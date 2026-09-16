முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.. வளர்ச்சிக்கான நாள்..! இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர், 16 2026

கிழமை : புதன்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 30
ஆங்கில தேதி : 16
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று மாலை 07.35 வரை விசாகம், பின்னர் அனுஷம்.
திதி : இன்று காலை 10.32 வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 09.15 – 10.15
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : மதியம் 12.00 – 01.30
எமகண்டம் : காலை 07.30 – 09.00
குளிகை : காலை 10.30 – 12.00
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் : இரவு 06.30 – 07.30
சூலம் : வடக்கு
சந்திராஷ்டமம் : அஸ்வினி, பரணி.
சந்திராஷ்டமம் தொடர்வதால் இன்று மன அமைதியை காக்கும் நாள். அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். பணியிடத்தில் பொறுமை மிக முக்கியமாக இருக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய திட்டங்களை ஆராயலாம். வியாபாரத்தில் மிதமான லாபம் உண்டாகும்.
பணவரவில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். மூத்தவர்களின் ஆலோசனை உதவும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
புதிய திறமைகளை கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். சிறிய பயணம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் சோர்வு தோன்றினால் ஓய்வு எடுக்கவும். ஆன்மிக சிந்தனை மனநிம்மதியை தரும். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும். நிதானம் வெற்றியை தரும். இன்றைய நாள் பொறுமையால் சிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் நாள். பணியில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழிலில் போட்டிகளை வெல்வீர்கள். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும். பணவரவு திருப்தியாக இருக்கும். செலவுகளில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். உதவி செய்யும் மனநிலை அதிகரிக்கும்.
தம்பதியரிடையே புரிதல் மேம்படும். மாணவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆராய்ச்சி பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. சொத்து விஷயங்களில் பொறுமை அவசியம்.
ஆவணங்களை சரிபார்க்கவும். பயணத்தில் கவனம் தேவை. உடல் சோர்வை தவிர்க்கவும். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நண்பர்களால் நன்மை உண்டு. புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். இன்று சாதகமான நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
சிந்தனைத் திறன் இன்று சிறப்பாக இருக்கும். பணியில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தகவல் தொடர்பு பணிகளில் வெற்றி உண்டு. தொழிலில் வளர்ச்சி ஏற்படும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். பணவரவு சீராக இருக்கும். செலவுகளை திட்டமிடுவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் வருகை ஏற்படலாம். தம்பதியரிடையே இனிமை அதிகரிக்கும்.
மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் உண்டு. எழுத்தாளர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். புதிய கற்றல் முயற்சி வெற்றி தரும். சிறிய பயணம் ஏற்படலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உணவில் கட்டுப்பாடு அவசியம். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும்.,முக்கிய தகவல்கள் நன்மை தரும். திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள். இன்று சாதனைக்கான நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். பணியில் நிலுவைப் பணிகள் முடியும். உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். செலவுகளில் கவனம் தேவை.
சேமிப்பு எண்ணம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் நல்ல செய்தி வரும். வீடு தொடர்பான சிந்தனை உண்டாகும். உறவுகள் மேம்படும். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேறுவர். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
பயண வாய்ப்பு ஏற்படலாம். உடல் சோர்வை தவிர்க்க ஓய்வு தேவை. நீர் அதிகம் அருந்துங்கள். மனக்கவலை குறையும். பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். நிதானம் வெற்றியை தரும். இன்று நல்ல நாள் அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று தெளிவான எண்ணங்கள் உருவாகும். வேலைகள் சிறப்பாக நடைபெறும். பேச்சுத் திறமை உயர்வை தரும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். தொழிலில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
புதிய கூட்டாளர்கள் கிடைக்கலாம். பணவரவு மேம்படும். முதலீட்டில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் ஆர்வமாக படிப்பார்கள். கலைத்துறையில் முன்னேற்றம் உண்டு.
சொத்து விஷயங்கள் சாதகமாகும். பயணம் பயனளிக்கும்.'உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மன அமைதி கிடைக்கும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை உதவும். சமநிலை வெற்றியை தரும். இன்று இனிய நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
திட்டமிட்ட செயல்கள் வெற்றி பெறும். பணியில் சிறிய சிக்கல்கள் தீரும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் மாற்றம் ஏற்படும்.
கணக்குகளில் கவனம் தேவை.,பணவரவு சீராக இருக்கும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். உறவினர்களின் உதவி கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே நல்லிணக்கம் உண்டாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பர். புதிய திறமைகள் வளர வாய்ப்பு உண்டு.
வீடு மாற்றம் குறித்து சிந்திப்பீர்கள். பயணத்தில் கவனம் தேவை. உணவு கட்டுப்பாடு அவசியம். மன அழுத்தம் குறையும். புதிய நட்பு கிடைக்கும். அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். இன்று வெற்றி தரும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாள். பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வரும். தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படும். புதிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கலாம். பணவரவு உயரும். பழைய தொகைகள் வந்து சேரும். செலவுகளில் கட்டுப்பாடு தேவை. குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்து மதிக்கப்படும்.
பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு நல்ல வாய்ப்பு உண்டு. சொத்து விஷயங்களில் கவனம் தேவை. பயணத்தில் நன்மை உண்டு.
உடல்நலம் சீராக இருக்கும். கோபத்தை குறைத்துக்கொள்ளவும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். திறமையை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். இன்று முன்னேற்றமான நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மனதில் தெளிவு ஏற்படும் நாள். பணியில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி உண்டு.
வியாபாரத்தில் நல்ல தகவல் வரும்.,பணவரவு திருப்தியாக இருக்கும். நிதிச்சுமை குறையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் ஏற்படும். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு புதிய ஆர்வம் உண்டாகும். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
கலைத்துறையில் பாராட்டு கிடைக்கும். சொத்து முயற்சி சாதகமாகும்.,பயணம் பயனளிக்கும். உடல்நலம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். மன அமைதி அதிகரிக்கும். புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். இன்றைய நாள் முன்னேற்றத்தை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி
இன்று முன்னேற்றமான நாள் அமையும். பணியில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தோன்றும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு நடைபெறும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு நல்ல நினைவாற்றல் உண்டாகும்.
போட்டித் தேர்வில் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து தொடர்பான முயற்சி சாதகமாகும். பயணங்கள் பயனளிக்கும். நண்பர்களால் நன்மை ஏற்படும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மனதில் தெளிவு உண்டாகும். புதிய முயற்சி வெற்றியடையும். இன்றைய நாள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
பொறுப்புகளை சிறப்பாக கையாள்வீர்கள். பணியில் அனுபவம் உதவும். முக்கிய முடிவுகள் சாதகமாகும். நிலுவைப் பணிகள் முடியும்.தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டு. பணவரவு நிலையாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் நல்ல பலன் பெறுவார்கள். பயிற்சிகளில் முன்னேற்றம் உண்டு. சொத்து விஷயங்களில் நன்மை கிடைக்கும்.
பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உணவு நேரத்தை பின்பற்றவும். மன அழுத்தம் குறையும். உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். இன்று சிறந்த நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய முயற்சி வெற்றி பெறும். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய தொடர்புகள் உருவாகும்.
பணவரவு அதிகரிக்கும். செலவுகளை திட்டமிடுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். உறவுகள் மேம்படும். தம்பதியரிடையே அன்பு அதிகரிக்கும்.
மாணவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உண்டு. வெளிநாட்டு தகவல்கள் வரலாம்.'கலைத்துறையில் முன்னேற்றம் உண்டு. பயணம் நன்மை தரும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். தியானம் மன அமைதியை தரும். முடிவுகளை தாமதிக்க வேண்டாம். புதுமை வெற்றியை தரும். இன்று சாதகமான நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் நாள். பணியில் சுறுசுறுப்பு அதிகரிக்கும். முக்கிய சந்திப்பு நன்மை தரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்படும். பணவரவு அதிகரிக்கும். செலவுகள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உறவினர்களின் மதிப்பு உயரும். தம்பதியரிடையே இனிமை அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு புதிய தகவல் கிடைக்கும். உயர்கல்வி வாய்ப்பு உண்டு.
ஆன்மிக எண்ணம் அதிகரிக்கும். சொத்து முயற்சி சாதகமாகும். பயணத்தில் கவனம் தேவை. உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். இன்று வளர்ச்சிக்கான நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா