இன்றைய ராசி பலன்

இன்றைய ராசிபலன் (10.06.2026): புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன் (10.06.2026): புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள்..!
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை: புதன் கிழமை

தமிழ் வருடம்: பராபவ

தமிழ் மாதம்: வைகாசி

நாள்: 27

ஆங்கில தேதி: 10

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று காலை 05-02 வரை உத்திரட்டாதி பின்பு ரேவதி

திதி: இன்று இரவு 8-15 வரை தசமி பின்பு ஏகாதசி

யோகம்: மரண யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 09-30 to 10-30

நல்ல நேரம்: மாலை 1-30 to 2-30

ராகு காலம்: மாலை 12-00 to 1-30

எமகண்டம்: காலை 7-30 to 9-00

குளிகை: காலை 10-30 to 12-00

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-30 to 11-30

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டமம் : உத்திரம்

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டு. மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வருமானம் சீராக இருக்கும். செலவுகளில் கட்டுப்பாடு தேவை. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களால் நன்மை உண்டு. பயண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள். உடல்நலம் மேம்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

ரிஷபம்

பழைய பிரச்சினைகள் தீரும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் சாதகமாகும். மாணவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு. தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும். காதல் விஷயங்களில் கவனம் தேவை. திருமண முயற்சிகள் கைகூடும்.புதிய தொடர்புகள் ஏற்படும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.மனஅழுத்தம் குறையும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். போட்டிகளை வெல்வீர்கள். கடன் சுமை குறையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

வெளிநாட்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு சாத்தியம் உள்ளது. மறைந்திருந்த திறமைகள் வெளிப்படும். சமூக மதிப்பு உயரும். சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.தெய்வ அருள் கிடைக்கும். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். அவசர முடிவுகளை தவிர்க்கவும். முக்கிய ஆவணங்களில் கவனம் செலுத்தவும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டு. பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மனதில் உற்சாகம் இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்

கடகம்

ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். கல்வியில் சாதனை உண்டு. கலைத்துறையினருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். வழக்குகளில் சாதகமான நிலை உருவாகும்.பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. சிறிய தடைகள் வந்தாலும் வெல்வீர்கள். உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். புகழ் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் சாதகமாகும். எதிர்பார்த்த தகவல் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

சிம்மம்

பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். தொழிலில் நிலைத்தன்மை ஏற்படும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. உணவு பழக்கத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

கன்னி

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் சிறந்த பலன்களைப் பெறுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக தாமதமான காரியங்கள் நிறைவேறும். அலுவலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும். தாய்வழி உறவினர்களால் நன்மை உண்டு. வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்

தடைகள் விலகும். தொழில் மாற்றம் நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல காலம். புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். கலைத்துறையினருக்கு புகழ் கிடைக்கும்.வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும். மன அமைதி அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த செய்திகள் வரும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். முக்கிய சந்திப்புகள் சாதகமாகும். சிறந்த முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

தனுசு

புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணவரவு அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் லாபம் தரும். வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவினர்களால் நன்மை உண்டு. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் கூடும். கல்வியில் ஆர்வம் கூடும். தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான விஷயங்கள் சாதகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்கநிறம்

மகரம்

ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும். தெய்வ தரிசனம் கிடைக்கும். புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாவார்கள். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பயணங்களால் நன்மை உண்டு. வெளிநாட்டு தொடர்புகள் உதவும். முக்கிய முடிவுகள் சாதகமாக அமையும். சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள். வழக்குகளில் நன்மை கிடைக்கும்

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

கும்பம்

மாணவர்களுக்கு நல்ல காலம். கல்வியில் கவனம் அதிகரிக்கும். பயணங்களால் நன்மை உண்டு. நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். புதிய திட்டங்கள் வெற்றி பெறும்.

சேமிப்பு உயர வாய்ப்பு உண்டு. திருமண பேச்சுகள் முன்னேறும். காதல் உறவுகளில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். சகோதரர்களால் நன்மை உண்டு. ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும். தெய்வ தரிசனம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மீனம்

இன்று அமைதியும் நிம்மதியும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். பணவரவு சீராக இருக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களால் நன்மை உண்டு. பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு சிறந்த காலம். உடல்நலம் மேம்படும். மன அமைதி கிடைக்கும். காதல் உறவுகள் இனிமையாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

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