாமதமான பணிக்கு எதிர்பாராத தீர்வு கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளிடம் முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்துச் சொல்ல ஏற்ற நாள்.

தொழிலில் புதிய தொடர்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை புரிந்து செயல்பட்டால் லாபம் அதிகரிக்கும். வரவு செலவுகளில் சமநிலை ஏற்படும். பழைய நிலுவைத் தொகையில் ஒரு பகுதி கிடைக்கலாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் முயற்சிக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர் ஒருவரின் வருகை வீட்டில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். தம்பதியரிடையே மனம் விட்டுப் பேசுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்

கடகம்

இன்று உங்களின் உள்ளுணர்வு சரியான வழியை காட்டும். பணியிடத்தில் சிக்கலான சூழ்நிலையை நிதானமாக கையாள்வீர்கள். உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பொறுப்பை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்கள் செயல்பாட்டை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள்.

தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று கதவைத் தட்டலாம். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மீண்டும் பயனளிக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். குடும்ப தேவைக்காக செலவு செய்தாலும் அதனால் மனநிறைவு கிடைக்கும்.

வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு குறித்து ஆலோசனை நடைபெறும். தம்பதியரிடையே புரிதல் மேம்படும். மூத்தவரின் வார்த்தை முக்கியமான நேரத்தில் உதவியாக இருக்கும். நண்பரின் உதவி எதிர்பாராத சமயத்தில் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

இன்று உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் தலைமைப் பொறுப்புடன் செயல்படும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்கள் எடுத்த முயற்சிக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்று சாதகமான முடிவை நோக்கிச் செல்லும்.

தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் விற்பனை நிலை உயர்வதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். வருமானத்தில் சிறிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். எதிர்கால தேவைக்காக பணத்தை ஒதுக்கி வைப்பீர்கள்.

குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். தம்பதியருடன் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து பேசுவீர்கள். உறவினர் ஒருவர் நல்ல செய்தி கொண்டு வரலாம். மாணவர்கள் தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கன்னி

இன்று ஒரு நேரத்தில் ஒரு வேலையை முடிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. அலுவலகத்தில் எதிர்பாராத மாற்றம் ஏற்படலாம். அவசரமாக பதிலளிப்பதை தவிர்த்து சூழ்நிலையை புரிந்து செயல்படுங்கள். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

தொழிலில் புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கு முன் திட்டத்தை தெளிவாக வகுக்கவும். பணப்பரிவர்த்தனைகளில் சிறு கவனக்குறைவும் கூடாது. செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் நிதிநிலை சீராக இருக்கும்.

குடும்பத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. தம்பதியரிடையே சிறிய மனக்கசப்பு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் சரியாகும். பயணங்களில் நேரத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். மாலை நேரத்தில் மனதிற்கு பிடித்த செயல்களில் ஈடுபடுவது புத்துணர்ச்சி தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

துலாம்

இன்று தடைப்பட்டிருந்த காரியத்திற்கு புதிய வழி தென்படும். பணியிடத்தில் உங்கள் செயல்திறன் வெளிப்படும். முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்று உங்களை நம்பி வழங்கப்படலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

தொழிலில் பழைய முயற்சிக்கு புதிய வாய்ப்பு இணையும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த தொகை வந்து சேரலாம். கூடுதல் வருமானத்திற்கான எண்ணம் நடைமுறைக்கு வரும். சொத்து அல்லது வீடு சம்பந்தமான பேச்சு முன்னேறும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மூத்தவரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

தம்பதியருக்குள் அன்பான உரையாடல் அதிகரிக்கும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். மாணவர்கள் புரியாமல் இருந்த பாடத்தில் தெளிவு பெறுவார்கள். எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல செய்தி இன்று கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

விருச்சிகம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.

முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள்.

குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

தனுசு

இன்று உங்களின் முயற்சிக்கு புதிய ஆதரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் முன்னர் செய்த பணிக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்பு ஒன்று உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும். சக ஊழியர்களிடையே உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.

தொழிலில் எதிர்பாராத தொடர்பு முக்கியமான வாய்ப்பாக மாறலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர் சேரலாம். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுப்படும்.

குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி முன்னேறும். தம்பதியருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். நண்பர் மூலம் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் படிப்பில் ஈடுபட்டு நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மகரம்

இன்று உங்கள் பேச்சுத்திறமை பல இடங்களில் சாதகமாக செயல்படும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான ஒருவருடன் தொடர்பு ஏற்படலாம். நீங்கள் முன்வைக்கும் கருத்து புதிய வாய்ப்பை உருவாக்கும்.

நிலுவையில் இருந்த வேலைக்கு வேகம் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பாதையை ஆராயும் எண்ணம் தோன்றும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சி பலனளிக்கும். எதிர்பாராத சிறு வரவு மகிழ்ச்சி தரும். பணத்தை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தினால் தேவையற்ற அழுத்தம் இருக்காது.

குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். வீட்டில் மாற்றம் செய்யும் எண்ணம் உருவாகலாம். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். தொலைதூரத்தில் இருக்கும் ஒருவரிடமிருந்து தகவல் வரும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். இன்று தொடங்கும் ஒரு முயற்சி பின்னர் முக்கியமான பலனைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கும்பம்

இன்று புதிய கோணத்தில் சிந்திப்பது உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும். பணியிடத்தில் வித்தியாசமான அணுகுமுறையால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். எதிர்பாராத பொறுப்பு ஒன்று கிடைத்தாலும் அதை திறம்பட கையாள்வீர்கள்.

தொழிலில் புதிய திட்டத்திற்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கை தொடங்கும். வியாபாரத்தில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் உருவாகும். காத்திருந்த பணம் கிடைக்கலாம். பொருளாதாரத்தில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள தொடர்பு கிடைக்கும். சொத்து சம்பந்தமான தகவல் மகிழ்ச்சி தரலாம். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும்.

மாணவர்கள் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கற்றலில் முன்னேறுவார்கள். இன்று கிடைக்கும் வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தினால் எதிர்காலத்தில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை

மீனம்

இன்று எதிர்பாராத சந்தர்ப்பம் ஒன்று உங்களுக்கு சாதகமாக அமையலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும் வகையில் ஒரு வேலை கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்பு குறித்த செய்தி வரலாம்.

தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது தொடர்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் வருமானத்தை உயர்த்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணநிலை ஓரளவு வலுப்படும். ஆனால் முதலீட்டில் முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகே முடிவு எடுக்கவும். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும்.

உறவினர் ஒருவர் முக்கியமான நேரத்தில் துணை நிற்பார். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் அமைதியான இடத்தில் படிப்பது நல்ல பலனைத் தரும். சிறிய வாய்ப்பாக இருந்தாலும் அதை அலட்சியம் செய்யாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

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