பணவரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு..! இன்றைய ராசிபலன் - செப்டம்பர் 17, 2026

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 31
ஆங்கில தேதி : 17
மாதம் : செப்டம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று இரவு 09.51 வரை அனுஷம், பின்னர் கேட்டை.
திதி : இன்று காலை 02.06 வரை சஷ்டி, பின்னர் சப்தமி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 – 11.45
நல்ல நேரம் : மாலை 12.15 – 01.15
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 – 03.00
எமகண்டம் : காலை 06.00 – 07.30
குளிகை : காலை 09.00 – 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.15 – 11.15
கௌரி நல்ல நேரம் : இரவு 06.30 – 07.30
சூலம் : தெற்கு
பரணி, கார்த்திகை.
இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் மனதில் தேவையற்ற குழப்பம் ஏற்படலாம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரக்கூடும். உங்கள் பணிகளை கவனமாக முடிப்பது அவசியம். தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் நிதானம் தேவை. வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வரவு சிறிது தாமதமாகலாம். பணச்செலவுகளை முறையாக கண்காணிக்கவும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு ஆறுதல் தரும். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசி தீர்க்கலாம். உறவினர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய முயற்சிகளில் திட்டமிடுதல் அவசியம். பயணங்களில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
உடல் சோர்வு ஏற்பட்டால் போதிய ஓய்வு எடுக்கவும். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மன அமைதியை ஏற்படுத்தும். முக்கிய ஆவணங்களில் கையெழுத்திடும் முன் சரிபார்க்கவும். இன்றைய நாள் பொறுமையை கற்றுத்தரும் நாளாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
ரிஷபம்
சுறுசுறுப்புடன் செயல்படக்கூடிய நாள். புதிய தகவல்கள் உங்கள் பணிக்கு உதவியாக இருக்கும். அலுவலகத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம். உங்கள் பேச்சுத் திறனால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் பயனுள்ளதாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.
பணவரவு சீராக இருக்கும். சிறு செலவுகள் அதிகரிக்கலாம் என்பதால் திட்டமிடுங்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்கள் நடைபெறும்.
தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலை மற்றும் எழுத்துத் துறையினருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
சிறிய பயணம் மனமாற்றத்தை தரும். உடல்நிலையில் பெரிய பாதிப்பு இல்லாவிட்டாலும் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆலோசனைகள் நல்ல பலன் தரும். முக்கிய பணிகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி முடிக்கவும். இன்று புத்திசாலித்தனமான செயல்பாடு முன்னேற்றத்தைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி
குடும்ப விஷயங்களில் அதிக அக்கறை காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த வேலை ஒன்று முடிவுக்கு வரும். மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை உங்கள் செயல்பாடு ஈர்க்கும். தொழிலில் மாற்றம் குறித்த சிந்தனை தோன்றலாம். புதிய வாய்ப்புகளை ஆராய்வதில் அவசரம் வேண்டாம். வியாபாரத்தில் வர்த்தக நிலை மெதுவாக மேம்படும்.
பணப்புழக்கத்தில் சீரான நிலை காணப்படும். சேமிப்பு தொடர்பான திட்டம் ஒன்றை தொடங்கலாம். வீடு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த செலவுகள் வரலாம். உறவினர்களுடன் நல்ல புரிதல் ஏற்படும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
ஆன்மிகப் பணிகளில் ஈடுபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நகரும். பயணத்தில் நேரத்தை முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள். உடல் சோர்வை குறைக்க போதிய உறக்கம் அவசியம். பெரியவர்களின் ஆலோசனை முக்கியமான முடிவில் துணையாக இருக்கும்.
மனதில் இருந்த கவலை ஒன்று விலகும். நம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தலாம். இன்றைய நாள் குடும்ப மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும் நாளாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று மனதில் இருந்த சில குழப்பங்கள் குறையும். பணியிடத்தில் வழக்கமான பணிகள் சீராக நடைபெறும். உங்கள் அனுபவம் சிக்கலான சூழ்நிலையை சமாளிக்க உதவும். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையை முயற்சி செய்யலாம். வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம். பணவரவு இருந்தாலும் செலவுகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
சேமிப்பை பாதிக்கும் தேவையற்ற வாங்குதல்களை தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் கருத்துக்கு மதிப்பளிக்கவும். தம்பதியரிடையே விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. உறவினர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. மாணவர்களுக்கு பாடங்களை மீண்டும் படிப்பது பயனளிக்கும். ஆராய்ச்சி மற்றும் எழுத்துப் பணிகளில் முன்னேற்றம் காணலாம். பயணத் திட்டங்களில் சிறிய மாற்றம் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் சோர்வு தோன்றினால் அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்.
மன அமைதிக்காக சிறிது நேரம் தனிமையில் செலவிடலாம். பொருள் சார்ந்த விஷயங்களில் பிறரை நம்பி முடிவு செய்ய வேண்டாம். பழைய பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வாய்ப்பு உருவாகும். பொறுமை காத்தால் நாள் சாதகமாக மாறும். இன்றைய நாள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாளாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படும் சூழல் உருவாகும். பணியில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். நிறுவனத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பாதையை தேர்வு செய்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தொடர்பு பயனளிக்கலாம். பணவரவில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.:நிதி விஷயங்களில் அளவுடன் செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய பேச்சு வரலாம்.
தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் வளரும். நண்பர்களுடன் சந்திப்பு உற்சாகத்தை தரும். மாணவர்கள் போட்டி மனப்பான்மையுடன் முன்னேறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சியில் நல்ல தகவல் கிடைக்கும்.பயணத்தால் புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். நீண்டகால திட்டத்தில் முக்கியமான முன்னேற்றம் ஏற்படும். இன்றைய நாள் சாதகமான திருப்பத்தை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
அலுவலகத்தில் இருந்த சிறிய பிரச்சினைகள் விலகும். பணியில் புதிய பொறுப்பு வந்தாலும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். தொழில் தொடர்பான கணக்குகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வியாபாரத்தில் புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம்.
திட்டமிட்ட பணிகளை ஒழுங்காக செய்து முடிப்பீர்கள். பணவரவு எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். சேமிப்பை அதிகரிக்கும் எண்ணம் உருவாகும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் காணப்படும். உறவினர்களிடமிருந்து தேவையான உதவி கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே இனிமையான உரையாடல் நடைபெறும். மாணவர்கள் தேர்வு தொடர்பான தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். புதிய திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள நல்ல நாள்.
வீடு மாற்றம் அல்லது இடமாற்றம் பற்றிய சிந்தனை வரலாம். ஆவணங்களை கவனமாக பரிசீலிக்கவும். பயணத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்படலாம். உணவு பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடு கடைப்பிடிப்பது நல்லது. மன அழுத்தம் குறைந்து தெளிவு பிறக்கும். புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையலாம். உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இன்றைய நாள் முன்னேற்றத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
புதுமையான சிந்தனைகள் உங்களுக்கு வழிகாட்டும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துகள் கவனிக்கப்படும். புதிய பணியை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் மாற்றம் கொண்டு வர நினைப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகலாம்.
புதிய தொடர்புகள் எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். பணவரவில் முன்னேற்றம் காணப்படும். செலவுகளை முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். உறவுகளில் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு குறையும். தம்பதியரிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு புதிய கற்றல் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
வெளிநாடு தொடர்பான தகவல் அல்லது தொடர்பு வரலாம். கலைத்துறையினருக்கு திறமையை வெளிப்படுத்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். பயணத்தில் எதிர்பார்த்த நன்மை கிடைக்கும். உடல்நிலை பொதுவாக சீராக இருக்கும். தியானம் அல்லது அமைதியான நேரம் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். தாமதித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு முடிவை செயல்படுத்தலாம். இன்றைய நாள் புதுமையான முயற்சிகளுக்கு ஊக்கம் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் படிப்படியாக விலகும். பணியிடத்தில் புதிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். உங்கள் திறமைக்கு உரிய கவனம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல தொடர்பு உருவாகும். தொழிலில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழி திறக்கும். வியாபாரத்தில் முக்கியமான தகவல் கிடைக்கலாம்.
பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். நிதிச்சுமையை குறைக்கும் முயற்சி பலனளிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உறவினர்களுடன் நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு நல்ல சந்திப்பு ஏற்படலாம்.
தம்பதியரிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். ஆன்மிக எண்ணங்கள் மனதிற்கு தெளிவைத் தரும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். சொத்து தொடர்பான பேச்சு முன்னேறும். பயணத்தில் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும். உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிரலாம். புதிய முயற்சிக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். இன்றைய நாள் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
புதிய முயற்சிகளுக்கு உற்சாகம் கிடைக்கும் நாள். பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். முக்கியமான பணியை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல மதிப்பு உருவாகும்.
தொழிலில் விரிவாக்கம் குறித்த சிந்தனை ஏற்படும். வியாபாரத்தில் விற்பனை அதிகரிக்கலாம். பணவரவு எதிர்பார்த்ததை விட திருப்திகரமாக இருக்கும். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம். சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான முயற்சியில் முன்னேற்றம் காணலாம்.
சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் சாதகமான தகவல் கிடைக்கும். பயணங்கள் பயனுள்ளதாக அமையும். நண்பர்கள் மூலம் புதிய தொடர்பு கிடைக்கும். உடல்நிலை சீராக இருக்கும். மனதில் எதிர்காலம் குறித்த தெளிவு உருவாகும். இன்றைய நாள் புதிய வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று மனதில் புதிய நம்பிக்கை உருவாகும். பணியில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். முக்கியமான சந்திப்பு நல்ல முடிவை நோக்கி நகரும். தொழிலில் புதிய பொறுப்பு வரலாம். வியாபாரத்தில் பழைய முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்கலாம். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும்.
பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்க முடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பான அணுகுமுறை காணப்படும்.
மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும். சொத்து சம்பந்தமான முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பயணங்களில் திட்டமிடுதல் அவசியம். உடல்நிலை சீராக இருந்தாலும் ஓய்வை தவிர்க்க வேண்டாம். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். நீண்டகால முயற்சிக்கு சாதகமான சூழல் உருவாகும். இன்றைய நாள் வளர்ச்சிக்கும் புதிய தொடக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உற்சாகமான எண்ணங்கள் உருவாகும். பணியில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம். உங்கள் செயல்பாடு சக ஊழியர்களின் பாராட்டைப் பெறும். தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த வாய்ப்பு வரலாம். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தம் பற்றிய பேச்சு நடைபெறும். பணவரவு அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய நிலுவைத் தொகை கிடைக்கலாம்.
செலவுகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பெரியவர்களின் வழிகாட்டுதல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பான சூழல் நிலவும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு பாராட்டு கிடைக்கலாம். சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களில் தெளிவு தேவை.
பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவி எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும். உடல்நிலை பொதுவாக சீராக இருக்கும். கோபத்தை விட பொறுமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். இன்றைய நாள் நம்பிக்கையை வளர்க்கும் நாளாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
பொறுப்புகளை நேர்த்தியாக கையாள்வீர்கள். பணியில் அனுபவத்தின் பலனை முழுமையாக பயன்படுத்துவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலை முடியும். முக்கிய முடிவுகளில் தெளிவான அணுகுமுறை இருக்கும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் மெதுவான வளர்ச்சி தொடரும்.
பணவரவு நிலையான நிலையில் இருக்கும். சேமிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் அமைதியான சூழல் நிலவும். தம்பதியரிடையே பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்கு பயிற்சியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கற்றலில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். பயணத்தில் நேரத்தை சரியாக திட்டமிடவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும். மனதில் இருந்த அழுத்தம் குறையும். உழைப்புக்கு கிடைக்கும் பாராட்டு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும். எதிர்கால திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். இன்றைய நாள் பொறுப்புடன் செயல்படுபவர்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை