இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் (06.09.2026): பணவரவு அதிகரிக்க வாய்ப்பு..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன், Today RasiPalan Tamil
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை : ஞாயிற்றுக்கிழமை

தமிழ் வருடம் : பராபவ

தமிழ் மாதம் : ஆவணி

நாள் : 20

ஆங்கில தேதி : 6

மாதம் : செப்டம்பர்

வருடம் : 2026

நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 08.06 வரை திருவாதிரை, பின்னர் புனர்பூசம்.

திதி : இன்று மாலை 06.57 வரை தசமி, பின்னர் ஏகாதசி.

யோகம் : சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை : 06.00 – 07.00

நல்ல நேரம்: மாலை : 03.15 – 04.15

ராகு காலம் : 04.30 – 06.00

எமகண்டம் : 12.00 – 01.30

குளிகை : 03.00 – 04.30

கௌரி நல்ல நேரம் : காலை : 10.45 – 11.45

கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை : 02.30 – 03.30

சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை மூலம்

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று திடீரென கிடைக்கும் ஒரு தகவல் உங்கள் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைக்கு வழிகாட்டியாக அமையும். பணியிடத்தில் நீண்டநாள் தள்ளிப்போன விஷயம் மீண்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு வரும். அதனை முறையாக முடித்தால் மனநிறைவு கிடைக்கும். உங்களின் நேர்த்தியான செயல்பாடு பிறரிடம் நல்ல மதிப்பை உருவாக்கும்.

தொழிலில் பழைய வாடிக்கையாளர் மூலம் புதிய வாய்ப்பு உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் சிறு தடைகள் இருந்தாலும் இறுதியில் சாதகமான நிலை ஏற்படும். பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். எதிர்கால தேவைக்காக சேமிக்கும் எண்ணம் வலுப்படும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று பேசப்படும். உறவினருடன் ஏற்பட்ட இடைவெளி குறையும். தம்பதியரிடையே அன்பும் விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையும் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் புதிய முறையில் படிப்பதை முயற்சி செய்தால் நல்ல புரிதல் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

ரிஷபம்

இன்று உங்கள் எண்ணங்களை செயலாக மாற்றுவதற்கு ஏற்ற சூழல் அமையும். வேலையில் உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்கப்படும். இதுவரை கவனிக்கப்படாத உங்கள் திறமை வெளிப்படும். ஒரு முக்கியமான பணியை குறித்த நேரத்தில் முடிப்பதால் பாராட்டு கிடைக்கலாம்.

தொழில் சார்ந்த பயணத்தால் பயனுள்ள அறிமுகம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் விற்பனை ஓரளவு அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேர்வதால் நிதி நெருக்கடி குறையும். வீண் செலவுகளை தவிர்த்து தேவையானவற்றில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள்.

வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரின் முயற்சிக்கு நீங்கள் துணையாக இருப்பீர்கள். தம்பதியரிடையே மனதிற்கு நெருக்கமான உரையாடல் நடைபெறும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை பயன்படுத்தி படித்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

மிதுனம்

இன்று சிறிய விஷயங்களிலும் திட்டமிட்ட அணுகுமுறை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் மறந்துபோன ஒரு பொறுப்பு மீண்டும் நினைவூட்டப்படலாம். அதனை உடனடியாக சரிசெய்வதால் சிக்கல் தவிர்க்கப்படும். சக ஊழியரின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.

தொழிலில் புதிய முதலீடு குறித்து யோசித்தால் முழுமையான தகவல்களை சேகரித்த பிறகே முடிவு செய்யவும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைத்தாலும் அதனை முழுவதும் செலவழிக்காமல் பாதுகாப்பது நல்லது. கணக்குகளில் சிறிய தவறுகள்கூட ஏற்படாதபடி கவனமாக இருங்கள்.

குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் உருவாகும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள். தம்பதியரிடையே ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ளும் தன்மை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் எழுதிப் பயிற்சி செய்வதால் நினைவில் நன்றாக பதியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

கடகம்

இன்று மனதில் தோன்றும் நல்ல எண்ணத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் பணி சிறப்பாக நிறைவேறும். மேலதிகாரிகளின் பார்வையில் உங்கள் பொறுப்பு உணர்வு உயரும்.

எதிர்பாராத அழைப்பு ஒன்று முக்கியமான தகவலைத் தரலாம். தொழிலில் புதிய முயற்சிக்கான அடித்தளம் அமையும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் குடும்பத்திற்கான செலவு கூடலாம். பழைய பொருள் ஒன்றை விற்பனை செய்யும் முயற்சி பலன் தரலாம்.

வீட்டில் நீண்டநாள் பேசப்படாமல் இருந்த விஷயம் மீண்டும் எடுத்துரைக்கப்படும். மூத்தவரின் ஆலோசனை உதவியாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே பாசம் வெளிப்படும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வு தொடர்பான புதிய தகவலை அறிந்து கொள்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

சிம்மம்

இன்று உங்கள் முயற்சிகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல பணிகள் வந்தாலும் அவற்றை வரிசைப்படுத்தி முடிப்பீர்கள். உங்களின் தன்னம்பிக்கை பிறரையும் கவரும்.

ஒரு முக்கியமான சந்திப்பு நல்ல முடிவை ஏற்படுத்தும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட சிறந்த விற்பனை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணத்தை ஒரே இடத்தில் செலவிடாமல் பிரித்து பயன்படுத்துவது நன்மை தரும். பொருளாதார நிலை படிப்படியாக உயரக்கூடும்.

குடும்பத்தில் சுபமான நிகழ்வு குறித்து ஆலோசனை நடைபெறும். நண்பர் ஒருவர் உங்கள் தேவையை புரிந்து உதவுவார். தம்பதியருடன் வெளியிடத்திற்குச் செல்லும் வாய்ப்பு அமையும். மாணவர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

கன்னி

இன்று உங்கள் பேச்சில் இருக்கும் தெளிவு பல காரியங்களை எளிதாக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான ஒருவரின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். எதிர்பாராமல் வழங்கப்படும் பொறுப்பு உங்களின் திறனை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பாக அமையும்.

பழைய வேலை ஒன்றில் புதிய முடிவு கிடைக்கலாம். தொழிலில் மாற்றம் செய்ய நினைத்திருந்தால் அதற்கான தொடக்கப் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். வரவு செலவு கணக்கை சரியாக பராமரிப்பது அவசியம். சிறிய தொகையாக இருந்தாலும் எதிர்பாராத வரவு கிடைக்கலாம்.

குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு கூடும். சகோதரர் அல்லது சகோதரி மூலம் நல்ல தகவல் வரலாம். தம்பதியரிடையே இருந்த சிறிய இடைவெளி நீங்கும். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களை பிறரிடம் கேட்டு தெளிவு பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

இன்று எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து கிடைக்கும் ஆதரவு உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். பணியிடத்தில் உங்கள் பழைய முயற்சிக்கு இப்போது மதிப்பு கிடைக்கும். முக்கியமான பணியில் உங்களின் கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். புதிய பொறுப்பு எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு உதவும்.

தொழிலில் தொடர்புகளை விரிவுபடுத்துவதற்கு நல்ல நாள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளரின் வருகையால் உற்சாகம் ஏற்படும். பணவரவு இருந்தாலும் சில தவிர்க்க முடியாத செலவுகள் ஏற்படும். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான பேச்சு சாதகமாக நகரும்.

குடும்பத்தில் ஒருவர் உங்களிடம் முக்கியமான விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்வார். உறவினரின் உதவி கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும். மாணவர்கள் புதிய நண்பர்களின் மூலம் பயனுள்ள தகவல்களைப் பெறுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

விருச்சிகம்

இன்று புதிய சிந்தனை ஒன்று உங்களின் வழக்கமான செயல்முறையை மாற்றும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படும் ஒருவர் கிடைக்கலாம். நீண்டநாள் முயற்சியின் அடுத்த கட்டம் தொடங்கும்.

உங்களின் திறமையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும் சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் உருவாகும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த விற்பனை கிடைக்கலாம். கூடுதல் வருமானத்திற்கான சிறிய முயற்சி தொடங்கும். பணத்தை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளும் எண்ணம் அதிகரிக்கும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும். உறவினரிடம் இருந்து நல்ல அழைப்பு வரும். தம்பதியருடன் எதிர்கால திட்டம் குறித்து பேசுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதலை பயன்படுத்திக் கொண்டால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

தனுசு

இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனதில் தோன்றும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் உடனடியாக செயல்படுத்தாமல் சற்று அவகாசம் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது. அலுவலகத்தில் பிறர் செய்யும் தவறுகளுக்கான பொறுப்பு உங்கள் மீது வராதபடி ஆவணங்களை கவனமாக கையாளுங்கள். அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது நிதானமான அணுகுமுறை தேவை.

தொழிலில் புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கு முன் சாதக பாதகங்களை ஆராயுங்கள். வியாபாரத்தில் பணம் வருவதில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத செலவு வந்தாலும் சமாளிக்கும் நிலை இருக்கும்.

குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம். உடனடி பதில் கொடுக்காமல் அமைதியாக பேசுவது நல்லது. தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மை தேவை. பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து படிப்பில் ஈடுபட வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

மகரம்

இன்று நீங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் முன்பு செய்த பணியின் பலன் இப்போது தெரிய வரும். உங்கள் அனுபவம் ஒரு சிக்கலை எளிதாக தீர்க்க உதவும். பொறுப்பான பணிக்காக பாராட்டு கிடைக்கும்.

தொழிலில் புதிய கூட்டணி குறித்து பேச்சு வரலாம். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பு உருவாகும். பணப்புழக்கம் மேம்படும். பழைய நிலுவைத் தொகையை வசூலிப்பதற்கான முயற்சி பலன் தரும்.

வீட்டில் தேவையான மாற்றம் ஒன்றை செய்ய திட்டமிடுவீர்கள். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் சந்தோஷமான செய்தி வரும். தம்பதியரிடையே நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொலைவில் வசிக்கும் உறவினர் தொடர்பு கொள்வார். மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் புதிய விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர்மஞ்சள்

கும்பம்

இன்று வழக்கத்திற்கு மாறான ஒரு முடிவு எதிர்காலத்தில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். பணியிடத்தில் புதிய தொழில்நுட்பம் அல்லது புதிய செயல்முறையை பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் வேகமான புரிதல் பாராட்டப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.

தொழிலில் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய பொருள் அல்லது சேவையை அறிமுகப்படுத்தும் எண்ணம் உருவாகும். பணவரவு அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. சேமிப்பு தொடர்பான திட்டம் ஒன்றை தொடங்குவது நல்லது.

குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத உதவி செய்வார். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை காணப்படும். தம்பதியரிடையே புரிதல் வலுப்படும். மாணவர்கள் இணையவழி கற்றல் மூலம் புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்வார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை

மீனம்

இன்று மனதில் இருந்த குழப்பம் ஒன்று தெளிவடையும்.பணியிடத்தில் உங்களுக்கே உரிய அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். ஒருவரின் பாராட்டு உங்களுக்கு புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும். எதிர்கால வேலை தொடர்பான தகவலும் கிடைக்கலாம்.

தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளருடன் தொடர்பு ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சிறிய முயற்சி எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல வருமானத்தைத் தரலாம். பண விஷயங்களில் பாதுகாப்பான அணுகுமுறையை கடைப்பிடிக்கவும். அவசர முதலீட்டை தவிர்ப்பது நல்லது.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கலாம். மூத்தவரின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இனிமையான தருணங்கள் உருவாகும். நீண்டநாள் பார்க்காத நண்பரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாணவர்கள் அமைதியான சூழலில் படித்தால் நினைவில் நன்றாக பதியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்

Aanmigam
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