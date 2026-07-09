இன்றைய ராசிபலன் (09.07.2026): உள்ளம் மகிழும் சம்பவம் நடைபெறும் நாள்...!

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆனி மாதம்
நாள் : 25
ஆங்கில தேதி : 9
மாதம் : ஜூலை
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : அசுவதி நட்சத்திரம் பகல்(11.25)க்கு மேல் பரணி நட்சத்திரம்.
திதி : நவமி திதி காலை(6.22)க்கு மேல் தசமி திதி
யோகம்: அமிர்தயோகம் பகல் (11.25)க்குமேல் சித்தயோகம்.
நல்ல நேரம் காலை : 10.45 - 11.45
நல்ல நேரம் மாலை : 05.00 - 06.00
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 - 03.00
எமகண்டம் : காலை 06.00 - 07.30
குளிகை : காலை 09.00 - 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை : -
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை : 06-30 - 07-30
சூலம் : தெற்கு
சந்திராஷ்டமம் : சித்திரை
கல்யாண முயற்சிகள் கைகூடும் நாள். காலை நேரத்தில் நல்ல தகவல் வந்து சேரும். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
பம்பரம்போல் சுழன்று பணிபுரியும் நாள்.ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். பால்ய நண்பர்களின் சந்திப்பால் பரவசம் அடைவீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருளொன்றை வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சந்தன நிறம்
அலைபேசி வழித்தகவல் ஆதாயம் தரும் நாள். எதிர்கால நலன் கருதி முக்கிய முடிவெடுப்பீர்கள். கைநழுவிச்சென்ற வரன்கள் மீண்டும் வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
உதிரியாகக் கிடந்த உறவுகள் ஒட்டிக்கொள்ளும் நாள். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களால் நன்மை கிடைக்கும். தொழில் முயற்சி வெற்றி பெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலநிறம்
யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதை தவிர்க்கவும். உத்தியோ கத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செந்நிறம்
முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை கைகொடுக்கும். நீண்ட நாளைய எண்ணம் நிறைவேறும். நண்பர்கள் நல்ல தகவலை தருவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன் மஞ்சள்
புகழ்மிக்கவர்களை சந்தித்து மகிழும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும். வீடு வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
உள்ளம் மகிழும் சம்பவம் நடைபெறும் நாள். சொத்துகள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் அலுவலகத் தகவல்களை வெளியில் சொல்லவேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்
உடல் நலம் சீராகி உற்சாகப்படுத்தும் நாள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கை யும் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கை ஓங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
பெருமைகள் வந்து சேரும் நாள். பிரச்சினைகள் படிப்படியாக முடிவிற்கு வரும். நண்பர்கள் உங்கள் முயற்சிக்கு உறுதுணை புரிவர். உத்தியோகத்தில் பாராட்டுக் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். தொழில் மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். அச்சுறுத்தும் நோய் அகல மருத்துவ ஆலோசனைகளைப் பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு