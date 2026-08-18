இன்றைய ராசி பலன்

ராசிபலன் (18.08.2026): விடாமுயற்சியின் பலனை நேரடியாக உணரும் நாள் இன்று..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய ராசிபலன், Today RasiPalan
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இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை: செவ்வாய்க்கிழமை

தமிழ் வருடம்: பராபவ

தமிழ் மாதம்: ஆவணி

நாள்: 2

ஆங்கில தேதி: 18

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று காலை 08.50 வரை சித்திரை, பின்னர் சுவாதி.

திதி: இன்று இரவு 9. 06 வரை சஷ்டி, பின்னர் சப்தமி.

யோகம்: சித்த யோகம்.

நல்ல நேரம்: காலை 07.45 – 08.45.

நல்ல நேரம்: மாலை 04.45 – 05.45.

ராகு காலம்: பிற்பகல் 03.00 – 04.30.

எமகண்டம்: காலை 09.00– 10.30.

குளிகை: நண்பகல் 12.00 – 01.30.

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 – 11.45.

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 07.30 – 08.30.

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டமம்: ரேவதி

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

இன்று உங்கள் செயல்களில் வேகம் மட்டுமல்ல, தெளிவும் இணையும். தொழிலில் நீண்டநாள் யோசித்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் சூழல் உருவாகும்.

புதிய வாடிக்கையாளர் ஒருவர் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு காரணமாகலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தொடர்பு நல்ல வருமானத்திற்கான பாதையை காட்டும்.

உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கையை வளர்க்கும் வகையில் செயல்படுவீர்கள். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

ரிஷபம்

இன்று தொழிலில் தடைப்பட்டிருந்த முயற்சி மீண்டும் வேகம் பெறும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளரிடமிருந்து நல்ல செய்தி வரலாம். நிலுவையில் இருந்த தொகை ஒன்று கைக்கு வந்து சேர வாய்ப்பு உள்ளது.

கூட்டாளியின் ஆலோசனை புதிய பாதையை சுட்டிக்காட்டும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்கள் திறமையை சக ஊழியர்கள் வெளிப்படையாக பாராட்டலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்

புதுமையான சிந்தனைகள் இன்று உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு வலு சேர்க்கும். தொழிலில் நீங்கள் கூறும் ஒரு யோசனை பாராட்டைப் பெறும். வியாபாரத்தில் புதிய தொடர்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனை அளிக்கலாம்.

வாடிக்கையாளர்களுடன் இனிமையாக பேசுவது கூடுதல் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். உத்தியோகத்தில் சிக்கலாகத் தோன்றிய பணியை எளிதாக முடித்துவிடுவீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு உற்சாகத்தை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கடகம்

மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் படிப்படியாக விலகும் நாள் இது. தொழிலில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு ஒன்று உங்கள் கவனத்திற்கு வரலாம்.புதிய வாடிக்கையாளர் தொடர்பு வருமானத்தை உயர்த்தும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும். வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் செய்தாலும் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம்.

உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும். நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த வேலை முடிவுக்கு வரும். பண விஷயங்களில் அவசரமாக முடிவெடுப்பதை தவிர்க்கவும். வீட்டு தேவைக்காக எதிர்பாராத செலவு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆதரவு மனதிற்கு துணையாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

உங்கள் தன்னம்பிக்கை இன்று பலரின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் போட்டியை சமாளிக்கும் திறன் வெளிப்படும். புதிய வாடிக்கையாளர் ஒருவருடன் முக்கியமான தொடர்பு ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்கும் புதிய வழி தெரியவரும். உத்தியோகத்தில் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம்.

மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் மதிப்பு உயரும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு அதிக மதிப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் திறமை வெளிப்பட்டு பெருமை கொள்ளச் செய்யும்.

நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பாராத உதவி கிடைக்கலாம். வெளியூர் தொடர்பு ஒன்று எதிர்கால நன்மைக்கு அடித்தளமாகும். கோபத்தை விட்டுவிட்டு கனிவுடன் பேசினால் கூடுதல் பலன் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிக்கு நல்ல தொடக்க எண்ணம் உருவாகும். சூரியனை வழிபட்டு மன உறுதியுடன் செயல்படுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கன்னி

நுணுக்கமாக செயல்படும் உங்கள் திறமை இன்று வெற்றியைத் தேடித்தரும்.தொழிலில் சிறிய வாய்ப்பையும் சரியாக பயன்படுத்தி பெரிய பலன் காண்பீர்கள். பழைய வாடிக்கையாளர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்ளலாம். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளை ஒழுங்குபடுத்துவது அவசியம்.

உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணிகளை திட்டமிட்டு முடிப்பீர்கள். புதிய வருமான வழி குறித்து சிந்தனை உருவாகும். சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வலுப்படும்.குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை

துலாம்

இன்று உங்கள் பேச்சிலும் செயலிலும் கவர்ச்சி அதிகரிக்கும். தொழிலில் கூட்டாளியின் ஆதரவால் முக்கியமான முடிவை எடுப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களிடம் நம்பிக்கை மேலும் வலுப்படும். புதிய வணிகத் தொடர்பு வளர்ச்சிக்கான வாயிலைத் திறக்கும். வியாபாரத்தில் வருமானம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். புதிய பொறுப்பு வந்தாலும் அதை திறமையாக கையாள்வீர்கள். முதலீட்டில் அவசரம் காட்டாமல் ஆலோசனை பெற்று செயல்படுவது நல்லது. குடும்பத்தில் சுபமான பேச்சுகள் மனமகிழ்ச்சி தரும். திருமண முயற்சிகளில் சாதகமான தகவல் வரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

விருச்சிகம்

விடாமுயற்சியின் பலனை நேரடியாக உணரும் நாள் இது.தொழிலில் இதுவரை கவனிக்கப்படாத ஒரு வாய்ப்பு உங்கள் முன் வரலாம். புதிய வாடிக்கையாளர் மூலம் வருமானம் பெருகும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் தைரியமாக எடுக்கும் முடிவு சாதகமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் முக்கியப் பொறுப்பு ஒன்று ஒப்படைக்கப்படலாம்.

உங்கள் செயல்திறனை மேலதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள். பண விஷயத்தில் எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்

தனுசு

புதிய சிந்தனைகள் உங்கள் எதிர்கால பாதையை விரிவுபடுத்தும். தொழிலில் புதிய சந்தையை நோக்கி நகரும் எண்ணம் வலுப்படும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான பேச்சு தொடங்கும். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு குறித்த தகவல் வரலாம். உங்கள் திறமையை நிரூபிக்கும் சூழல் உருவாகும். பணவரவு சீராக இருந்து சேமிப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொலைதூரப் பயணத்திற்கான திட்டம் உருவாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்

மகரம்

பொறுமையுடன் எடுத்துச் செல்லும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் பலன் தரும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் கிடைத்தாலும் அதன் நிபந்தனைகளை முழுமையாக ஆராயுங்கள். பண விவகாரங்களில் உடனடி முடிவைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் சிறிய தாமதம் ஏற்பட்டாலும் பின்னர் சாதகமான நிலை உருவாகும்.

உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் மென்மையாக பேசுவது சிறந்தது. உங்கள் உழைப்புக்கு தாமதமாக இருந்தாலும் அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணவரவு சீராக இருக்கும். அதே நேரத்தில் எதிர்பாராத செலவும் வரலாம். பழைய நிலுவை ஒன்று மீண்டும் கவனத்திற்கு வரலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றினாலும் நீடிக்காது. சொத்து முயற்சியில் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்

கும்பம்

இன்று வேகத்தைவிட விவேகம் உங்களுக்கு அதிகம் உதவும். தொழிலில் முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம். புதிய முதலீடு குறித்து பல கோணங்களில் சிந்திப்பது அவசியம். வாடிக்கையாளர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்வு செய்யுங்கள். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள்.

மேலதிகாரிகளுடன் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு அளிக்கும் வாக்குறுதிகளில் கவனம் தேவை. சனீஸ்வரரை வழிபட்டு எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது சிறப்பு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்

மீனம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. பண விஷயத்தில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதில் கவனம் தேவை.

எதிர்பாராத செலவு ஒன்று ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சிறிய விஷயத்தை பெரிதுபடுத்த வேண்டாம். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். சொத்து ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் கையெழுத்திட வேண்டாம். மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டால் தனிமையில் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. இறை வழிபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்

Aanmigam
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